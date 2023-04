"Necesitamos gente que venga para quedarse a Boal, tenemos un gran problema para mantener los servicios". Son las palabras de José Antonio Barrientos, alcalde del municipio occidental asturiano preocupado, al igual que muchos otros ediles de los concejos más pequeños (respecto a demografía) del Principado, por el bajo número de habitantes que tienen en sus parroquias, debido entre otras cosas, a la fugas masivas a los núcleos industriales.

No obstante, no siempre fue así para Boal. En 1930, este concejo, que limita al norte con El Franco y Coaña, al sur con Illano, al oeste con Castropol y al este con Villayón, experimentó un crecimiento demográfico sensacional, en el cual llegó a alcanzar el máximo histórico de boaleses (7.365). Los relativamente altos niveles de población se mantuvieron más o menos fijos hasta 1960, debido no sólo a la presa de Doiras -embalse situado sobre el cauce del río Navia-, sino también a las minas de wolframio de Penouta y a la existencia de una agricultura tradicional que exigía mucha mano de obra. Todo ello produjo que el concejo de la comarca del Eo fuera el más popular de la zona. Sin embargo, a partir de la década de los 70, el cierre de las minas y los cambios en el campo produjeron una migración masiva hacia las ciudades.

"Nuestra población no llega a 1.500 habitantes, y al igual que en muchos otros concejos, necesitamos gente. Somos un municipio que posee todos los elementos clave para que las familias puedan venirse a vivir: ciclo educativo completo -desde la escuela de cero a tres años hasta bachillerato-, centro de salud y hospital -el de Jarrio- a 25 minutos, el cuartel de la Guardia Civil... Todo ello hace posible que una pareja joven pueda asentarse aquí sin problema", apunta Barrientos, un alcalde que espera poder repetir legislatura para continuar con su gran labor al frente del consistorio y terminar todo lo que "hemos empezado": "Tenemos que seguir mejorando los servicios de los que disponemos". Con ello, el edil mayor de Boal hace alusión al estado de las vías de comunicación del concejo con sus vecinos de Navia o de Villayón. "Se necesita una urgente mejora de la AS-12 y de la AS-35, las cuales nos conectan con nuestros concejos colindantes. Esto es algo vital para Boal, ya que permite a la gente que tenga pensado venir a vivir aquí poder ir a trabajar a los principales focos de industria de la región", asevera Barrientos, alcalde que también ha invertido parte de sus esfuerzos en instalar fibra óptica por todo el territorio boalés para mejorar la conectividad del municipio. "Es una demanda que tenía la gente que tenía pensado establecerse aquí y ya se está completando", celebra orgulloso el principal gobernante de esta parroquia de media montaña cercana a la costa. "Tenemos todos los encantos de un pueblo de montaña, con sus embalses, arquitectura indiana, gastronomía... pero con la ventaja de que estamos al lado del mar, lo que hace que tengamos un paisaje envidiable", asegura Barrientos.

Una de estas maravillas que esconde Boal es el Castro de Pendia, sin duda una de las imágenes más hermosas que podemos rescatar del universo castreño astur, fundado durante la Edad del Hierro, si bien el asentamiento sería más tarde integrado en un recinto fortificado de mayores dimensiones y plenamente romano.

Además, este municipio posee una envidiable gastronomía, muy ligada a la miel. La casa de la apicultura es una de las paradas obligadas si visitas Boal, al igual que el museo de la migración, los túmulos funerarios en la sierra de Penouta o el lavadero público.

Todo ello hace de este concejo de la comarca naviega un destino donde pasar una agradable jornada cultural y gastronómica, y un bonito lugar que espera a los indecisos e interesados que quieran irse a vivir a Boal "con los brazos abiertos".