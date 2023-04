La orfandad del monte, un polvorín

"Quiero ver en la cárcel a la gente por lo sucedido". "Asturias no arde, la queman". "Están claramente organizados". "Es un atentado para Asturias". Son todo declaraciones y reflexiones a brocha gorda, en plena vorágine incendiaria, del presidente asturiano, Adrián Barbón, indignado y superado como tantos otros por un fuego implacable que se ha llevado por delante unas 20.000 hectáreas, sobre todo el Occidente, en su primer gran zarpazo del año al Paraíso Natural.

Dicho queda esto por Barbón. Pero, ¿y ahora qué? Todo el mundo asume que no será la última oleada de fuegos que habrá que soportar. Así, hasta que de una vez por todas –con serenidad, rigor y al margen de la presión de las urnas– se entienda que hay una nueva realidad en el medio rural asturiano, muy distinta a la de cuando se redactaron las normativas que marcan ahora el desarrollo forestal y agrario de montes y pastos, que requieren una reformulación de arriba abajo del modo de gestión.

Así lo señalan, en líneas generales, los expertos en la materia consultados por LA NUEVA ESPAÑA en un intento de determinar por qué se quema el monte o, más aún, por qué algo que toda la vida ha sido una herramienta para limpiar fincas y montes, generar paisaje, se ha convertido en un arma destrucción y objeto de controversia entre vecinos, ganaderos, ecologistas, entregados a un airado debate de quién tiene la culpa de que Asturias arda.

"Es un tema muy complejo, no se debe simplificar", advierte Jesús Arango, gran conocedor del medio rural asturiano y que, entre otros cargos, ocupó el de Consejero de Agricultura del Principado en la década de los 80. "Cuando se dan estos incendios como el de ahora, llamativos, como el del Valledor años atrás, todo el mundo se lanza a opinar. Me duele la simplificación, la generalización, porque es una realidad muy compleja que varía de unas zonas a otras". Y, todo esto, en un contexto de despoblación muy preocupante: "El abandono es la gasolina del fuego en Asturias".

La impunidad del fuego y las dificultades para dar con sus autores

Investigar todos y cada uno de los cerca de 200 fuegos que se han producido y detener al culpable –diez días después no hay ninguno–, no por obligado permitirá evitar nuevos incendios. Así lo advierte Aurelio Martín, consejero de Medio Rural entre 2008 y 2011. "Es muy fácil prender y difícil coger al que lo hace. Creo que hay que perseguir al culpable, pero la solución no es esa, sino cuidar más la prevención y dotarla de más recursos e implicar a todos los agentes", señala Martín, quien ve necesario un gran "pacto por el fuego" para poner orden en un complicado tablero con muchos intereses y realidades distintas. "Nos equivocaremos si nos quedamos en criminalizar al que prende fuego y, por supuesto, generalizar nunca se debe hacer. Tampoco hay que limitarse a extinguirlo. Todo es más complejo, hay que prevenir".

Juan Antonio Lázaro, experto en desarrollo rural, cree que hay un "efecto llamada" cuando se dan situaciones como la de hace 10 días en Asturias y por esto acaban no siendo "hechos aislados", sino una "acción casi coordinada" en toda la región. "Una vez generado el caos, resulta prioritario apagar los fuegos antes que buscar a los culpables, que supuestamente son buenos conocedores del terreno que incendian. Con todo arrasado y unos días después, las pruebas son más difíciles de encontrar".

Benigno Fernández Fano tiene claro que hay aceptación social hacia aquellos que queman en el medio rural cuando se trata de generar "bien común", esto es, limpiar fincas para pastos, una práctica habitual y tradicional en Asturias. La cosa cambia cuando los incendiarios se llevan por delante árboles, montes privados, como ha pasado ahora en el Occidente. "El cabreo es monumental y hacia esa figura sí que hay rechazo social", opina quien fue Viceconsejero de Medio Ambiente en la anterior legislatura. "Pero es muy difícil no ya dar con el culpable, que en muchos casos se sabe quién es, sino probarlo. Como no se le pille en el momento, es imposible". Invita Fano a echar un ojo a los datos de Sadei: aunque en 2022 se contabilizaron en Asturias 182 incendios forestales más que el año anterior, la superficie quemada (5.963 hectáreas) fue un 19% inferior. Y algo más de la mitad de esta superficie era arbolada.

La tolerancia con el fuego en el campo asturiano tiene una de sus explicaciones en lo sucedido a mediados del siglo XX, apunta el biólogo y exdirector de Recursos Naturales del Principado Víctor Vázquez quien, al igual que Jesús Arango, recuerda lo ocurrido durante la administración franquista, entregada a una repoblación forestal masiva acompañada de expropiaciones forzosas. Vázquez se remite al uso del fuego "para eliminar las plantaciones forestales con especies alóctonas, pinos principalmente, que obligaban a los habitantes del medio rural a deshacerse de su ganado, ya que la administración forestal del Estado con el apoyo de la Diputación y de los ayuntamientos se hicieron con multitud de montes propiedad de los vecinos".

Las expropiaciones causaron mucho dolor. Jesús Arango recuerda a un antiguo alcalde del Oriente, cuya familia había emigrado a Bélgica, ya que las repoblaciones les habían dejado sin pastos en los que alimentar al ganado del que vivían. La revuelta popular a deshacerse de ellos no estuvo exenta de violencia. Incluso hubo un joven manifestante muerto por un disparo en El Rebollar (Allande) en los años 60. Tanto malestar llevó también a la venganza del fuego. Víctor Vázquez explica: "En estos casos se imponía la ley del silencio. Eran años en los que Ibias, por ejemplo, ardió por los cuatro costados. Hasta el punto de que la primera Consejería de Agricultura de la autonomía dejó de invertir en ese concejo por culpa de los fuegos". Opina el biólogo que esa omertá "perdura hoy en día, aunque poco a poco las cosas parecen cambiar, sobre todo cuando se producen daños a propiedades privadas como casas, cuadras, y plantaciones forestales de particulares. Poco a poco parece que la impunidad va decayendo; aunque queda mucho camino por recorrer. En muchos casos por no decir en todos se sabe quién ha hecho la quema por sus propios intereses ganaderos. Aunque siempre es muy difícil demostrarlo si no se pilla al incendiario con las manos en la masa".

Jesús Arango introduce otro factor que condiciona la compleja realidad de los montes asturianos: su orfandad. "Ha perdido el sentido de la propiedad, nadie se siente dueño de gran parte del territorio", lamenta. "Hace un tiempo pregunté a un vecino del Occidente de quién era un monte que allí había. Me respondió que de ‘la forestal’. Pero es que este organismo desapareció en 1971, sustituido por el ICONA que también ha desparecido".

Esta orfandad tiene su origen, apunta Arango, en la complejidad de la titularidad de los montes, "que siempre resumimos en llamarlos comunales, pero hay mucha variedad y la realidad es muy diversa. Esto lo complica todo. Y mientras no se simplifique y se aclare el tema de la propiedad y cómo disfrutar de los ingresos no se avanzará". Entre otras cosas, la cuestión seguirá ahí porque al no haber dueño del monte, "el problema de que arda no es de nadie, no se siente como propio el daño y, por tanto, al incendiario no se le rechazará. Pero no creo que detener y castigar sea por si sola la solución".

El fuego como herramienta para hacer paisaje: historia, tradición y nuevos tiempos

Juan Antonio Lázaro admite que las quemas son una actividad arraigada, "pero por suerte o por desgracia el contexto social, económico y climático ha cambiado y debemos ajustarnos a la nueva coyuntura, que evoluciona hacia otros parámetros. No creo que exista tolerancia, vistas las consecuencias del fuego para el medio rural y su economía. Lo que ocurre es que las quemas se entendían como parte del sistema habitual de trabajo para limpiar montes y pastos, pero con determinadas limitaciones y con un paisaje agrario y ganadero diferente".

Lázaro cree, por tanto, que el fuego como herramienta de limpieza se ha quedado obsoleto. Víctor Vázquez va más allá y niega directamente su utilidad: "Tengo mis dudas. Causa muchos más daños de los que se ven. Si lo miramos en términos de biodiversidad, la ingente cantidad de seres vivos que mueren en el incendio al no poder escapar hay que ponerla también en la balanza". Plantea otras fórmulas, como la rotación de especies a lo largo del año y por zonas, algo que, admite, "es ahora es más difícil por el monocultivo o casi del ganado vacuno. Por supuesto, la explotación de ganado ovino y caprino debería hacerse con los modernos sistemas protectores y cuidados ante los ataques de depredadores. El equino también debería entrar en prados y pastizales para contribuir a un mantenimiento de las praderas, es más ecológico y tradicional". También cuestiona Vázquez eso de que en Asturias están "sucios" los montes: "Yo no sé lo que es eso. Otra cosa es que sus propietarios no los mantienen. En los últimos años se han invertido cantidades ingentes de dinero en desbroces de matorrales, incluso en zonas en las que se ve que vuelven a crecer sin que nadie haya llevado un solo animal a pastar".

No obstante, lo que es un hecho es que siempre se ha quemado para limpiar fincas y montes, y se sigue haciendo. Ante esto, Benigno Fernández Fano defiende volcarse en una regulación por su sitio, seria, rigurosa y útil, de las quemas controladas. "Debe haber una apuesta social, que el ganadero las sienta útiles, que llegan en tiempo y forma y se adaptan a lo que necesita. Si le resulta fácil acceder a ellas, las utilizará. De lo contrario, cuando vea que el monte se siguen llenando de matorral y no se limpia, a él no le quedará más remedio que hacerlo", apunta. De la misma opinión es el exconsejero Aurelio Martín: "Hay que permitir más quemas autorizadas, liberarlas de burocracia, porque ahora es cierto que no tienen eficacia. Quizás deberíamos aprender de otros países europeos más avanzados en la materia. Las quemas son útiles para limpiar".

En una situación intermedia respecto a la utilidad del fuego se sitúa Jesús Arango, quien insiste en que no se debe simplificar. Se refiere a la última polémica, recurrente en Asturias cada vez que hay incendios desmadrados: el acotamiento al pastoreo de la superficie quemada, algo que se levantó en 2017 y que ahora los conservacionistas piden recuperar para que no sea un incentivo lo de prender fuego para ganar pastos. "No todo es lo mismo. Está lo que yo llamo terreno en abertal, sin dueño, grandes zonas, habituales por el Occidente, de matorral, que por estas fechas antaño se quemaban para limpiar. Si ahora no se atienden como es debido, es un problema. Pero hay otro tipo de terreno, con cercas, que debe ordenarse bien, a modo de cortafuegos". También apuesta Arango por un plan de ordenación de especies, tampoco sencillo ni limitado a suponer que el monte arde porque hay árboles alóctonos y no autóctonas. "Los eucaliptos, por ejemplo, no son el problema. Son menos del 20% de la superficie del Principado".

Al otro lado se sitúa el biólogo Vázquez: "Pienso que desde siempre hay una política forestal bastante errática en cuanto al empeño en generar pastizales en continuo". Critica éste "la negativa a propiciar el desarrollo de los bosques autóctonos favoreciendo plantaciones de arbolado pionero de crecimiento rápido" y echa en falta "la imposición de plantación de especies autóctonas que pueden paralizar los incendios en las parcelas en que se van a desarrollar especies alóctonas como eucaliptos y pinos. Se deben fijar parcelas máximas y distancias para evitar superficiales en los que si entra el fuego no hay quien lo pare"

De la quema al incendio devastador

"La verdad es que prender fuego los días de mucho viento, generalmente sur, y altas temperaturas incrementa el riesgo de incendio, eso resulta una obviedad. No parece muy claro que se trate de una negligencia masiva en toda la región, los supuestos pirómanos son conscientes de las condiciones climáticas y del estado del terreno que incendian y de sus demoledoras consecuencias", opina Lázaro.

En esa línea se pronuncia Vázquez, quien entiende que a un incendiario "le cuesta mucho ver el peligro, porque la generación de un gran incendio de miles de hectáreas, no me cabe que pueda estar en la cabeza de ninguna persona, por malvada y resentida que sea".

Benigno Fernández Fano resalta el apego de la gente del campo al territorio. "En el Occidente mucha gente ha salido fuera gracias al ahorro de la madera, lo que le propicia el monte, que es suyo. Es su forma de vida. Nadie lo quiere dañar por capricho. Otra cosa es que se hagan quemas cuando las condiciones son las peores con sequía, viento cálido, mucho matorral... Ahí está el problema, el error. Ha sido un fuego voluntario, por supuesto, pero no con mala intención. Porque hay que tener en cuenta que esa gente, quemando el monte, quema sus ahorros".