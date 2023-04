Volver a prohibir el pasto tras la quema es "una estupidez", se irritan los ganaderos

La simple mención de los acotamientos al pastoreo, o de prohibir pastar en las zonas quemadas, enciende de irritación a los ganaderos. La mera apertura del presidente del Principado a "estudiarlo todo" en la revisión de la ley de montes que acometerá al calor de la ola incendiaria de la semana pasada, y la inclusión explícita de los acotamientos en ese todo, devuelve al campo asturiano a una posición de defensa muy conocida de otros tiempos. De uñas contra la sola posibilidad de que se vuelva a restringir el pasto en las fincas incendiadas, las organizaciones agrarias renuevan su impresión de ser "demonizadas", "criminalizadas", "culpabilizadas" por un desastre del que son, repiten, "las víctimas". Volver a impedir el pasto en lo quemado, como antes de 2017, respondería a una exigencia que también acaban de renovar las organizaciones ecologistas pero que a la vista de los ganaderos "es infantil", "una estupidez desde el punto de vista ecológico" que "no beneficia al medioambiente ni a la biodiversidad" y lejos de disuadir del incendio amenaza con hacer nacer acelerantes para el fuego… Le toca elegir a la autoridad política.

Los acotamientos desaparecieron de la ley de montes en marzo de 2017 con los votos a favor de toda la Junta excluidos los de Podemos e incluidos los del PSOE, cuyo apoyo vino precedido de una gestación nada pacífica en las relaciones entre aquella consejería de Desarrollo Rural y el grupo parlamentario socialista. Habían pasado trece años de prohibiciones y empezaba un periodo de ausencia de ellas que cumple seis y cuyos resultados en términos incendiarios el Gobierno se propone analizar para saber si debe volver a acotar… Sería "un paso atrás", adelanta Ramón Artime, presidente de ASAJA Asturias.

"Vuelven a estar empeñados en que somos los ganaderos los únicos responsables de los incendios en Asturias y no podemos pasar por ahí", remarca cada vez más convencido de que en este periodo preelectoral "los políticos no aguantan la presión". "No estamos dispuestos a pasar por que nos demonicen de esa manera" ni por el retorno de una medida que todo el sector denuesta por "contraproducente". "Si después del fuego no hay carga ganadera", explica Xuan Valladares (Asturias Ganadera), "el matorral se recupera antes", y con él el combustible para los incendios. "La presencia de ganado castiga los brotes del matorral y abona"; pretender prevenir el fuego prohibiendo el pasto es "infantil y sólo sirve para que el fuego tenga más matorral que quemar".

El argumento es repetido, pero el sector no pierde la esperanza de que en el ámbito urbano también se entiendan los términos de una "ecuación" en la que urge un manejo del monte que no favorezca la proliferación del material combustible "tipo matorral": "Si el mosaico del monte fuera de pastizales y bosques autóctonos, no existirían los incendios", indica mientras percibe lentos movimientos en sentido contrario que "no sé si lo que quieren es que desaparezca la ganadería extensiva y tener su Yellowstone particular". Asiente a que "el primer culpable es el que prende", pero con un matiz. "Cada uno es responsable del incendio que prende; la administración puede serlo de todos", y volver a acotar, y favorecer así la expansión del matorral, "sería un error monumental que volvería a señalar a la administración como culpable".

Artime viene de cargar igualmente contra la política de la prohibición que a su juicio maniata al campo asturiano y reclama un volantazo hacia la necesidad de "hacer partícipes de la riqueza de monte a los vecinos". Volver a los acotamientos "no redunda en beneficio del medio ambiente ni de la biodiversidad, es sólo una sanción a los ganaderos que perjudica que vuelva la vegetación y la vida", le acompaña Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG. El mensaje que recibiría ella si se volviera a prohibir el pasto sería de culpabilización a quienes "sufrimos las pérdidas y arriesgamos las vidas" para apagar fuegos que a todas luces les perjudican, dicen. A "los más interesados en que cojan a los culpables"… Pero "si no se pasta, vuelve a nacer el matorral y regresa el peligro", añade también ella. "Si el terreno se pisa, queda más compactado, germinan las semillas que lleva el estiércol del ganado…" Retomar la prohibición equivale a "decir ‘vete de aquí, sólo quiero matorral’".

Es por estas razones, entre otras, que tres organizaciones agrarias –URA, USAGA y GANAGRI– han llamado al sector a una "gran movilización contra el atropello constante e intolerable de las administraciones". Es su advertencia preventiva no sólo contra los cambios que se preparan en la ley de montes y sobre los que ayer quiso tranquilizarles el consejero de Medio Rural. Las modificaciones se harán, promete Alejandro Calvo, "asegurando que no haya perjuicios para los ganaderos que han sufrido las consecuencias y que no deben tener ninguna penalización".

En el lado contrario al de los ganaderos, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies estaría encantada de que se atendiera su "exigencia" de recuperar el acotamiento. Para reforzarla acuden a los informes de la Fiscalía y las brigadas de investigación de incendios, según las cuales "el ochenta por ciento de los fuegos en nuestra región están relacionados, de una u otra manera, con la generación de pastos. A falta de investigación, no nos cabe ninguna duda de que los motivos de esta oleada siguen siendo los mismos", resalta Fructuoso Pontigo, presidente de la organización. Apuntando directamente hacia los ganaderos, piden además que en las zonas quemadas no se paguen las ayudas de la PAC. "Nadie debe obtener beneficio de quemar un monte", aducen. "Actualmente los autores saben que no van a sufrir ningún perjuicio por quemar y que sus reses van a seguir pastando sin ninguna restricción".