Barbón abre la puerta a volver a prohibir recuperar para pastos los montes quemados

Los incendios forestales que pusieron en jaque Asturias continuaron ayer en el centro del debate político. La exploración en busca de remedios preventivos condujo al presidente del Principado, Adrián Barbón, a no descartar la recuperación de la prohibición de pastar en zonas quemadas que le piden los ecologistas. Mientras tanto, la oleada de fuego de los últimos días se coló también en el argumentario de la visita que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó a la región, la segunda en apenas tres meses desde que Diego Canga fuera elegido candidato a presidir el Principado. El líder gallego acudió primero a visitar algunas de las áreas del concejo de Valdés más devastadas por las llamas para luego exigir en Gijón al Gobierno de Pedro Sánchez "no hacer políticas partidarias" y pedir "respeto" para los ganaderos y agricultores asturianos. "Son los primeros a los que no les interesa que arda ni una sola hectárea de monte. Viven de ello", defendió.

Eso sí, Feijóo abordó esta problemática desde un plano nacional, evitando hacer mención al presidente del Principado, Adrián Barbón, incluso cuando fue preguntado sobre si comparte el término "terrorismo forestal" que blandió el propio Barbón, como ya hizo en su día Feijóo como presidente de la Xunta. En cambio, optó por atacar la línea de flotación nacional: "Debemos ser serios y responsables. No hay que hacer políticas partidarias de los incendios, ni demagogia. No vale decir que en algunas autonomías donde gobierna el PP ha sido por negligencia y falta de medios y en las que gobierna el PSOE achacarlo al cambio climático y los incendiarios", sentenció. En ese sentido, el presidente del PP pidió que se dieran a conocer "cuántos miles de hectáreas han ardido en los montes asturianos" para establecer "ayudas inmediatas", con qué planificación cuenta el Principado, qué medios de prevención tiene, cuántos medios humanos se dedican a la investigación de incendios y qué diagnóstico se hace de la región tras lo sucedido. Feijóo solicitó ayer una reunión de carácter urgente de la comisión sectorial para que todos los consejeros y ministros competentes aborden la campaña de incendios del próximo verano y otoño a nivel nacional, además de exigir la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que exponga el presupuesto y medios de los que dispone el Gobierno central para hacer frente a los incendios. Por último, anunció la convocatoria de una comisión técnica de su partido entre consejeros y portavoces de las diferentes autonomías. Asimismo, el presidente del PP sacó pecho de su gestión en Galicia, otra comunidad asolada en los últimos años por los incendios. De allí "proviene más del cuarenta por ciento de la madera de España. Contamos con un presupuesto anual de cien millones de euros y 7.000 brigadistas desplegados de junio a finales de otoño", cifró. En cuanto a las políticas a ejecutar, señaló que lo prioritario son cuatro ejes: la prevención forestal, la planificación, el despliegue de medios de extinción como motobombas o desbrozadoras "para mantener limpios los bosques" y la investigación de una posible intencionalidad. "Sin todo ello, no podemos abordar momentos críticos que pueden poner en riesgo pueblos enteros y vidas humanas", advirtió antes de reiterar que "la política forestal será una prioridad" en Asturias si gobierna Diego Canga. En la dimensión política de la controversia que ha venido tras oleada incendiaria de la pasada semana incidió también el presidente del Principado, Adrián Barbón, "sorprendido" ante las manifestaciones del PP asturiano desautorizándolo por el uso de la expresión "terrorismo" para referirse a las causas de los fuegos. "La primera persona que usó el término ‘terrorista’ para referirse a la autores de incendios fue Alberto Núñez Feijóo", sostuvo Barbón. Lo hizo, señaló, siendo presidente de la Xunta de Galicia: "En 2017 habló de ‘terroristas incendiarios’ y en 2022 de ‘terroristas forestales’, cuando afrontó incendios tremendos". "Yo lo comparto", dijo. El presidente del Principado agradeció las llamadas y mensajes de apoyo recibidos –del Rey de España, del presidente del Gobierno, de la ministra de Defensa, de Núñez Feijóo o los presidentes de Galicia, Castilla y León y Cantabria– y afeó al PP asturiano no haber hecho lo mismo. "Lamento que opte por el electoralismo y por jugar al regate corto. Es la diferencia entre los que gobernamos y los que juegan a desgastar al Gobierno". En este punto, y en relación con las críticas que a cuenta de los incendios ha recibido su política forestal, Barbón alertó contra lo que entiende como posibles justificaciones del fuego. "No se puede justificar lo injustificable", señaló. "Y cuando se usan argumentos como que ‘el monte está…’ parece que se quiere decir que si el monte no está se le puede prender fuego. Y no es así. No podemos obviar que el culpable es el que prende. Parece que se está buscando una justificación de por qué se prende fuego, y eso es muy peligroso". Mientras se replantea toda su política forestal a la luz de lo ocurrido, el presidente asturiano abrió ayer la posibilidad de reconsiderar los acotamientos de terrenos incendiados para impedir su uso como pasto, tal como piden grupos conservacionistas. "Los acotamientos se eliminaron en 2017, a propuesta del PP. Hay que analizarlo y revisarlo. Tenemos que analizar la incidencia de los incendios forestales antes y después de la supresión de los acotamientos. Nos abrimos a estudiarlo todo". Los incendios alteran incluso ya las prioridades de la próxima legislatura. La primera pasará a ser ahora, anuncia Barbón, la "revisión urgente de la ley forestal". "Será la primera tarea de la Junta cuando comience la legislatura. Va a ser una prioridad absoluta para defender la vida. Nos enfrentamos a situaciones sin precedentes por su gravedad porque se ha atentado contra pueblos concretos con incendios que pudieron causar centenares de víctimas", subrayó antes de remarcar de nuevo su intención de movilizar recursos en tres líneas de actuación: reparación y compensación de daños, reforestación y "activación de recursos para la defensa de los pueblos con una fondo específico para que los ayuntamientos se doten de métodos de defensa y autoprotección".