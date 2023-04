Los vecinos salvan con las cubas los pueblos asediados por un fuego "dantesco" en Las Regueras y Candamo

"Prendieron en cuatro sitios, uno solo no lo hace, fueron a causar el máximo daño", se quejaban un vecino de Pereda, en Las Regueras, uno de los pueblos asediados por el pavoroso incendio que se inició hacia las dos y media de la tarde en Soto de Las Regueras, en concreto en la ladera de El Caleirón. En poco tiempo, el frente de llamas llegó a poca distancia de las casas de Pereda y amenazó también Las Ablanosas, un pueblo ya de Candamo. Por el otro lado, las llamas pasaron al Pico el Arca y bajaron a La Mofosa. Una descomunal columna de humo era visible desde desde más de veinte kilómetros de distancia. La consejera Rita Camblor elevó a las tres y media de la tarde de este sábado el nivel de alerta del Plan de Incendios ante la gravedad de este fuego, y volvió a hacerlo una hora después ante el riesgo que corrían algunas edificaciones.

Entre los vecinos se vivieron momentos de pánico, ante el temor de el fuego devorase sus cuadras. Tuvieron que sacar las vacas y alejarlas del fuego, mientras movilizaban todas las cubas de los alrededores para verter los purines sobre el fuego. "Lo apaga mejor que el agua", aseguró un vecino. "Si no es por los vecinos, arde todo", aseguró Saúl Candín Murias, que avisó a los servicios de extinción poco antes de las tres de la tarde.

En Pereda, la alcaldesa de Las Regueras, Maribel Méndez Ramos, vivió hombro con hombro los momentos de tensión. "Se levantó el aire y corrió mucho el fuego. En Trasperana, los vecinos pudieron salvar una casa y una cuadra. Los vecinos están especialmente nerviosos, están muy sensibles después de lo que tuvimos hace una semana en Asturias. No sé qué fin se persigue con esto", dijo. "Es dantesco", añadió, "hay mucho temor en la gente que vive en el territorio, esto supone pérdidas económicas y un desgaste de medios públicos y pirvados".

Durante toda la tarde fue incesante el ir y venir de un helicóptero de la Brif de Tabuyo (Leó), traída expresamente a Asturias para apagar este fuego, y también de un hidroavión, también del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A última hora de la tarde, según explicó la consejera Camblor, había 33 incendios en Asturias, 25 en revisión y 8 activos. El que más preocupaba era el de Soto de Ribera. Los cuatro puntos de atención, indicó, eran Soto de Las Regueras y Pereda, con bomberos de Pravia controlando que las llamas no llegasen a las casas, y la acción del citado helicóptero y el hidroavión. La Brif de Tabuyo atacaba el fuego desde Las Ablanosas, mientras que en Bolgues estaba destacados una nodriza, un Uro y un Defender de los Bomberos de Pravia.

Camblor acudió al Punto de Mando Avanzado situado en Puerma, junto al gerente del SEPA, Óscar Menéndez. Allí se reunió con la alcaldesa de Las Regueras y con la de Candamo, Marta Menéndez, muy preocupada por el avance de las llamas hace Las Ablanosas. El pronóstico "no era malo", ya que no había viento y el fuego se movía lentamente. Camblor agradeció el esfuerzo de los ganaderos, que emplearon las cubas, "su medio de vida", para apagar el fuego. "No sabemos a qué motivo responde este incendio, que tiene pinta de ser otro fuego provocado. Está quemando un monte de pinares bien gestionado. Por eso coincido con lo que dijo el Presidente Barbón: No hay más culpable que el que prende".