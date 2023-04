Barbón y Canga no arreglan en Güevos Pintos la "cobra" de Avilés: ni se cruzaron

Persigue al presidente del Principado, Adrián Barbón, cierto aura de estrella en los actos públicos a los que acude, y este martes en los Güevos Pintos de Pola de Siero se repitió la estampa del Bollu de Avilés: mucha gente quiso hacerse una foto con él. Pero tampoco en esta ocasión fue posible que se retratara junto al candidato regional del Partido Popular, Diego Canga, que llegó poco después y siguió una ruta diferente por una capital sierense abarrotada. En Avilés, el candidato popular dijo sentirse decepcionado al negarle el Presidente un saludo pese a estar a pocos metros de distancia: una "cobra" en toda regla.

"Si Canga quiere una foto conmigo, si le hace ilusión, no tengo problema, yo encantado; ayer ni lo vi, había tantísima gente que no lo vi", espetó Barbón antes de lanzar algún dardo. Porque "en política hay que ser serios y lo que la gente quiere saber del candidato del PP es si va a estar los próximos cuatro años en Asturias si no gobierna. En el centro derecha hay otras opciones políticas y habrá gente que considere que está tirando el voto si el candidato se va", ironizó el Presidente, antes de especificar que "a mí me pasa como a la mayoría de los asturianos, que conocemos poco al candidato del PP". Y señaló que "decidan lo que decidan los ciudadanos, yo no me voy a ir a ningún sitio, me voy a quedar en Asturias, trabajando donde decidan los asturianos".

Sus palabras tuvieron respuesta a los pocos minutos por boca del propio Diego Canga, tras recibir de manos de la diputada Beatriz Polledo un pañuelo de las fiestas sierenses para entrar en ambiente. "Yo intenté saludarle y él no quiso, dice que no me vio pero es una trola muy grande", apuntó el candidato del PP, quien prefirió hablar de "el inicio de la declaración de la renta, y que los asturianos vayan a pagar mucho más dinero del que deberían por culpa del sectarismo del señor Barbón; eso es lo importante". Sin olvidar que "el señor Barbón va a tener que desalojar el puesto si nosotros ganamos, como sucedió en Andalucía, y como es un vividor de la política, nunca ha trabajado fuera de ella, comprendemos que esté preocupado por quedarse sin su puesto". Y en lo que a él mismo respecta, Canga zanjó la cuestión asegurando que "yo voy a intentar ganar con todas mis fuerzas y ser el presidente del Principado; ya sé que es difícil pero lo afronto con tranquilidad y no pienso en un plan B porque sería malo para el PP que yo empezara a especular qué ocurre si quedamos segundos. Salimos a ganar y soy optimista", sentenció.

"Terroristas del mechero"

Más allá de la anécdota Barbón se refirió al mayor control de los incendios activos en Asturias, una "buena noticia porque vamos en descenso", y ahora toca, según el presidente, "esperar a que los terroristas del merchero dejen de actuar", y aguardar a que se cursen cinco denuncias contra "los que han atentado contra Asturias de una manera tan vil y cobarde". Y toca esperar también confiar en que "llueva para ayudar a apagar los focos". Barbón quiso agradecer además a "quienes no están haciendo de esto un juego electoral, porque es muy sucio utilizar esta situación como arma; es muy triste". "Se ve claramente la intencionalidad de hacer daño en torno a poblaciones concretas, y vamos a trabajar en la mejora de la protección", incidió el presidente.