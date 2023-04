Fuego cruzado entre el PSOE y el PP por los incendios

Con más madera procedente de los incendios para la batalla política, PSOE y PP han vuelto a enzarzarse este martes en un nuevo enfrentamiento preelectoral con los incendios al fondo. Mientras el presidente de la Junta y cabeza de lista del PSOE por la circunscripción occidental, Marcelino Marcos Líndez, acusaba a los populares de electoralismo, de falta de lealtad institucional y de desviar el foco de los culpables de la oleada incendiaria, el PP de Asturias ha querido ver “una cierta ansiedad” en la actitud del presidente del Principado. “Nos parece una imprudencia”, afirma el portavoz de la campaña popular, José Agustín Cuervas-Mons, “que Adrián Barbón anuncie que se va a denunciar a cinco incendiarios y desvele investigaciones en curso de la Guardia Civil y la Policía. Eso es temerario y sólo puede tener un objetivo, intentar justificarse y cubrirse las espaldas”, afirma. Destaca el dirigente que “curiosamente además la Guardia Civil desmiente sus tesis, y dice que no hay ningún tipo de banda terrorista o grupo organizado” tras la oleada incendiaria. “Sí indicios de que los fuegos son provocados, pero no organizados”. A Barbón, enlaza Cuervas-Mons, “no le compete hacer de Sherlock Holmes o de investigador. Para eso están la Guardia Civil y la Policía si ocuparse de sus obligaciones como gobierno”, que ha su juicio están “desatendidas”.

A la carga de nuevo con su versión de los hechos, a juicio del PP el Presidente pretende “tapar su responsabilidad, que la tiene y grave por no haber realizado su trabajo. Es cierto que hay incendiarios, pero no lo es menos que el Gobierno no ha hecho nada de lo que prometió en esta materia durante cuatro años. No se ha ocupado de la limpieza de los montes, ni de dotar de medios de prevención ni ha gastado las partidas presupuestarias de las que disponía”. La responsabilidad “no la tienen sólo los pirómanos”, remata, “también los gobiernos que no se ocupan de cumplir sus obligaciones”.

Cuervas-Mons encuentra además un nuevo flanco para el ataque en la reacción de los trabajadores de la Guardería del Medio Natural a las promesas de más medios y más poder que les hizo este fin de semana el presidente del Principado. “Los propios agentes le dejan casi en ridículo”, resalta el portavoz de la campaña. A la garantía de que tendrán carácter de policía judicial “le dicen que ya lo tienen desde 1882 –desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal–, pero hay algo más grave. Le recuerdan la falta de personal y que el año pasado se compraron tres drones para vigilancia de incendios y que están esperando por ellos”, subraya. “Son estas cosas las que tiene que explicar Adrián Barbón”, concluye. “¿Por qué hay doce camiones que no cumplen las especificaciones técnicas y no se pudieron utilizar para los incendios? ¿Por qué las brigadas de prevención siguen sin drones?”

El cabeza de lista del PSOE por la circunscripción occidental, Marcelino Marcos Líndez, acusó al PP asturiano de “hacer electoralismo con los incendios, en vez de poner el foco en los terroristas de mechero”. Marcos denunció la actitud de los populares “porque son incapaces de tener una posición de lealtad institucional ante una situación tan trágica como la vivida en los últimos días; tanto el PP como su candidato han preferido utilizar el electoralismo ante estos incendios, han puesto la diana en un lugar equivocado”.

"El PP guarda silencio con Cascos pero genera debates estériles sobre los incendios"

El presidente de la Junta General lamentó que los populares “no hayan el puesto en los auténticos responsables, los terroristas de mechero que han provocado todos estos incendios, es muy triste”. Marcelino Marcos Líndez calificó de “paradójico el comportamiento, totalmente distinto, ante la situación con Francisco Álvarez-Cascos, con un silencio cómplice, mirando hacia otro lado; sin embargo en algo tan trascendente para Asturias, que nos están quemando nuestra tierra prefieren contribuir a generar debates estériles cuando hay que poner el foco en los auténticos responsables”. Y sostuvo que “si realmente el PP amase nuestra tierra, contribuiría para arrimar el hombro, pero si no quieren, al menos, que no estorben”.

Marcelino Marcos aseguró haber pasado “mucho dolor e impotencia porque ver llorar a hombres y mujeres es muy duro” e insistió en el llamamiento para colaborar en las investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil. “Cuando tengan el más mínimo indicio llamen al 112 para colaborar y contribuir perseguir a estos terroristas de mechero. Es fundamental la colaboración ciudadana”, dijo el cabeza de lista. También quiso salir al paso “de los opinadores” porque en su opinión “los medios anti incendios han mejorado mucho desde 1990, pero el comportamiento del fuego es el mismo y con las condiciones que había de viento y sequía el drama estaba asegurado”.

El cabeza de lista destacó que “todos los montes públicos de Tineo y Valdés estaban perfectamente desbrozados, había incluso plantaciones experimentales y repoblaciones. Es una zona perfectamente cuidada y ha quedado totalmente arrasada. Y eso genera impotencia y rabia a vecinos que conocen la zona. El PP también tiene que aprender estas cosas”. Las pérdidas económicas, confirmó Marcos Líndez, “serán muy cuantiosas, en lo público y en lo privado. Hay plantaciones que estaban próximas a la corta y en la que los vecinos tenían mucha ilusión. Son recursos para los habitantes del medio rural que se han quedado totalmente destruidos. Estos desalmados han atacado una fuente de oportunidades y de poder recuperar población”. El presidente de la Junta General dijo confiar “en las investigaciones y en la colaboración ciudadana. Como anunció el presidente Barbón hay cinco personas que ya están en un proceso de investigación. Los cuerpos y fuerzas de seguridad y la justicia van a funcionar y que tengan en cuenta que van a pillar a los terroristas de mechero”. Marcelino Marcos Líndez también ha querido agradecer el trabajo de todos los cuerpos y brigadas inmersos en la lucha contra el fuego y en la investigación así como de “los vecinos y vecinas, ganaderos y ganaderas que han contribuido a evitar daños que podrían haber sido terribles, incluso en muertes”.