El incendio de Las Regueras va cediendo, mientras Barbón apunta a "acciones organizadas" y los vecinos piden "cárcel" para los incendiarios

Todos provocados con la intención de causar el máximo daño posible. Este domingo volvieron a escucharse voces que hablan de “acciones organizadas” para explicar la ola de incendios que asfixia a Asturias desde hace una semana. Lo aseguró el presidente Adrián Barbón durante su visita a los escenarios del incendio de Soto de Las Regueras, y también la alcaldesa del concejo, Maribel Méndez, y el gerente del SEPA, Óscar Rodríguez. El incendio de Soto se inició en cuatro focos que prendieron un pinar de alto valor económico, donde no suelen producirse fuegos, y que estuvo a punto de destruir 25.000 metros cuadrados de valioso castaño valduno. Óscar Rodríguez informó del incendio provocado por dos jóvenes sobre la una y cuarto de la madrugada de este domingo en el arcén de la carretera AS-114 a la altura de Onís, vistos por un testigo que ofreció detalles sobre su vehículo y su vestimenta: una capucha amarilla y otra roja. También del incendio provocado en varios focos hacia las dos de la madrugada en la zona de San Martín, entre Salas y el Viso, donde los testigos vieron previamente varias linternas avanzando por el monte. El presidente regional desveló que el Naranco, esta vez en la falda sur, en Lludrió, volvió a sufrir un fuego intencionado, con dos focos.

Barbón indicó que estamos “ante acciones organizadas, encendiendo en varios puntos, con el único fin de hacer daño. No afectan a montes desatendidos, sino a los montes mejor trabajados, para explotación forestal, la mayoría de propiedad privada, pero también de propiedad parroquial y municipal. Se está poniendo en peligro la vida de las personas, por eso es un atentado contra Asturias, y es obra de terroristas con mechero”. El presidente cargó contra los “algunos políticos que politizaron sobre la situación por meros intereses electorales, poniendo en duda que fuesen intencionados”.

El presidente del ejecutivo pidió a los ciudadanos que avisen cada vez que vean un incendio o a alguien sospechoso, y garantizó que se mantendrá el anonimato de los denunciantes. Maribel Méndez, regidora de Las Regueras, aseguró que el autor del incendio “ha sido un grupo bien organizado, no ha sido gente de la zona, porque sería hacerse daño a sí mismos, destruir el trabajo de toda una vida”. No han sido los vecinos, dijo, pero sí personas que conocen la zona perfectamente, porque pegaron fuego en puntos muy determinados. Además, “la noche fue fresca y sin viento, se vio que ya se podía controlar, lo que trajo tranquilidad a los vecinos”. Marta Menéndez, alcaldesa de Candamo, se felicitó de que las llamas hubiesen sido detenidas y no alcanzasen la localidad de Las Ablanosas.

Los vecinos están indignados, porque estos fuegos ponen en riesgo su forma de vida. Una vecina de Soto, entre lágrimas, fue clara cuando se encontró Barbón, mientras supervisaba los daños causados por el fuego: "Demos gracias que no hubo muertes". Y pidió: "Cogedles, pero bien cogidos. Metedlos en la cárcel. Lo que han hecho ha sido acabar con la vida de la gente". Humildad Álvarez Sánchez, de 77 años, fue otra de las vecinas visitadas por Barbón. Esta mujer se enfrentó con sus hijos al fuego justo detrás de su casa, pero logró doblegarlo con la ayuda de ganaderos que llegaron con cubas. Según ella, "si hubiera unión entre la gente, no hubiese llegado a tanto".

El gerente del SEPA insistió en que “no fueron los ganaderos los que dieron fuego, porque era su monte, una zona en la que generalmente no se producen incendios. Está claro que es algo organizado, nos dan en sitios estratégicos, están haciendo mucho daño al servicio de extinción, pero también a los propios propietarios, se está perdiendo gran cantidad de dinero. Ya llevamos varios incendios en los que se está quemando material forestal de mucho valor. Si llega a pasar el Reguero, el valor perdido sería incalculable”.

En el incendio de Las Regueras trabajaron a lo largo de la madrugada y este domingo un total de 92 efectivos, 62 de ellos adscritos al V Batallón de la UME, que acudieron de madrugada tras la petición de ayuda del presidente Barbón a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Según el gerente del SEPA, son 143 los efectivos que trabajan en los 35 incendios declarados en la región, seis de ellos activo: el de Soto, el más preocupante, en el trabajaban Bomberos de SEPA de Pravia y La Morgal, la Brif de Ruente (Cantabria) y una empresa forestal; pero también el de Villamayor, en Teverga; el de Nevedo, en Illano, al que se sumó la Brif de Laza, procedende de Lugo; el de Següenco, en Cangas de Onís, extinguido a primera hora de la tarde; el de Alea, en Ribadesella; y el de Riopinoso, en Valdés, un nuevo incendio que estaba llegando a la zona ya quemada la semana pasada y a cuya extinción se unió la Brif de Tineo, con un helicóptero. Según indicó Barbón, en los incendios de Asturias actuaron este domingo cinco helicópteros y un hidroavión.