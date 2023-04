"Deseo criar a mi hijo en Asturias, estoy donde quiero y por decisión propia"

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) decidió el 18 de julio de 2022 dar un paso atrás para afrontar el último tramo de su embarazo. Aquel movimiento dio lugar a nueve meses en los que la asturiana que fue vicesecretaria general del PSOE se alejó de los focos, dando pie a especulaciones diversas. Ahora, rompe ese otro periodo de gestación de su silencio, y lo hace en la primera entrevista en un medio de comunicación antes de que retome su actividad como diputada nacional. Deja claro que abre una nueva etapa.

–Había quien la daba a usted por muerta, políticamente…

–Pues estoy perfectamente personal y políticamente: donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer y por decisión propia. Quien haya dicho eso ni conoce la política ni me conoce a mí. Además, la política da muchas vueltas.

–Su salida se atribuyó a cuestiones externas, además del embarazo.

–Fue una decisión mía. Mi compromiso con el socialismo es fuerte y todo el mundo lo sabe, pero soy una persona libre que toma sus propias decisiones.

Cuando me ofrecieron un ministerio respondí: ‘Estoy agradecida, pero estoy en otro momento’

–¿Le consta que alguien intentase que regresara a la primera línea política?

–Me consta es el respaldo de mis compañeros de partido en Asturias, y el de los electores. Y siempre he tenido la confianza de mi secretario general, Pedro Sánchez, para ser vicesecretaria general del PSOE. Ha sido el mayor de los honores de mi vida. Con eso me quedo. Todo lo demás no tiene importancia.

–Dice que está donde quiere estar. ¿Y dónde está?

–En mi federación, en Asturias, de diputada en el Congreso, pero he dado un paso atrás de la primera línea política porque lo decidí libremente. Me enfrenté a un embarazo de alto riesgo y eso hizo que adelantara la decisión de mi dimisión, que ya estaba tomada porque tenía claro que no iba a criar a mi hijo en Madrid. Quería que se criara en Asturias y dedicarle tiempo. La vicesecretaría general del PSOE exige una entrega absoluta; ya no podía tener ese compromiso.

–Vamos a lo importante: Alejandro, su hijo.

–Es lo mejor que he hecho en mi vida, sin ninguna duda. Ser madre es una opción. La maternidad no te hace una mujer plena; si yo no hubiera tenido un hijo habría sido igualmente una mujer plena. Fue una decisión que tomé, para mí la mejor en mi vida.

–¿Cambia más que haber sido la segunda persona con más poder en el PSOE nacional?

—(Se ríe) Ambas, pero de manera muy distinta. Ser madre me ha cambiado la forma de ver la vida, me ha cambiado socialmente, familiarmente, emocionalmente también. Y ser la vicesecretaria general del PSOE... tienes que dedicar tu vida a tu partido, con casi siglo y medio de historia, miles de militantes y millones de votantes. Son dos cosas muy distintas; ambas te transforman.

Pedro Sánchez tiene toda mi lealtad y confianza, como siempre

–Sobre su salida se dijo que si el resultado de las elecciones andaluzas, que si conspiraciones en el propio partido…

–He estado nueve meses callada porque así lo decidí. Primero, porque los médicos me recomendaban reposo y tranquilidad. Y después, porque nació mi hijo y me he dedicado en exclusiva a él. En este tiempo he hablado con mis compañeros de partido, pero no he querido entrar al barullo que se generó en torno a mi dimisión. Lo que más me hirió fue el daño que se le quiso hacer a Pedro (Sánchez) a través de mí. Por eso salí a contestarle a Alberto Núñez Feijóo (líder del PP) cuando intentó utilizarme. Querían despojarme a mí de una decisión que yo había tomado: unos diciendo que Pedro no tenía que haber permitido que dimitiera por el embarazo; y otros, como Feijóo, afirmando que era un cese encubierto de una mujer embarazada, cosa que no es verdad. Fue una decisión libre. Siempre he contado con la confianza, complicidad y cariño del secretario general. Todo fue duro e injusto para mí, pero también para él.

–Había quienes veían poco feminista que no compatibilizase la maternidad con la actividad política.

–El feminismo defiende la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones, y cuando lo hacen hay que respetarlas. El feminismo cuestiona que las mujeres sean obligadas a tomar decisiones que no quieren. Me parece absurdo que haya personas que pretendan darnos lecciones a las feministas sobre feminismo.

–Por actualidad, ¿cómo ve que Ana Obregón acuda a la maternidad subrogada?

–La maternidad no se subroga, lo que hay son vientres de alquiler. Las mujeres no somos vasijas, ni instrumentos para cumplir los deseos de otros. Eso me vale tanto para los vientres de alquiler como para la prostitución. Me parece una práctica deleznable.

–Usted no es mucho de morderse la lengua. ¿Cómo fueron estos meses?

–He dejado la primera línea de la política, pero no la política. He seguido hablando con mis compañeros del partido y del gobierno, y tengo la fortuna de que continúan valorando mi opinión. Quise dar un paso atrás porque lo necesitaba y lo he disfrutado muchísimo. La verdad, tampoco me he mordido mucho la lengua. Es cierto que esta es la primera vez que concedo una entrevista, pero sí que en redes sociales he dicho alguna cosa.

–Ya me imaginaba que le resultaba difícil…

–Me gusta hablar claro, no me escondo. Quien me conoce lo sabe.

–Está donde quiere, y va y rechaza un ministerio.

–La razón es lo que le acabo de exponer. Estoy inmensamente agradecida al presidente del Gobierno, que desde que nos conocemos no ha hecho más que apoyarme y respaldarme. Pero yo decidí hace nueve meses que dejaba la primera línea de la política y es una decisión que mantengo. Lo bueno es que hay dos excelentes ministros que acaban de tomar posesión, que van a cumplir sobradamente. Lo importante es hablar de ellos.

Luisa Carcedo es la política que más ha hecho por nuevos derechos, la ‘madre’ del ingreso mínimo y la ley de eutanasia

–¿Cómo se produce esa oferta? ¿Una llamada telefónica?

–Sí, claro. Yo no he salido de Asturias…

–¿Y dio la respuesta inmediatamente?

–No me lo pensé. Dije que no. Me dijeron que lo pensase. A los 15 minutos volví a llamar y dije: «Está pensado; muchísimas gracias, estoy muy agradecida al Presidente, de verdad, pero estoy en otro momento».

–¿Cuándo se reincorporará plenamente al Congreso?

–Cuando acabe mi permiso de maternidad y de lactancia, a principios de verano.

–Entenderá que ese ofrecimiento de un ministerio echa por tierra el argumento de quienes hablaban de un distanciamiento entre usted y Pedro Sánchez.

–Desde que Pedro y yo nos conocemos, solo ha habido complicidad y confianza entre los dos. A veces hay que recordar lo obvio, ¿no? Llegué a la Ejecutiva Federal con Pedro en 2014, estoy con él en los mejores momentos y en los peores. Ganamos unas primarias muy complicadas, sacamos adelante una moción de censura que nadie imaginaba. Ganamos dos elecciones generales, acordamos un gobierno de coalición, sacamos adelante una investidura negociando a múltiples bandas y mantuvimos una legislatura muy complicada. Entre él y yo nunca ha habido ningún problema; jamás, y así va a seguir siendo. Tiene toda mi lealtad y toda mi confianza, como siempre.

–Repasemos la actualidad: la ley del «solo sí es sí».

–Era una ley necesaria, una buena ley, que daba seguridad y libertad a las mujeres de este país; pero es verdad que en su aplicación ha tenido efectos adversos y había que solucionarlos. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista.

–¿Y se justifica tardar tanto en enmendarla?

–Esperábamos a que las instancias judiciales se pronunciaran sobre la aplicación. Ahora ya es un tema en vías de solución. Miremos al futuro, aseguremos que la modificación legilsativa sale adelante y sigamos dando apoyo a las víctimas.

–Ya, pero en este tiempo algunos condenados se han beneficiado.

–Es que una vez que modificas la ley y se aplica, ya no hay vuelta atrás.

–¿Y eso no se previó?

–No. El PP llegó a mentir al decir que se había advertido. No es cierto. Más le digo: en este tiempo hemos estado pendientes de lo que dijeran las diferentes instancias judiciales sobre su aplicación y una vez que vemos ese problema, modificamos la ley.

–Pero el socio de gobierno lo cuestiona. ¿Tiene sentido una coalición con tales diferencias?

–El gobierno de coalición se ha enfrentado a muchas cosas en estos años: una pandemia, un volcán, la guerra de Ucrania. Hemos sacado adelante medidas de apoyo a las familias, a las empresas, a los trabajadores, a las mujeres. Creo que es injusto, por una discrepancia puntual, valorar negativamente todo lo hecho conjuntamente.

–Hay quien cree que a estas alturas saca más provecho Podemos de su posición del gobierno que el PSOE de tenerlos como socios.

–No. Somos dos fuerzas políticas distintas. Cuando las cosas van bien, a los dos partidos de la coalición nos va bien. Y si hay una decisión errónea nos resentimos ambos.

–¿Con quién se queda, con Pablo Iglesias o con Yolanda Díaz?

–Sería importante que los dos llegaran a un acuerdo, que nuestra izquierda sume y vaya junta a unas elecciones que se prevén complejas para ese espacio político. Me gustaría que quienes se entendieron en el pasado y fueron de la mano, vuelvan a hacerlo ahora. Es importante para el país.

–¿Qué opina de la ley Trans?

–Era un compromiso del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Yo la apoyé con mi voto. Había que dar una respuesta a una parte de la población, es cierto que muy minoritaria, pero que ha estado incluso históricamente perseguida. Eso hace la ley Trans.

–Pero ha abierto un debate en el feminismo.

–Ese es un debate un poquito más amplio, porque una cosa es la transexualidad y otra el transgenerismo: las feministas defendemos que el género es un constructo social que nos oprime a todos. Es lo que mantenemos, y mi partido también. No creo que sea invalidante defender esta posición, con el hecho de que el colectivo transexual necesitaba una ley que amparara y protegiera sus derechos.

–Luisa Carcedo se incorpora al Consejo de Estado. ¿Cuál es la lectura?

–Es el reconocimiento a toda una vida dedicada al servicio público, a la excelencia en todo lo que ha hecho, a que sea la «madre» de leyes como la del ingreso mínimo vital o la de la eutanasia. Luisa es la política asturiana más importante, con mayor relevancia, pero, sobre todo, que más ha hecho por la transformación social y la consecución de derechos, tanto en Asturias como en España. Siempre humilde, ha escrito las páginas más brillantes del socialismo asturiano y español._Algún día se la reconocerá. Para mí es un orgullo, como socialista y como asturiana.

"Con el Tito Berni sentí asco real, pero el PSOE echa a los corruptos"

"Debemos alejarnos de la polarización a la que lleva la derecha, creo que las medidas de este Gobierno han sido bien acogidas"

–Estos nueve meses ha estado más en contacto con la calle. ¿Qué percepción cree que hay del gobierno de Pedro Sánchez? –Creo que todas las medidas del Gobierno han sido bien acogidas, como la subida del salario mínimo o de las pensiones, el ingreso mínimo vital… o leyes tan deseadas y esperadas como la ley de la eutanasia. Tenemos que alejarnos del ruido y la polarización a los que llevan la derecha y la extrema derecha. Este Gobierno ha requerido de un esfuerzo constante de diálogo y es un valor. La pena es que nunca hemos podido contar con la derecha, que se dedica a boicotear todo lo bueno que hace el Gobierno. Incluso en Europa, hablando mal de España. –Pero en la calle también incomodan algunas medidas, como la reforma del código penal para favorecer a los encarcelados del procés, el lío con la ley del «solo sí es sí»… –Hace cinco años nos encontramos un país totalmente fracturado. Todos los medios de España estaban preocupados por la quiebra de la convivencia en Cataluña. Cinco años después el panorama es distinto. Creo que el Gobierno ha acertado en las medidas que ha tomado. –El PP ve las elecciones del 28M como un «spoiler» de las generales. –Eso me recuerda a Casado. Que tengan cuidado no sea que de tanto «spoiler» acaben haciendo la tercera entrega de «El futuro del PP» y entonces, de repente, Feijóo deje de ser presidente y, no sé, pasa a serlo Ayuso. Deberían preocuparse por su futuro. El suflé de Feijóo ha empezado a bajar. –¿El PSOE se prepara para el post-sanchismo? –El PSOE se prepara para el post-Feijoó, porque tenemos presidente y secretario general para mucho tiempo. –Cambio de escena. ¿Qué cara se le queda cuando, desde una posición firme de defensa de la abolición de la prostitución, aparece el Tito Berni? –La primera impresión es de asco, asco real y visceral. La segunda, de indignación. Y la tercera, de reacción. Hay que tomar medidas y fue lo que hicimos, desde el primer momento. Todas las organizaciones somos susceptibles de que se acerque a algún indeseable, que es lo que nos ha pasado a nosotros. La diferencia está en cómo reaccionas. Nosotros echamos a los corruptos: en el PP echan a los que denuncian la corrupción, que fue lo que le pasó a Casado. O la ocultan, como hace en Marbella, o Ibiza, o con Jorge Fernández Díaz… –¿El PSOE ha actuado con la contundencia esperada? –Por supuesto. Expulsión directa y automática, sin ninguna contemplación. –Hace dos años hablábamos de la recuperación económica tras la pandemia, pero de pronto se meten por medio la guerra en Ucrania y una inflación galopante. –Es que hemos tenido una legislatura muy complicada; pero fíjese, con todo y con eso, España es el país que más crece de la Unión Europea, un 5,5% en 2021 y 2022. Y el crecimiento que se prevé para el 2023 es mayor que el de Francia y Alemania. La inflación es la tercera más baja de la Unión. Pese a todo, los datos económicos son buenos para España, somos el país que más aumenta el empleo. Es decir: estamos haciendo las cosas bien, transformamos España.

"Quien culpa del fuego al abandono del medio rural blanquea a los terroristas incendiarios"

"Los que en momentos difíciles mantuvieron la llama del PP no merecen insultos de Canga"