Como un jarro de agua fría, además de con cierto disgusto y bastante malestar, ha caído en los colegios afectados la propuesta inicial de la Consejería de Educación del recorte de aulas previsto en el concierto educativo para los próximos seis cursos en Asturias. Una decisión, la de cerrar unidades, que la Consejera Lydia Espina basa en la caída de la matrícula.

El plan inicial –que deberá ser aprobado por la comisión– prevé suprimir 17 aulas en otros tantos colegios que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, son los siguientes: en Oviedo, Dulce Nombre de Jesús, La Inmaculada, Nazaret, Santa María del Naranco, Santo Domingo de Guzmán y La Milagrosa; en Gijón, Patronato San José, San Vicente de Paúl y Santo Ángel; en Avilés, San Fernando y Luisa de Marillac; en Langreo, la Salle, Beata Imelda y Nuestra Señora del Rosario; Mieres, Santo Domingo de Guzmán; Ribadesella, Nuestra Señora del Rosario; y Navia, Santo Domingo.

Los centros ven mal el momento elegido por la Consejería para presentar la propuesta inicial, durante el periodo de inscripción de nuevos alumnos y en periodo festivo. El malestar es mayor ya que en las directivas aseguran no tener comunicación oficial de la propuesta, que se entregó este lunes a los integrantes de la comisión (Federación Asturiana de Concejos, además de Concapa, y los sindicatos Fe-USO, Otecas, Fere-Ceca-Eg y Cece) que negociará el nuevo concierto educativo.

Entre los colegios que resultarían afectados en Oviedo, se critica que sea en este momento, cuando está abierto el plazo de matriculación, cuando se aborde este asunto. "No tiene ningún sentido ni fundamento, toda vez que estamos inmersos en un proceso de admisiones, cuyo resultado pudiera influir en esas supuestas supresiones de aulas", asegura Jorge Encinas, director general del colegio Santa María del Naranco. Lo más lógico sería que "se esperase al periodo de matriculación para ver la demanda real", apuntó Sara Bárcenas, directora del Santo Domingo de Guzmán, que destaca que su centro, dada la evolución de la campaña de captación de alumnos, "alberga la esperanza de recuperar una unidad".

En Ribadesella, la asociación de madres y padres de alumnos del Nuestra Señora del Rosario recibió con "sorpresa" la noticia del recorte de un aula porque ni las familias ni la directiva estaban avisados. "Cualquier cierre de cualquier aula nos va a afectar", señala el presidente de la Ampa, Santiago Gavela. En la otra parte de Asturias, en el Occidente, el colegio afectado es el Santo Domingo de Navia. Allí ha caído como un jarro de agua fría el anuncio al no estar avisados. La dirección del centro prefiere comunicarse con Educación antes de valorar el recorte, que se ha adoptado sin conocer los datos de matrícula del próximo curso, ya que el plazo aún no se ha abierto, reseñan.

Arancha Villanueva es jefa de estudios en el Beata Imelda de La Felguera, uno de los tres centros con recortes en Langreo. "Este miércoles tenemos reunión del equipo directivo y ya estamos recabando datos para presentar alegaciones", explica. Villanueva advierte de que precisamente el curso que viene, cuando entrará en vigor el nuevo concierto, coincide con la matriculación de los niños nacidos en 2020 en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus. "Fue el año con menos nacimientos no solo en Asturias sino en toda España", apunta. "El Principado quiere firmar los conciertos que fijan el número de aulas antes de que finalice el plazo de matriculación, el 5 de mayo, con lo que en los colegios no sabemos cuántos niños vamos a tener. Pedimos flexibilidad de mantenerlas si hay matrícula". En Gijón, la directora del Santo Ángel, Sara García, se mostró "sorprendida" por enterarse por fuera del recorte y no de manera oficial. Espera que Educación le aclare la situación para poder valorarla. Lo mismo harán en Avilés, en el San Fernando y el Luisa de Marillac.

Por su parte, el sindicato FSIE defiende que "es fundamental actualizar las ratios mínimas exigidas para adaptar el concierto a la realidad demográfica que existe en Asturias con un índice de natalidad muy bajo. De esta manera se podrían evitar muchos de los cierres de aulas que se proponen". Esto, señaló el dirigente José López, "redundaría en una mejor calidad educativa, podría evitar la desaparición de la oferta educativa de centros concertados en infantil en algunos concejos y evitaría la pérdida de muchos puestos de trabajos en el sector".