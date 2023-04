"La sobrerrepresentación de los nacionalistas hace que el sistema se tambalee, hay que corregirla"

Francisco Sosa Wagner (Alhucemas, 1946) publica junto a otros ocho catedráticos eméritos (Manuel Aragón, Francesc de Carreras, Juan Díez Nicolás, Tomás-Ramón Fernández, José Luis García Delgado, Emilio Lamo de Espinosa, Araceli Mangas y Gabriel Tortella) el volumen "España. Democracia Menguante", en el que analiza la deriva "amenazante" de la democracia española en los últimos seis o siete años. "El presidente del Gobierno no tiene en cuenta los mecanismos normales de funcionamiento, ni atiende al Parlamento", describe Sosa, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Hay muchos problemas en la España actual, comenzando por el funcionamiento no democrático de los partidos, el intento de doblegar a los jueces o que se haya instalado como garantes de las instituciones a enemigos del sistema, lo que deriva en la desafección de la ciudadanía. Pero los eméritos proponen soluciones, como darle la vuelta al sistema electoral: "Hay una sobrerrepresentación de partidos nacionalistas que se han convertido en secesionistas y que gravitan sobre toda la política española".

–De todos los problemas que aparecen en el libro –la desafección, el deterioro de la democracia constitucional, el mal funcionamiento de los partidos, los riesgos que hay para la monarquía…–, ¿cuál es el más preocupante?

–Este libro denuncia el deterioro de las instituciones del Estado de Derecho. Por un lado, efectivamente, están los partidos políticos, pero sobre todo lo que hemos advertido en esta legislatura es el deterioro del Parlamento, cuya función y actividad ha sido reducida. No solo se han aprobado centenares de decretos leyes, sino que la tramitación de las leyes ordinarias se ha hecho de una forma muy compleja, tan compleja, que no ha habido manera de que avanzaran las propuestas normativas. Es decir, ha habido un recorte general a las atribuciones del Parlamento, del Congreso de Diputados. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las normas que el Gobierno dictó, los términos en que nos encerraron durante la pandemia. El Parlamento se cerró, no había actividad. El Consejo General del Poder Judicial no ha podido renovarse, el Tribunal Constitucional tampoco. Todo eso ofrece una imagen de deterioro de instituciones claves. El Gobierno ha reaccionado cercenando la competencia más importante del Consejo, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y de los altos jueces, lo que ha provocado que haya un déficit de magistrados en las salas importantes al Tribunal Supremo, la segunda y la tercera.

–Sitúan el inicio de este deterioro en 2015 o 2016, y sobre todo con la entrada en el Gobierno de elementos no afines a la Constitución.

–El pacto de Sánchez con todas las fuerzas políticas adversarias de la Constitución, adversarias de la monarquía, adversarias del Estado como tal, adversarias de España. Si las claves del sistema democrático se distribuyen entre fuerzas políticas que no quieren saber nada ni del Estado, ni de la monarquía ni de la Constitución, ni de la misma España, todo eso hace que el panorama sea desde el punto de vista político muy amenazante. No hay parangón en el ámbito de la Unión Europea.

–Hablan de algo importante, la lealtad constitucional. ¿Debería exigirse a los partidos políticos?

–Eso es absolutamente clave. Un sistema político parte de la idea de que todos los sujetos que están metidos en el mantenimiento de ese sistema político, creen en el mismo o hacen como que creen. Si se pone en cuestión el sistema en sus fundamentos básicos, todo se tambalea. Los factores que actúan en ese escenario político que son los políticos, tienen que creer en la democracia, tienen que creer en que los partidos políticos deben ser democráticos y no una estructura en manos de una o de dos personas. Tienen que creer en el Estado de Derecho, tienen que creer en la división de poderes, tienen que respetar al Poder Judicial. Hemos visto que están insultando a los jueces porque dictan sentencias que no le gustan al gobierno. Eso no se puede admitir porque eso es la deslealtad constitucional, la deslealtad institucional. Y eso es la clave porque la democracia es discrepancia, pero en cuestiones que no son las básicas del funcionamiento del sistema.

–Dicen que el mal funcionamiento de los partidos deriva de las primarias, que han conducido al cesarismo.

–Han contribuido a deteriorar aún más a los partidos políticos porque se elige a una persona o a una serie de personas y esas personas ya se creen que tienen todo el poder y con la suficiente autoridad para destruir lo que son los órganos tradicionales de funcionamiento de esos partidos políticos. Lo están denunciando los propios miembros del Partido Socialista. En la medida en que se elige a un jefe, se le atribuye la autoridad y nadie le contesta, por lo que los pequeños rasgos que pudiera tener de democracia interna desaparecen por completo.

–Es paradójico que los partidos, que son la columna vertebral de la democracia, no sean democráticos en su funcionamiento.

–La Constitución dice que han de ser democráticos en su interior, pero todo gira en torno a un jefe, a un líder. Tiene que haber una masa crítica, no solo los militantes, sino personas normales y corrientes, que sin embargo tienen gusto por la política y que se afilian a un partido político. Hay que dejarles hablar y hay que dejarles decir algo. ¿Cómo es posible que en los grupos políticos españoles, en los grupos parlamentarios del PSOE, o de otros partidos, no haya una voz discrepante nunca? Nunca. Eso no existe en ningún país democrático. Yo he vivido como diputado del Parlamento Europeo, y hay grupos políticos, los liberales, los socialistas, los comunistas, los no sé qué, los no sé cuántos. Y cuando uno veía las votaciones, que muchas de ellas eran nominales, pues había discrepancia y no pasaba nada. Y a nadie se le ocurría decir que le iban a poner una sanción de 500 euros por haber votado en contra. El diputado razonaba por qué él se apartaba de un acuerdo general que tenía el grupo y por supuesto que lo podía hacer. Bueno, en Alemania, la señora Merkel, con lo que mandó la señora Merkel en su época, tenía que fajarse con los diputados de la Democracia Cristiana y convencerles de las cosas. No podía poner un mensaje a través del Whatsapp y decirles: votáis así o votáis asá. Eso no podía ocurrir. Y con todo, pues había 15 o 20 diputados que no votaban lo que decía ella, y a nadie se le ocurría que se le pusiera una sanción por eso. Aquí no existe la más mínima discrepancia, y ¡ay de quien discrepe!, porque es que no hay piedad. Los partidos políticos aquí no pueden aceptar que haya una sola discrepancia. ¿Se va a caer el mundo? Pues resulta que le ponen una sanción, que no es relevante, son 500 euros o 600 euros, pero es una sanción. Todo esto hace que la vida parlamentaria, la vida institucional, sea eso, una vida muy pobre.

–El gran problema de España, dicen, es la inobservancia de la constitución, pero plantean algunas reformas, empezando por la electoral.

–Sí, los partidos políticos nacionalistas, que han pasado a ser separatistas y se han atrevido a lo que se atrevieron en Cataluña, tienen una sobrerrepresentación y eso está gravitando sobre toda la política española. Hay que corregirla, porque con el mismo número de votos populares, resulta que un partido político tiene 7 diputados y otro tiene 3 o 14. ¿Cómo es posible que la legislación española dependa de unos señores que niegan el Estado, España, la monarquía, la propia constitución, la transición de la que venimos? Eso no puede admitirse, porque eso hace tambalearse todo el sistema.

–¿Una doble vuelta?

–La doble vuelta sería interesante. El Consejo de Estado hizo un informe hace muchos años sobre las fórmulas que podían arbitrarse para corregir estas anomalías tan graves. Sistemas hay muchos, la cuestión es querer hacerlo. Quienes se benefician de una manera descarada del sistema no quieren ni hablar del asunto.

–Y proponen otras reformas.

–Que el nombramiento de la élite judicial, de los magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de tribunales superiores, presidentes de audiencias, se haga a través de unos mecanismos más reglados, no discrecionales, como se hace ahora. Ahora el Consejo del Poder Judicial elige a esos magistrados de una manera discrecional, sin unas reglas objetivas. Eso no quiere decir que elijan a personas incompetentes, pero personas competentes hay muchas.

–Hay una propuesta muy interesante, como esa de cambiar el cargo de Presidente del Gobierno por el de Primer Ministro.

–Es que ese cargo de Presidente del Gobierno ha producido y está produciendo muchas disfunciones. Es el Primer Ministro, efectivamente. Y aquí hemos visto cómo el Presidente del Gobierno es un señor que se ha atrevido a cambiar aspectos centrales, absolutamente fundamentales de la política española, como es el caso del Sahara, sin contar con su gobierno, sin el parlamento, sin dar la menor noticia a los órganos directivos de su propio partido.

–¿Estamos ante el peor presidente del gobierno de la democracia?

–Bueno, yo no diría el peor, pero sí diría la persona que se produce con un mayor desenfado y desembarazo a la hora de gobernar, claro. No tiene en cuenta lo que son los mecanismos normales de funcionamiento, ni atiende al Parlamento, ni siquiera a los de su propio partido, que, ojo, están elegidos por él.

–¿Estamos al final de la deriva populista que experimentamos durante este último decenio o todavía va a durar?

–Lo que hay que agradecerle al Presidente es que ahora ha dejado bien claro que él va a seguir gobernando con los terroristas, con los hijos de los terroristas, los golpistas y separatistas catalanes, con los comunistas y con los podemitas. Eso ya lo ha dejado claro. Antes nos dijo todo lo contrario. Es decir, que el que vote al Partido Socialista Obrero Español sabe ahora que está votando una coalición de esa naturaleza.

–El problema catalán sigue ahí.

–Eso no se ha solucionado, ha entrado en sordina, porque conviene en una época electoral como esta, pero las cesiones que se han hecho a las comunidades autónomas del País Vasco y de Cataluña, no hace falta contarlas porque están en la mente de todos y las conocemos. Todos son cesiones descaradas a los separatistas catalanes, a los nacionalistas vascos. A muchos nos inquieta que el gobierno de España esté tan extremadamente condicionado por esos políticos regionales.

–Se ha llegado incluso a modificar la ley, el Código Penal.

–Les dicen: quiero que modifiquen ustedes las leyes sobre la sedición o la malversación, y va el Gobierno y lo hace. Esto no se ha visto nunca. El gobierno reforma la ley de la sedición además sin tener en cuenta que algún día en el futuro haya una sedición que proceda de otros grupos políticos que ahora ni siquiera podemos imaginar. ¿Y entonces qué pasa? El Estado no se puede defender frente a los sediciosos. Y encima decir que eso es para acomodarnos a la legislación europea. ¿Me está usted contando que en el resto de países del mundo, el que se levanta contra el Estado no es objeto de una sanción penal absolutamente contundente? Es una cosa tan evidente que el Gobierno actual está en manos de secesionistas catalanes, de nacionalistas vascos... Esto a mucha gente no nos gusta. Y este grupo de profesores hemos puesto todo esto negro sobre blanco en este libro.