El Principado "pierde la guerra contra la burocracia en materia forestal", denuncia IU

El Gobierno del Principado va perdiendo su muy publicitada "guerra contra la burocracia" en materia forestal. La sentencia del coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, toma asiento en una vieja denuncia respecto a la extinción de los contratos que regulan la relación de la Administración regional con las cooperativas que trabajan de forma auxiliar en la lucha contra los incendios. Los dos años de vigencia de esos vínculos caducaron en junio de 2021 y tras concederse uno más de prórroga "han sido incapaces de sacar adelante los pliegos para renovarlos", lamenta.

Cancelada y no restaurada la relación estable, están recurriendo a contratos de emergencia para hacer frente a situaciones puntuales, denuncia el diputado de la coalición, con las dificultades adicionales que eso comporta a la hora de encontrar cuadrillas disponibles cuando se desata un incendio. Las cooperativas, persevera Zapico, son una de las tres patas de la prevención y la batalla contra el fuego en el monte, junto a las brigadas forestales y los bomberos, "y están desde junio bajo mínimos…".

Teniendo muy presente la alta recurrencia incendiaria en el monte asturiano, el cabeza de lista de IU en las elecciones autonómicas de mayo aboga por levantar la vista y "hacer lo que no ha hecho el Gobierno actual, sentarse a definir una política forestal seria que convierta la superficie de bosque y monte bajo en una oportunidad y no en un problema cada vez más grave". Se refiere a trasladar a la práctica política su convicción de que "vale más invertir en prevención que gastar en extinción" o a la apertura de "un debate político serio y sosegado que desde el diálogo genere un consenso muy amplio con todos los sectores afectados". No ayudan, a su juicio, los "errores y planteamientos equivocados" que surgen de la adscripción de la prevención y la extinción a dos consejerías distintas –a Medio Rural la primera, a Presidencia la segunda– ni el retraso en la activación del fondo municipal para dotar de medios a los ayuntamientos que el Principado incluyó en su presupuesto de este año previo acuerdo con IU.

Es la partida que a raíz de los grandes incendios de la semana pasada el Ejecutivo autonómico se propone impulsar de inmediato y disponía de seis millones de euros para repartir entre los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Las cantidades se asignarían, rezaba el compromiso adquirido a finales del año pasado, "de manera directa, sin concurrencia competitiva" y sobre la base de "unos criterios de asignación previamente regulados" y está pensado para "vincular más fácilmente la prevención de los incendios al desarrollo económico de los concejos facilitando la contratación de pequeñas cooperativas forestales".

Si además de éstas debe buscar otras herramientas, el diputado retrocede hasta la ley de montes que ahora el Principado propone revisar y modificar. Es de 2004, recuerda, y tiene zonas vírgenes, que guardan en su interior un potencial "que no se ha desarrollado desde entonces", como los llamados "contratos territoriales de explotación", que la norma sólo enuncia pero que cuentan con regulación posterior en un real decreto de 2011. Leyendo directamente del texto legal asturiano, Zapico los presenta como "instrumentos de mejora de las rentas de la población rural" mediante un compromiso de la administración con los vecinos de las zonas agrarias. "Incluirán", dice la ley, "actividades de mejora y conservación de los recursos forestales desarrolladas por personas físicas o jurídicas integradas por los vecinos de los concejos o comarcas afectadas, con la doble finalidad de lograr la sostenibilidad del recurso y contribuir a la fijación de la población rural".