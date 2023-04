Educación plantea suprimir aulas en 17 centros concertados al caer la matrícula

No le gustan «nada» a la consejera de Educación, Lydia Espina, «las trincheras ni los frentismos», aunque teme que los va a sufrir en los próximos días. Así que este mismo lunes, tras celebrar la primera reunión con la comisión de conciertos educativos, que debe alumbrar en pocas semanas el plan para el próximo curso, apeló a la «corresponsabilidad» de todos los implicados. «Seamos justos y tratemos de entendernos».

Reclama Espina entendimiento para que los sindicatos y la patronal de centros asuman la propuesta del Principado de conciertos educativos para los próximos seis cursos que pasa, en líneas generales, por suprimir 17 aulas en 17 colegios repartidos por toda Asturias. La mayoría de los centros afectados son en Oviedo, con un total de 6; le siguen Gijón y Langreo, con 3 cada uno; Avilés, con 2; y Mieres, Navia y Ribadesella con uno cada uno. La Consejera de Educación expuso el planteamiento ante representantes de los sindicatos Concapa (padres), Fe-Uso y Otecas (profesorado) y Fere-Ceca-Eg y Cece (colegios). En líneas generales, la propuesta regional no convence ni gusta mucho. Las asociaciones se pondrán ahora a preparar su alegaciones, que presentarán en la próxima reunión, el 24 de abril.

Según Juan Luis Barrera, de Otecas, a priori les parece «elevado» el número de centros afectados, lo que se traduce en muchas familias perjudicadas y, «sobre todo, en la pérdida de muchos puestos de trabajo, en un momento en que no se puede permitir suprimir empleo». Barrera, que no quiso hablar de colegios concretos, señaló que así lo planteará Otecas a la Consejera Espina en la próxima reunión. En Uso, Juan Arango, señala que a priori no les gusta la propuesta y que no se atiende a la singularidad de los centros.

Simón Cortina, de Escuelas Católicas, avanzó que en los próximos días tomarán un decisión sobre la propuesta regional, que afecta sobre todo a aulas de infantil y de primaria.

No se registra ningún cambio ni en Formación Profesional ni en los Centros de Educación Especial. Estas cifras podrían verse reducidas en función de la evolución de la matrícula de los seis próximos cursos.

Caída de matrícula

Para argumentar la supresión de 17 aulas, Espina echó mano a la evolución registrada en la red concertada desde el curso 2017-2018, en el que se firmó la última renovación y que por primera vez se autorizó adaptar el número de unidades a la matrícula existente cada año, algo que se hace en la pública. En estos seis años, los colegios concertados (64) han perdido 1.826 estudiantes, lo que se ha traducido en 62 unidades menos, según el Principado. «La caída de la natalidad es un hecho que tiene un impacto directo en nuestras aulas», declaró la Consejera, quien recalcó que su departamento ha repartido «todos los fondos y recursos de manera proporcional». Y advirtió: «No voy a prometer nada que no tenga estudiado o que no pueda cumplir».

En este sentido, Educación rechazó la petición de cinco centros de ampliar el número de unidades que mantienen concertadas desde el curso 2017-2018. No desveló el nombre. Lo que sí quiere Educación es agilizar las negociaciones y cerrar cuanto antes el concierto, ya que las familias empezarán en breve a solicitar plazas.