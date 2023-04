"Asturias es uno de los sitios en los que más crece el alquiler de corta estancia"

Iván Rodríguez (38 años, Gijón) preside la recién nacida Asociación del Principado de Asturias de Alquiler de Corta Estancia (CASOCIA). Es socio de la consultora inmobiliaria R2R, por lo que conoce bien un sector, el de los popularmente conocidos como apartamentos turísticos, que se halla en pleno auge, también en Asturias.

–¿Por qué deciden unirse los propietarios de viviendas de alquiler vacacional en CASOCIA?

–Somos una asociación que lo que quiere es unir a todos los propietarios que tienen viviendas de alquiler de corta estancia. Lo llamamos así, de corta estancia, porque aparte de vacacional engloba todo el alquiler de menos de un mes. Y tiene muchas casuísticas. Por desgracia, en Asturias el alquiler turístico se da durante aproximadamente un 30% del año. El resto del tiempo tenemos que completarlo con otro tipo de alquileres, como los de corta estancia que comentaba, dirigidos a trabajadores o gente desplazada temporalmente por diversos motivos. Es un mercado que está creciendo mucho, somos muchos, representamos un porcentaje muy importante de las camas alojativas de Asturias y es un sector que no estaba ni representado ni unido.

–¿Cuál es la situación general de este tipo de alojamientos en el Principado?

–Las viviendas de corta estancia están presentes tanto en ciudades como en zonas rurales. Donde más hay es en Gijón, aunque en Oviedo también hay muchas. A nivel general, la zona de Llanes, en el Oriente, es en la que tenemos más presencia. La acogida es muy buena porque es un tipo de alquiler que abarca mucho más que el turismo. Llevamos años funcionando bien, estamos de moda.

–Estamos en una de las fechas calientes del año para ustedes, la Semana Santa.

–Estamos al 100% de ocupación estos días. Semana Santa es un momento álgido para el turismo, es el inicio de la temporada alta. Desde octubre hasta ahora ha habido muy poco turismo.

–Comentaba antes que Gijón es la ciudad en la que tienen mayor presencia. Sin embargo, ¿dónde están creciendo más?

–Ahora está creciendo muchísimo Oviedo, que hace unos cuantos años directamente no tenía turismo y ahora tiene mucho tirón. Luego, por supuesto, la zona de oriente, que ya no es que crezca ya, más bien se mantiene porque ya no tiene mucho más recorrido porque está bastante saturada. Occidente también está desarrollándose muchísimo. A los turistas que vienen a Asturias no les importa moverse, por lo que zonas como Luarca, Pravia, Navia o Puerto Vega están en auge, tienen mucho recorrido.

–¿Crece a mayor ritmo su negocio que el sector hotelero?

–Sí, actualmente sí.

–¿A qué se debe?

–La pandemia ha ayudado mucho a que la gente se haya decidido por este tipo de alojamientos que nosotros ofrecemos. Para empezar por la privacidad, porque dispones de cocina para ti, de independencia total. Y luego aparte porque hay una tendencia de crecimiento a nivel europeo y mundial de este tipo de alojamientos. Encima Asturias se presta a ello, pues la gente no viene a la playa y no viene por el calor; viene por la cultura, por la naturaleza y por la comida. Entonces para eso es perfecto un alojamiento céntrico en una ciudad o en un pueblo, porque como decía antes la gente está abierta a moverse por la región.

–¿Diría que Asturias es uno de los lugares de España en los que más se están desarrollando los alquileres de corta estancia?

–Sí. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Somos de una de las comunidades que más está creciendo. La pandemia también ayudó mucho porque fuimos una zona «Covid-free», y eso nos dio ventaja. Cada año vamos a más. Creo que el año pasado crecimos un 15%.

–¿Dónde anuncian sus alojamientos?

–Booking y Airbnb son los sitios en los que se publicitan la gran mayoría.

–¿Existe el riesgo de que estas empresas monopolicen el mercado?

–Esto es como Amazon o Google. Estás ahí o no existes. Es un poco lo mismo. Sí, por supuesto, al final dependes de ellos. Sí que hay otras plataformas más pequeñas, plataformas privadas, pero claro, no tienen el marketing y la publicidad que tienen estas dos que menciono.

–¿Es compleja la burocracia para dar de alta una vivienda de corta estancia?

–Sí, sobre todo a nivel de ayuntamientos, porque a nivel de comunidad autónoma el Principado de Asturias es como es, tiene sus normas, pero son bastante entendibles y fáciles de seguir. Pero cada ayuntamiento pone sus normas diferentes y ahí es donde se complica bastante la cosa. Porque lo que sirve en un sitio no sirve en otro.

–¿Suelen importunar a los vecinos los huéspedes de sus alojamientos? En algunas ciudades hay quejas.

–En algunas comunidades evidentemente hay problemas, como pasa con cualquier tipo de alquiler. Los alquileres al final generan conflictos. Sí que en ocasiones hay, pero el porcentaje es mínimo. Nosotros, que tenemos registrado de un volumen bastante alto de reservas, no llegamos al 0,5% de porcentaje de quejas de los vecinos. O sea, es mínimo. Lo que pasa es que al final todo lo que llama la atención es lo malo. Nosotros lógicamente tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos para que el ecosistema sea bueno para todos.

–¿Cuántos alojamientos de este tipo hay en Asturias?

–No tengo la cifra exacta, pero creo que andan sobre unas 4.000 viviendas de uso turístico, que son viviendas individuales dentro del edificio. Luego, viviendas vacacionales diría que hay 2.000 y pico, y apartamentos turísticos hay en torno a 1.800.

–Supongo que la tendencia alcista de los precios se hace notar también en su sector.

–En nuestro ámbito, todo ha subido: la ropa de cama ha subido, la limpieza ha subido, la lavandería ha subido… Entonces sí, desde los últimos dos años ha habido una subida de los precios obligada por los costes que tenemos, claro.