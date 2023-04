La Guardería del Medio Natural aún espera por tres drones comprados en verano para luchar contra los incendios

Cuando el presidente del Principado promete "más medios tecnológicos" para fortalecer a la Guardería del Medio Natural, en el colectivo hay quien se acuerda inmediatamente del verano pasado. "Se compraron tres drones y todavía no sabemos qué fue de ellos", lamenta Miguel Garrido, delegado sindical de CSIF, imaginando lo bien que les vendría el apoyo aéreo en la labor de la prevención y la vigilancia contra el fuego que tienen encomendada. Podrían ser herramientas "fundamentales", a su juicio, por ejemplo como auxilio en la tarea inspectora, o para verificar el nivel de cumplimiento de la obligación de desbrozar una franja de 75 metros que pesa sobre los propietarios de los terrenos colindantes a los núcleos habitados, pero por ahora no han llegado a su catálogo de herramientas de trabajo.

Eso ratifican asimismo otras fuentes sindicales, con indicios sobre algún uso fase de pruebas y formación para el manejo, pero noticias escasas sobre el momento de la puesta en servicio de estas aeronaves que el Principado adquirió mediante un contrato menor con fecha del 13 de julio de 2022 y por valor de 2.974,63 euros. De momento, el pasado domingo, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, incluyó "drones" junto a "medios de teledetección" en el detalle de la mejora tecnológica con la que el Gobierno prevé potenciar a los guardas.

Más personal

No es éste el único refuerzo comprometido al calor de la oleada incendiaria de los últimos días. En su avance respecto a la reforma de la Guardería, que pretende convertirla en un "cuerpo de agentes medioambientales", Adrián Barbón también dejó patente el sábado su interés por empoderarla y otorgarle la categoría de "una auténtica Policía judicial genérica", aunque también aquí la novedad del anuncio pierde fuerza en la voz de los guardas. "Esa condición ya la tenemos", opone Garrido, nada menos que desde 1882. Está reconocida, recuerda, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 283) y reafirmada en la ley nacional de montes de 2003.

El representante sindical sí pone el énfasis, sin embargo, en una vieja demanda de refuerzo de personal que de momento, eso dijo el domingo el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, no se ha planteado ni se descarta. Además de más medios humanos, Garrido echa en falta una planificación, una elevación de la consideración y una sistematización de su tarea preventiva. La inspección y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de autodefensa de los pueblos "debería establecerse claramente como una prioridad", resalta, "porque hasta ahora no lo ha sido del todo". O al menos "no se plantea como algo sistematizado".

Mientras tanto, el presidente del Principado también promete duplicar los 75 metros que ahora se exige desbrozar como mínimo en el entorno de los pueblos y el consejero defiende la reforma paralela de la Guardería. Además de los efectos que espera de los nuevos medios tecnológicos, aduce que las mejoras organizativas "van a hacer posible elevar la categoría del servicio y definirlo como un cuerpo organizado, con una nueva zonificación que permita maximizar los recursos" y una reforma que favorezca "la turnicidad" para "tener una mayor presencia en el territorio".