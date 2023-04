Los años 90 del siglo pasado, los peores de la región en suicidios, también de jóvenes

Los años 90 del siglo pasado fueron el periodo más oscuro de la región en lo que a suicidios se refiere. En esa década se quitaron la vida en Asturias casi 149 personas al año, una cifra absoluta superior a la registrada en el decenio anterior y en los siguientes, hasta 2021 (último año del que se dispone de datos oficiales). Lo mismo sucede entre la población joven (menor de 30 años): en los años 90 se perdieron una media de casi 18 vidas al año, el triple que en la década 2010-19 y más del doble que en el bienio 2020-21.

Los citados datos proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución de los números no resta dramatismo, obvio es decirlo, al panorama reciente (de la pandemia de covid-19 y posterior) en el ámbito de las autolesiones, particularmente alarmante entre jóvenes y adolescentes. Tampoco prejuzga lo que haya podido suceder a lo largo de 2022 y lo que llevamos de 2023, espacio temporal de cuyos datos se carece. Pero sí ponen en cuestión esa idea que flota en el imaginario regional de que se está quitando la vida "más gente que nunca". Con casi total seguridad está incidiendo el hecho de que, en los últimos años, este tipo de episodios se difunden más que nunca antes. Todo invita a pensar que esclarecer el panorama real requiere estudios más sosegados y adecuadamente divulgados para su conocimiento general.

Ciertamente, las cifras absolutas recopiladas por este periódico deben complementarse con el establecimiento de tasas de muertes autoinfligidas en función de la población de Asturias. Como es bien sabido, la cifra de habitantes de la región en los años 80 –inicio de la serie histórica recogida– era superior a la actual. La caída ha sido continuada, y mayor aún la de población joven. Pero si partimos de que, en 1990, Asturias tenía un total de 1.102.849 habitantes, y de que en esa década (1990-99) se contabilizaron 149 suicidios al año; y comparamos esos habitantes y suicidios con los del decenio 2010-2019, y con el bienio 2020-21, se concluye que la tasa de muertes autoinfligidas en relación a la población ha caído tanto entre población global como entre jóvenes. Según el último padrón publicado, Asturias tiene 1.005.397 habitantes.

Los números absolutos del INE que abarcan el periodo 1980-2021 indican lo siguiente. 1) En Asturias, el mayor ritmo de suicidios entre la población general y la menor de 30 años se computó en la década de los 90 del siglo pasado; desde entonces, entre la población general ha experimentado un sube y baja en un nivel menor; y entre la población joven la caída ha sido más aguda. 2) En el conjunto de España, la cifra global de suicidios lleva 40 años aumentando de manera paulatina; y entre los jóvenes tocó techo en los años 90, y desde entonces ha tendido a disminuir.

Problemas de datos

Julio Bobes, catedrático emérito de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, señala que, antes de 2014, en Asturias había tres fuentes de registros de suicidios: Guardia Civil, Policía Nacional y el sistema judicial. Los tres enviaban información al INE. "Los datos enviados antes de 2014 no eran muy ajustados debido a que no había un registro superior a los otros", indica el profesor Bobes. Desde 2014, se comunican desde el Instituto de Medicina Legal de Asturias: "Ahí tenemos las mejores y únicas tasas, pero en su arranque, entre 2014 y 2016, quizá no estuvo muy preciso". señala el psiquiatra.

El catedrático asturiano –autoridad mundial en el ámbito de las autolesiones– explica que España ha tenido tradicionalmente tasas bajas de suicidios en relación con el norte y el centro de Europa. Mientras tanto, las tasas de Asturias han solido permanecer a la cabeza del país, en el momento actual con niveles similares a los de Galicia. Desde hace más de una década, España ha subido un peldaño, para situarse en tasas media de suicidios.

En el momento actual, en Asturias se está desarrollando un programa piloto para prevenir conductas suicidas. "Se inició hace cuatro años y todavía desgraciadamente no hemos podido conseguir datos", indica Julio Bobes, quien insta a las autoridades sanitarias "a trabajar en la corrección de esta insuficiencia, con profesionales que ayuden a la planificación y a la macrogestión de la salud mental".