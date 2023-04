Vegadeo mira al presente para diseñar su futuro

"Vegadeo es uno de los concejos ‘llave’ en la Comarca Oscos- Eo por su ubicación en el corazón de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, en la simbólica puerta occidental de Asturias. Esto es un valor fundamental que nos hace perseverar en la actitud de ser un concejo dinámico, que trata de ofrecer una amplia y variada oferta de actividades culturales, educativas, deportivas, sociales y comerciales a lo largo del año . Es algo que nos define y es parte de nuestra idiosincracia". Son palabras de César Álvarez, alcalde de Vegadeo, quien no oculta estos días su satisfacción por el devenir de la Semana Santa, en la cual, dice haber cumplido "de forma holgada con sus expectativas". El éxito de la feria de stocks y de las emblemáticas y singulares procesiones, como la de Piantón, así como la afluencia de visitantes, dan buena cuenta de ello.

"Desde el plano local, la Semana Santa nos ofrece la oportunidad de poder compartir nuestro concejo y disfrutar de nuestras áreas y zonas verdes públicas", comenta Álvarez, quien también se deshace en elogios con su feria de muestras, una de las más veteranas de la región y otro de sus principales atractivos. "Nuestra Silvallana es la segunda feria más antigua de Asturias. Este año celebramos su 58.ª edición, pero no queremos quedarnos en la nostalgia, queremos que sea la más importante. Es la gran cita comercial y de ocio, la gran feria que une Asturias y Galicia, una oportunidad para la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, y por eso, también, a ella va dedicada este año", indica el regidor. "Queremos promocionar y descubrir para muchos el potencial que tenemos en el territorio, y estamos trabajando para transformar esta cita en lo que necesitamos actualmente y, sobre todo, lo que precisan y demandan las empresas para acudir a ella, para que les sea rentable y les sirva de gran escaparate comercial que queremos que continúe siendo", añade Álvarez, quien desvela que cuentan con un nuevo grupo de trabajo que ahondará en esta idea de un concepto actualizado de Silvallana adaptada a los tiempos que correrán. Miramos de frente al presente para diseñar y construir el futuro.

Álvarez afronta las últimas semanas de su segundo mandato. Toca hacer balance, y no puede ser más positivo. "De este mandato todos salimos victoriosos, todos hemos ganado, porque todos lo teníamos perdido", indica. "En cuanto a la gestión, todos hemos antepuesto las vidas humanas y sus circunstancias ante los programas que habÍamos propuesto a nuestros ciudadanos, y en lo que a logros se refiere, se ha actuado en todas las líneas y competencias del Ayuntamiento y hemos logrado transmitir una forma de hacer las cosas: pocas o muchas, haced las cosas para que perduren’. Este es el lema que los alcaldes de barrio nos trasladaron al inicio del mandato y que tenemos siempre en mente a la hora de planificar y abordar nuestros compromisos", desvela. "Está claro que no ha sido un mandato de ejecuciones, pero sí que hemos conseguido que fuese un mandato de oportunidades, con proyectos reales que solucionan y proponen soluciones al ciudadano".

Orgulloso especialmente de cómo desde el consistorio veigueño supieron gestionar la pandemia y la postpandemia, "no había un manual, creíamos que no estábamos preparados y conseguimos el objetivo de salir todos juntos de algo tan duro, solo así lo podríamos hacer, pero por todos aquellos que no pudieron lograrlo, estamos obligados a trabajar unidos para tratar de que no se repita y continuar creando oportunidades en el territorio", destaca, no oculta que se le ha quedado alguna "espinita", aunque el balance es bueno. "Siempre quedan, pero las responsabilidades siempre mandan y en la gestión hay que anteponer las personas por encima de las cosas. Lo único que no he podido lograr fue finalizar y aprobar el Plan General de Ordenación; pero si se ha logrado negociar con la Dirección General la valoración y reconsideración de hacer un plan paralelo para solventar los problemas que tiene este y que no podríamos aprobarlo de ninguna de las formas", concluye.