Una jornada de alerta en aumento, con treinta focos al final del día

Cerca de una treintena de fuegos permanecían activos la noche de este sábado, la mayoría sin peligro o controlados, repartidos por toda Asturias. Al empezar el día rondaban la decena los incendios que tenía registrados el Servicio de Emergencias (Sepa), pero a medida de que avanzó la jornada y las temperaturas fueron en aumento todo el mundo se esperaba lo peor y así fue.

En Valdés, justo cuando estaban de visita el Presidente, Adrián Barbón, y el Ministro, Félix Bolaños, se activó uno entre Biescas y Ferrera, donde trabajaron bomberos de Barres y Tineo, también desplazados a Riopinoso. El concejo valdesano se mantiene como uno de los más azotados, con otros focos en Cadavedo, Enverniego, Fontoria, Lago, Merás y San Cristóbal. En el Occidente, la guardería se ocupó de vigilar las llamas en Rubial, mientras que en Tineo se mantuvieron en revisión los de Espinaredo, Foyedo y Lavadoira. En El Vidural (Navia), la guardería permanecía vigilante, como en Bustefollafado (Villayón).

El Oriente no se libró de unas llamas que alertaron a los muchos turistas que este fin de semana se dejaron caer por la zona. Desde Cangas de Onís –con dos focos– muchos no quitaron ojo al humo de los fuegos en Aballe, Dego y La Cuesta de Parres, de los que llegaban incluso cenizas. El de Dego preocupó sobremanera a primera hora de la tarde, al localizarse las llamas cerca de un grupo de viviendas, si bien la situación se controló horas después. En Cabrales se mantuvo el de El Escobal; en revisión está el de Villahormes (Llanes), al igual que los de Ques y Sardea, en Piloña. En Ribadesella se descarta el peligro del de Alea.

Sigue el calor

En el centro de la región se contabilizaban los siguientes incendios hasta la pasada noche: en Grado, en Robledo, activo sin peligro y en revisión por la guardería; en Laviana, en Soto de Lorio, en revisión por la guardería, al igual que el de Villamayor Teverga).

La alerta es máxima para este domingo, cuando la previsión es que los termómetros se mantengan con temperaturas altas y siga el calor. En la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncian hasta 26 grados en Cangas del Narcea y 23 en Langreo.

No obstante, el viento se prevé flojo y las temperaturas caerán de madrugada y al anochecer, lo que contribuye, si no a apagar el fuego, a no avivarlo. Para encontrar lluvia en la previsión para Asturias hay que irse hasta el próximo miércoles.