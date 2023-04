La obligación de desbrozar 75 metros en torno a los pueblos, incumplida por norma en Asturias

El fuego llegó en la última ola de incendios hasta las casas, en parte por efecto del fuerte viento, pero también por el incumplimiento sistemático de la normativa que obliga a limpiar de matorral y ramaje una franja de 75 metros en torno a los pueblos y viviendas próximas al monte. El despoblamiento, pero sobre todo la dejadez y la falta de medios, hacen imposible el cumplimiento de una medida que se antoja de cajón para preservar la seguridad de los pueblos.

El Gobierno regional aprobó en 2018 una resolución sobre quemas y medidas de prevención contra incendios en la interfaz urbano-forestal, en la que se establecía que los arrendatarios, propietarios o titulares de montes o terrenos forestales colindantes con viviendas de núcleos «están obligados al mantenimiento de una franja de 75 metros en la zona de colindancia, evitando la continuidad horizontal y vertical de la vegetación mediante el desbroce selectivo del matorral hasta una fracción de cabida cubierta inferior al 15 por ciento y reducción de la vegetación arbórea hasta alcanzar una fracción inferior al 40 por ciento, y eliminación posterior de los restos bien mediante su astillado, extracción o quema tras la preceptiva autorización».

Esta norma, que establece además que los guardas de Medio Natural realizarán informes sobre su cumplimiento, «en la mayoría de los casos no se hace, por dejadez, y porque nadie se planteó hasta ahora que fuese un problema tener las casas cerca del matorral o los árboles, pero vemos que la dinámica de los incendio actuales está cambiando esa percepción», indica Miguel Garrido, guarda de Medio Natural adscrito al sindicato CSIF.

Ahora, a distancia de desbroce la establece cada ayuntamiento en sus ordenanzas, añade. Si no los hace el dueño de la finca, los desbroces pueden ser realizados por los operarios municipales, y luego el ayuntamiento repercute el gasto en el propietario. «Sería importante que la norma se cumpliese, y si no se hace, hay que cambiarla», cree. En cuanto a los informes que deben realizar los guardas, no puede ser más claro: «Se hacen algunos, pero es imposible, porque casi cada casa o cada pueblo necesita de control».

Según el guarda de Medio Natural de Valdés José Carlos Fernández, de Usipa, la normativa en vigor solo afecta a los nuevos usos. «En un perímetro de treinta metros debe estar totalmente despejado, y entre los 30 y los 75 metros solo pueden plantarse especies autóctonas, como castaño, haya o roble, nunca pino, acacia o eucalipto. Además, los árboles deben estar separados por siete metros. Estamos muy a rajatabla con estas medidas», indica. El problema es que no se obliga a los usos anteriores, aunque sí en caso de subvenciones.

Medidas de autoprotección

Fernández, que ha vivido muy de cerca la tormenta de fuego que cayó sobre Valdés el pasado fin de semana, y describe el desánimo que ha cundido en buen parte de la población rural, cree que deben incrementarse las fajas auxiliares perimetrales de las pistas forestales, con el fin de que actúen de cortafuegos. «Ahora esas fajas auxiliares son de tres metros, que se quedan cortos, tendrían que ser más», opina. Pero no son las únicas medidas de prevención que pueden aplicarse. Tanto el presidente regional, Adrián Barbón, como el consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Calvo, se refirieron estos días al proyecto piloto de autoprotección que se ha elaborado en el Suroccidente y que pretende dotar de medios y formación a la población rural para defenderse de los incendios, una iniciativa que se pretende implementar en otras áreas de Asturias.

Uno de los motivos por los que se impulsan estos planes de autoprotección tiene que ver con los tiempos de respuesta de los Bomberos del SEPA en el Suroccidente, con grandes dificultades de comunicación. Acceder al concejo de Ibias desde el parque de Tebongo lleva entre hora y hora y media. Ir al concejo de Degaña, de cincuenta y minutos a una hora y cinco minutos. Hay zonas de Cangas del Narcea cuyo acceso lleva entre 37 y 66 y minutos. Demasiado.

El informe sobre el que se sostiene el proyecto no puede ser más desolador. En los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias hay 226 pueblos sin bocas de riego. Pero es que en otros 24, aunque las tienen, no están operativas, algo sangrante si se tiene en cuenta que algunos de ellos, como Fondodevilla, Tormaleo, Trabado, Fondoveiga, El Rebollal, Degaña, Cerredo, Monasterio de Ermo o Corias se han visto golpeados por los fuegos forestales, especialmente en la ola de octubre de 2017. El total de bocas de riego no operativas es de 62, y además hay diez pueblos a los que no pueden acceder los vehículos de extinción. Son 71 las poblaciones en riesgo de incendio, 58 de ellas sin ningún tipo de infraestructura de extinción, y 4 de ellas, sin acceso para los equipos de bomberos: Feidiel, Villar de Rogueiru, San Romanu d’Arbas y Corros, en Cangas del Narcea.

La participación de los vecinos en las labores de extinción es algo que se daba antiguamente, remarca José Carlos Fernández. «Obliga a formarles, dotarles de medios y suscribir un seguro de daños corporales. Pero es bueno que haya voluntarios de Protección Civil», añade. Por su parte, Miguel Garrido no aprueba la medida: «No podemos hacer que los pueblos asuman una responsabilidad que no les corresponde. Primero hay que ordenar el SEPA y la Guardería de Medio Natural, que haya bocas de riego y pistas por las que acceder. No veo mal la formación, pero hay que incidir en la prevención».