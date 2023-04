La mayor condena a un incendiario, 3 años y 5 meses por quemar 600 hectáreas en Grandas

La mayor condena por un incendio forestal en Asturias se impuso en 2019 a un quirosano, D. G. L., que fue pillado infraganti prendiendo fuego en Buspol, junto al mirador del embalse de Grandas de Salime, el 20 de abril de 2017. Afortunadamente, un operario que se encontraba realizando reparaciones en una torre de alta tensión le vio salir del bosque justo en el momento en que surgía el fuego. Dio una descripción de sus ropas, de su vehículo (un Honda) y hasta hizo fotografías que aportó a la Guardia Civil.

Cuando los agentes interceptaron el vehículo, encontraron en el maletero varios encendedores y un envase de gas inflamable, justo los medios que los integrantes de la Brigada de investigación estimaron como iniciadores del incendio. En el juicio, el quirosano adujo que simplemente había acudido con su novia para hacer una ruta turística.

Las llamas afectaron a 590,49 hectáreas, 340,57 de ellas arboladas. Los gastos de extinción por el SEPA ascendieron a 314.889,6 euros y los perjuicios ambientales se valoraron en casi 1,3 millones. El fiscal Alejandro Caballero –hoy en Anticorrupción– solicitó la mayor pena que se haya pedido jamás para un incendiario en Asturias, tres años y cinco meses de cárcel, que fue finalmente la que impuso la sección tercera de la Audiencia, ratificó el TSJA y finalmente el Supremo, en un fallo de la que fue ponente la magistrada Carmen Lamela.

También se ha solicitado una condena ejemplar, tres años y tres meses de cárcel, para un ganadero de Hontoria (Llanes) acusado de provocar dos incendios forestales en Llanes, con ocho días de diferencia, para limpiar terreno para el pasto de su ganado, en el año 2020. Ardieron un total de 326 hectáreas.

Uno de los casos más conocido fue el de un tinetense acusado de provocar uno de los incendios del "día que no amaneció", el 15 octubre 2017, con una chispa de su buggy, con el tubo de escape en mal estado. Aunque el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo le condenó a seis meses de prisión y al abono de 66.294 euros, entre multas e indemnizaciones, la Audiencia estimó su recurso de apelación y le absolvió.

Son casos raros los anteriores. Entre 2016 y 2021 fueron condenados un total de 79 personas, en su mayoría por realizar quemas que se terminaron descontrolando por negligencia –al no contar con el fuerte viento, o por no haber vigilado el fuego– y con penas de unos meses, que no conllevaron el ingreso en prisión.