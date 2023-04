Barbón promete duplicar la distancia de desbroce obligatorio en torno a los pueblos

Pisando lo quemado, el presidente del Principado avanza hacia el contenido de su reforma de la ley de Montes. Empieza por el nombre –será "Ley de Montes y Prevención de Incendios Forestales"– y se interna en la conveniencia que indican "los expertos" de ampliar "la distancia de seguridad de los pueblos respecto a las masas forestales". La obligación del mantenimiento y el desbroce del entorno de los núcleos habitados, que ya rige en una franja mínima de 75 metros desde la resolución de instrucciones sobre quemas emitida en 2018, se duplicará por ley, hasta los 150, si después de las elecciones del 28 de mayo el PSOE obtiene la mayoría o los acuerdos necesarios para impulsar su propuesta en la Junta.

En el alto de Ambasvías, en la carretera de orillas calcinadas que lleva de Luarca al valle de Paredes, Adrián Barbón enseña al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, los efectos de la oleada incendiaria, y hace explícita promesa de que endurecerá la exigencia de tener limpio de maleza el entorno de los pueblos. Pero sobre todo admite que debe obligarse a asegurar que "garantizará el cumplimiento" de un precepto que ahora, asume, sistemáticamente se vulnera incluso en los 75 metros y que implica, advierte, "no sólo a las administraciones, también a los particulares".

Barbón está con Bolaños y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, en la carretera AS-351, que hace una semana estaba todavía cerrada y devorada por las llamas y que ahora muestra toda la crudeza de lo que el presidente llama la "zona cero" del "atentado" incendiario que sufrió Asturias hace una semana. Entre Carlangas y Lago (Valdés) –dos de los pueblos desalojados en la infausta mañana del 31 de marzo–, el Ministro se ha asombrado de que el monte arrasado todavía humee, o de que aún huela a chamusquina incluso desde Luarca. Mientras tanto, el presidente del Principado sigue desgranando la batalla normativa que pretende librar contra el fuego y asegura que también utilizará la nueva Ley de Empleo Público, recién aprobada en la Junta, para "reforzar" a la actual guardería del medio natural. Pasará a denominarse "cuerpo de agentes medioambientales" y a sus componentes se les empoderará ya "en las próximas semanas, identificándoles como lo que son, una auténtica policía judicial genérica", y dotándoles de más autoridad en la vigilancia preventiva del fuego y de "mejores medios tecnológicos".

La pelea es esa y, queda dicho, una persecución de los culpables en la que ya "hay sospechosos". Queda eso y "el eje de la reconstrucción, el más necesario". En este punto, Barbón espera poder aprobar "a finales de la semana que viene" la parte autonómica de las ayudas en las tres direcciones ya mencionadas de la compensación de daños, las subvenciones para la reforestación y la transferencia a los ayuntamientos del fondo para la prevención del fuego habilitado con 4,5 millones de euros en el presupuesto autonómico de este año.

Para la aportación estatal a las ayudas está el trámite, mucho más lento, de la declaración de "zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil", la antigua "zona catastrófica", que compete al Gobierno de España previa solicitud del Principado y requiere de un proceso burocráticamente revirado en el que deben intervenir hasta tres ministerios, Interior, Política Territorial y Presidencia. "Impresionado" por el paisaje después de la tragedia, el titular de este último, Félix Bolaños, cifró en el entorno se las 20.000 hectáreas la superficie quemada en los incendios de la semana pasada y comprometió todo el apoyo y la agilidad del Gobierno de España en los trámites de reconstrucción de las zonas afectadas.

Barbón confirmó que la evaluación de daños que precede a la solicitud debería estar lista a finales de este mes. Después, "la voluntad del Gobierno" es cumplir con su parte "cuanto antes", avanza Bolaños. "Es cierto que es necesario conocer exactamente el valor de los daños, el número de hectáreas calcinadas y los inmuebles, ganaderías o plantaciones afectadas". Desde ese momento, dijo sin más concreción, "en otras ocasiones los trámites han tardado unas semanas". El promedio actual es de 148 días, unos cinco meses.

En su recorrido de esta Semana Santa por Asturias –empezó el jueves–, el Ministro ha tenido tiempo para percibir la dimensión personal de una tragedia que le deja en la memoria la conversación "con una señora de 94 años que se negaba a ser evacuada" de la casa en la que habían nacido ella y toda su familia. Pero cuando habla del fuego, añade, "también hablamos de economía productiva, de planes para recuperar el modo de vida de estas zonas".

No muy lejos de donde el ministro de la Presidencia conversaba con el presidente del Principado humeaba un foco nuevo en el municipio más castigado por el fuego. Entre Biescas y Ferrera había empezado a arder de madrugada una zona que no tiene tanta masa forestal como la que fue pasto de las llamas la semana pasada. Por eso y por la meteorología no tan adversa, el Alcalde de Valdés, extremando al máximo la prudencia, no esperaba consecuencias graves. Después, se le añadió uno más en Riopinoso, en la parroquia de La Montaña. Junto al regidor valdesano, el presidente y el ministro visitaron también este sábado las localidades de Trevías y San Feliz, dos de las que se vieron cercadas por el fuego de la semana pasada.

Por primera vez desde entonces coincidían sobre el terreno representantes de los tres niveles administrativos. Desde la inferior, Pérez pidió "poner énfasis en la recuperación económica de las zonas afectadas", una tarea que "pasa por la cooperación estrecha entre las tres administraciones" y que precisa de acción urgente. "Todos tenemos claro el importante daño que ha sufrido esta zona", dijo, "y que es necesario poner todas las cartas sobre la mesa para que la recuperación sea lo más rápida posible".