Asturias tiene ya 62 parroquias sin menores de 15 años en 29 de sus concejos

"Todos somos un poco pirómanos". El cineasta gallego Oliver Laxe, director de "Lo que arde" (2019), no hablaba sólo del fuego como herramienta controlada de manejo agrario, también del combustible del despoblamiento y de la responsabilidad compartida sobre el abandono del medio rural mediante el borrado progresivo de sus actividades tradicionales y sus perspectivas de futuro. En muchas esquinas de la estadística hay números que le pueden dar la razón, así en Asturias como en Galicia. Por toda esta región demográficamente desequilibrada y profundamente envejecida se multiplican los motivos para pensar que la regresión del elemento humano, esencial para mantener el campo vivo, tiene cada vez peor pinta. Y el problema no es de ahora.

La actualización más reciente de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) cuenta 62 parroquias sin un solo habitante menor de quince años en 2022. Hace veinte años, la lista tenía 27, menos de la mitad. Puestas las actuales en el mapa, se las ve casi por todo lo que no es el eje metropolitano central y sus aledaños, pero se agrupan con especial querencia en el occidente, en el oriente interior o en la conexión que establece entre las dos alas el cinturón de municipios que acompaña a la Cordillera.

Es la geografía del riesgo más cierto del despoblamiento rural y disemina estos focos más agudos del abandono por 29 concejos, casi dos de cada cinco, pero acumula en la mitad occidental cerca del cincuenta por ciento de las demarcaciones sin niños, 28 de las 62. Hay, por ejemplo, siete parroquias sin ellos en Cangas del Narcea, cinco en Allande y tres en Ibias, y tampoco queda ya rastro de residentes menores de quince ni en cuatro de las cinco parroquias de Illano ni en cuatro de las siete que tiene en total el concejo de Grandas de Salime. Cuatro suman igualmente Grado y Lena… De ahí hacia arriba, a punto de llegar a esta situación crítica están otras veinte demarcaciones con una distribución geográfica similar y que ya sólo tienen uno. Se sitúan muy cerca las 147 que tienen dos niños y jóvenes o menos, también las 257 que no pasan de cinco y las 386 que como mucho suman diez. Equivale esto último a decir que del total de 857 parroquias en que se trocea el mapa de Asturias, un 45 por ciento, cada vez más cerca de la mitad, no llegan a la decena de niños registrados en el recuento de 2022.

El rastro de las demarcaciones en las que poco a poco se va borrando del todo el relevo se esparce por toda la región. Incluso hay una entidad parroquial sin menores de quince años en Avilés –San Juan de Nieva, con ocho residentes censados en total– y tres en Villaviciosa, pero esta ruta que invita sobre todo a recorrer el occidente se adentra fundamentalmente también en el oriente interior –con tres áreas sin niños Peñamellera Alta y dos en Ponga, por ejemplo–, esquiva buena parte del centro más urbano y se ensaña con los valles del Trubia o parte de las comarcas mineras.

Cangas del Narcea, con siete, y Allande, con cinco, son los municipios con más áreas sin jóvenes

Conviene aclarar que esto son parroquias, que están un escalón por encima de los pueblos y las entidades de población y que tiene una dimensión significativa que a ellas vaya llegando ya la ruta asturiana del despoblamiento rural, la de los pueblos que ya están vacíos por centenares. Pero incluso subiendo un nivel administrativo hasta llegar al del municipio se descubren quince concejos que no llegan a cincuenta niños y jóvenes en sus registros y 26 por debajo del centenar, todos en el mismo catálogo de la raíz agraria y con un patrón de distribución geográfica similar al recién descrito.

En esta Asturias de poblamiento profundamente desequilibrado y envejecido, la exigua media regional de niños en el censo supera por muy poco el once por ciento –112.360–, pero 199 parroquias –casi una de cada cuatro– y diez concejos no llegan al cinco. Pesoz, ni al tres; Proaza e Illano no alcanzan el cuatro; Ibias, Amieva, Yernes y Tameza, Grandas de Salime, Somiedo, Boal y Ponga se mueven en una línea inestable entre el cuatro y el cinco.

Por si quedaba alguna duda, al profundo desequilibrio territorial que acusa la distribución de la población asturiana se añade el desajuste en las pirámides de edades. Hay 62 parroquias sin niños y prácticamente ninguna sin ancianos. Solamente en una de las 857 de Asturias no existe población mayor de 65 años y es San Adrianu, en Grado. El problema es que también es la única que está completamente deshabitada desde los años ochenta. Aquí ya no hay ni viejos, ni jóvenes, ni nadie. Aquí ya ha pasado lo que tenía que pasar. San Adrianu llegado al lugar hacia el que se deslizan otras muchas áreas del Principado, sobre todo algunas y especialmente las siete pequeñas demarcaciones en las que al menos seis de cada diez de sus escasos habitantes han cumplido ya los 65 años. Incluso hay entre ellas dos, Pelliceira, en Ibias, y Llarón, en Cangas del Narcea, donde todos sus residentes están ya por encima de esa edad.

He ahí la zona cero del despoblamiento rural asturiano. Ahí y en las parroquias con menos habitantes totales en su censo, que van por el camino de San Adrianu. Además de no tener niños, Villarpedre (Grandas de Salime) es la demarcación inferior al municipio con menos población total –tres habitantes censados–, pero le pisan los talones las mencionadas Pelliceira y Llarón –con cinco y siete, respectivamente– y también con siete Illano (la parroquia que lleva este nombre en San Martín de Oscos, no el concejo), La Focella (Teverga) y Arnín, en Villaviciosa. Trece parroquias no llegan a los diez residentes en total, 38 acumulan menos de veinte, 130 están por debajo de cincuenta... Y así sucesivamente.