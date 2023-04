La "trampa" de los 75 metros que inutiliza la ley de desbroce obligatorio en los pueblos

En estos días de incendios ha quedado claro que la ley quiere proteger los pueblos del fuego obligando a mantener limpia de maleza una franja mínima de 75 metros, pero también que la práctica pone sus propios obstáculos. Además de la enorme magnitud de la tarea para vigilar la observancia del precepto, de la multitud de núcleos y de montes que controlar o de los impedimentos para identificar o localizar a los propietarios, el paso de la letra al territorio tropieza con dificultades nacidas incluso de las palabras que se han escogido para redactar la norma, que pueden incluso llegar a dificultar su pleno cumplimiento. La discusión nace de la resolución de marzo de 2018 en la que el Gobierno regional dicta las instrucciones sobre quemas y enuncia "medidas de prevención contra incendios en la interfaz urbano-forestal". Pretende obligar a limpiar a los dueños del monte próximo a las casas, pero con alguna fisura interpretable en cuanto a los destinatarios concretos.

La exigencia de mantener limpia "una franja de 75 metros" se dirige literalmente a "los arrendatarios, propietarios o titulares de montes o terrenos forestales que sean colindantes con terrenos clasificados por los instrumentos de planeamiento urbanístico como urbanos, urbanizables o incluidos en la categoría de núcleos rurales". El "fallo de redacción", o la pequeña "trampa" que esconde la resolución a los ojos de algún guarda del Medio Natural, reside en la mención explícita y exclusiva que hace el texto a los dueños de terrenos "colindantes" al núcleo urbanizado. La norma sólo se refiere pues a los dueños de fincas inmediatas, contiguas o que "están tocando", según la RAE, una zona urbanizada. El problema puede surgir, confirman fuentes de la Guardería, cuando el mencionado terreno colindante no llega a los 75 metros. En ese caso, la lectura literal de lo escrito impediría alcanzar la distancia requerida por la ley, porque la norma no obliga, tal y como está redactada, a los propietarios de fincas que no colinden con el área poblada. Quiere esto decir que para seguir desbrozando más allá de una parcela de menos de 75 metros habría que implicar a un dueño al que la resolución no se refiere o bien incurrir en la anomalía de exigir al dueño de un terreno que desbroce y se haga responsable de la tierra del vecino. También que en la práctica se permite que haya fincas dentro de esa distancia de seguridad que la legislación vigente, paradójicamente, no obliga a mantener limpia.

Está claro el espíritu que inspira la norma: obligar a proteger la zona habitada del fuego manteniendo a su alrededor una extensión suficiente de terreno libre de matorral combustible. Pero en aras de la efectividad o para evitar interpretaciones interesadas, desde el colectivo de guardas encargado de hacer cumplir la norma no se descartaría una "aclaración". Y más ahora que, al calor de la oleada incendiaria de las últimas semanas, el presidente del Principado acaba de prometer que duplicará la extensión de la franja de desbroce obligatorio para que alcance los 150 metros de perímetro forestal limpio. Adrián Barbón ha inscrito el compromiso en su anuncio de reforma de la ley de Montes y en la atención especial que la autoprotección de los pueblos tendrá en el nuevo escenario de la prevención.

Mientras llega esa reforma, el estado actual de la cuestión obliga a los propietarios y permite que en caso de que éstos se desentiendan lo hagan los ayuntamientos y repercutan el gasto a los dueños. También atribuye a la Guardería del Medio Natural la inspección "sobre el estado de esta banda de colindancia" y la información de "los factores que determinan su potencial peligrosidad". Hasta que se cambie, la normativa de prevención del fuego establece para esa franja de 75 metros una obligación de mantenimiento que debe evitar "la continuidad horizontal y vertical de la vegetación mediante el desbroce selectivo del matorral". Desde la linde de la zona habitada se impone una franja de treinta metros completamente despejada y de ahí a los 75, sólo especies autóctonas, desautorizando "la plantación de pinos, eucaliptos o acacias" e imponiendo una distancia mínima de siete metros entre los plantones.