En el occidente asturiano no olvidan una semana después la tragedia: "Sigo teniendo pesadillas"

En el Bar Vicentón, en Navelgas, un par de paisanos discuten del Madrid-Barça de la noche anterior. Que si Vinicius esto, que si Xavi lo otro, vaya golazos de Benzema. Otro vecino apura el café, excelente, mientras observa en la tele cómo la Legión procesiona con el Cristo de la Buena Muerte y desembarca en Málaga. La gelidez de la tragaperras, a la que nadie alimenta, contrasta con el calor que emanaba hace apenas una semana de los montes que envuelven la "zona cero" del desastre ocasionado por el fuego en el occidente asturiano. El peregrinar de militares, helicópteros, bomberos y políticos por las calles del pueblo es un recuerdo lejano en el que nadie quiere detenerse.

A unos diez minutos en coche, en Naraval, las cicatrices de la tragedia resultan muy visibles. El verdor luminoso de algunos pastos troca en oscuridad en las parcelas vecinas, receptoras indiferentes de los rayos de un sol radiante pero no lo suficientemente vigoroso para iluminar unos terrenos condenados a la sombra continua durante al menos una buena temporada.

En lo alto del pueblo vive la madre de Luismi Bermúdez. 90 años, nada menos. Aún pervive cierto olor a quemado en torno a la casa, la más amenazada del pueblo por el fuego. Siguen brotando pequeñas columnas de humo del monte que bordea la propiedad. "Mi madre jamás vio algo igual. En 1975 hubo otro gran incendio, pero no peligraron las casas como en éste", asegura Bermúdez. Saca el teléfono y muestra fotografías y vídeos que tomó el 30 de marzo. Naraval parecía el mismísimo caldero de Lucifer. Sin embargo, denuncia, no contaron con el auxilio de las autoridades. "Nos jugamos la vida, apagamos el fuego entre amigos y conocidos con cubas. Estuve 30 horas sin dormir. Si no llega a ser por nosotros, el pueblo habría ardido", lamenta.

El temor a que vuelva pesadilla no ha desaparecido, aunque sí en el corto plazo por una sencilla razón: ya no queda casi nada por arder. "Claro que tenemos miedo de que en un futuro vuelva a pasar. Los montes no tienen ningún mantenimiento", denuncia, e insta a recalcar que los vecinos del pueblo se sienten "total y absolutamente abandonados. No es una sensación, es la puta realidad". Queda dicho.

Bajando la carretera que lleva a casa de la madre de Bermúdez, José Julio García parte ramas con un hacha. Junto a la puerta de entrada asoma la base de lo que hace una semana era un árbol. García lo cortó, no fueran a alcanzarlo las llamas. Este ingeniero ovetense teletrabaja en una empresa madrileña. Llegó a Naraval en busca de una paz que le era esquiva en la capital.

Como Bermúdez, se sintió desamparado cuando más apretaban las llamas: "No había nadie, estábamos solo los del pueblo y ganaderos que venía con sus cubas y sus tractores a ayudarnos". Ha llegado a sus oídos, dice, la identidad del supuesto causante del incendio que puso en vilo a Naraval. "La gente de aquí te va a decir que fue provocado. Saben nombres y apellidos. Son reincidentes. Los prados comunes de allí arriba, si se queman, unos meses después sale pasto. Lo hizo alguien, no con intención de que se liase una tan gorda, pero cuando prendes fuego al monte nunca se sabe lo que puede pasar. Gente que lleva más tiempo que yo en el pueblo te dice que sabe, al 95%, quién fue. El incendio empezó a unos 4 ó 5 kilómetros de aquí. Tiene que ser alguien al que le gusta el pasto de montaña, alguien que vive en una zona alta", teoriza.

Pese a lo angustioso del trance, asegura que en la zona cunde el alivio porque "lo llegamos a ver muy mal". Plácido Rodríguez presta servicio en la zona como bombero. Pide distinguir pirómanos, "locos", de incendiarios, "personas que incendian el monte con una intención".

"Pirómanos siempre hubo, pero mi experiencia es que son pocos. Detrás de estos fuegos suele haber una intención", profundiza. En la zigzagueante ruta que conecta Naraval y Aristébano, el panorama raya en lo distópico. El canturreo de los pajaritos es una banda sonora muy alegre para un paisaje muy siniestro. Señales de tráficos recubiertas de ceniza, troncos calcinados, molinos de viento inmóviles sobre pastos arrasados.

Lydia Antón conduce un cuatro por cuatro rumbo a su casa, en Aristébano. Se queja de que los montes están "abandonados a la mano de Dios". Igual que sus vecinos de Naraval, cundió en ella un sentimiento de orfandad cuando no llegaba la ayuda que solicitó a los cuerpos de extinción para proteger la nave en la que se aloja su ganado. "Acabaron viniendo dos bomberos, pero casi sin medios para apagar el incendio", aduce. Una semana después, sigue durmiendo mal. "No se me ha quitado el susto. Me voy a la cama y tengo pesadillas con el fuego. No creo que se me pase el miedo en mucho tiempo", reconoce.

No es la única a la que le cuesta pasar página en esa cordillera asturiana que se resiste a volver a arder. Y a morir de soledad.

Los focos van a más y este Viernes Santo el riesgo será entre muy alto y extremo