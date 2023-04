El Alcalde, ante la queja de los ganaderos: "En Palacios del Sil no hay homofobia"

"En nuestro concejo no hay homofobia, pero si consideran que han sido víctimas de ella, deberían denunciarlo". El alcalde de Palacios del Sil, Roberto Fernández (PP), cree que los dos ganaderos del pueblo de Tejedo, Baldomero López y el asturiano Isidro Lorences, que denuncian que tienen vetado el acceso a pastos por ser homosexuales, han "tergiversado" lo ocurrido. "No sé si han sufrido acoso por su orientación sexual, pero hasta donde me consta, lo de los pastos no es por eso, sino porque se presentó la solicitud fuera de plazo y se incumplió el procedimiento", explicó el regidor a LA NUEVA ESPAÑA.

La Junta de Castilla y León "orienta" a los ganaderos que denunciaron discriminación por ser homosexuales Baldomero López e Isidro Lorences sostienen que son discriminados en el pueblo, donde crían más de 100 vacas. En Tejedo nació el primero y tiene pastos por herencia familiar, en base a los que quiere solicitar ayudas de la PAC, pero no logra la firma que los acredite. Además quiere acceder a los del monte de utilidad pública como residente, pero sostiene que en la Junta Vecinal –la encargada de tramitarlo– se lo impiden y, entre otros motivos, es por su orientación sexual. Lo han puesto en manos de una abogada. En la Junta de Castilla y León se han puesto en contacto con la pareja para "orientarles y apoyarles", toda vez que ambos han emprendido una caminata desde el pueblo hasta la delegación en la capital en señal de protesta. El camino lo hace Baldomero con la vaca "Valenciana". El regidor Roberto Fernández no entra a valorar la iniciativa de irse a pie a León como protesta, pero quiere dejar claro que ambos tienen las mismas oportunidades que el resto en su concejo. "En los últimos cuatro años se han establecido aquí 22 ganaderos, tan mal no lo haremos, ¿no? Es más, a ellos dos acabamos de darles licencia para una nave sin ningún problema", explica el alcalde, que suma dos mandatos con mayoría absoluta y opta a un tercero. "Es raro que esto surja ahora, con las elecciones ahí", se queja Fernández. "He hablado con ambos, por supuesto. No me consta discriminación sexual, pero si la sufrieron deberían denunciarla". En la Junta de Castilla y León sostienen que han informado en todo momento a los ganaderos "tanto por escrito como por teléfono, de la normativa aplicable, la última vez el 25 de marzo" y de que "es la junta vecinal la que debe establecer" las condiciones. Junta Vecinal sostienen que es "radicalmente falso" lo que dicen los ganaderos y que no se presentaron a las dos últimas convocatorias de aprovechamiento de pastos de 2021 y 2022.