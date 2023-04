El final del sida, cerca: "Hemos pasado de decir ‘vamos a tratar’ a ‘vamos a curar’"

Que la Amazonia brasileña arda como no lo había hecho antes. Que tiremos toneladas y toneladas de plásticos al mar que acaban engullendo los peces. Que sigamos contaminando el planeta...

Todo eso son preocupaciones de "salud pública, no solo de Greenpeace y de los ecologistas", defendió este jueves la alta directiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) María Neira, en la jornada "Hacia el final de la pandemia del VIH", celebrada en el HUCA. Según insistió la médica asturiana, todo está relacionado: "Dependemos tremendamente del ecosistema y estamos destruyendo la biodiversidad". En consecuencia, las futuras pandemias, advirtió, no serán como las ya conocidas, ni siquiera como la del covid, que paró el mundo. Se necesitará una "mayor creatividad" y habrá que acometer "tres transiciones": "Hacia una energía saludable, hacia una mejor planificación urbana y hacia un sistema sostenible de producción de alimentos".

"Nos va la vida en ello", remarcó. A lo que añadió: "Ya no es solo que la contaminación por partículas afecte nuestros pulmones, es que nos produce daños cerebrales. Ya no es solo que los peces se coman los plásticos que tiramos al mar, es que ya han aparecido microplásticos en nuestra sangre". Neira, que es directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, hizo estas reflexiones en la conferencia inaugural de la jornada "Hacia el final de la pandemia del VIH", organizada por la farmacéutica Gilead Sciences España, la Fundación para la Investigación y la Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) y el Gobierno del Principado de Asturias, y que reunió a expertos de primer nivel. Entre ellos, a la vicepresidenta y directora general de Gilead España, María Río.

La noreñense recordó que gracias "a la ciencia y la innovación", el sida –que ha causado la muerte de 40 millones de personas desde 1981– ha pasado de ser "una enfermedad devastadora y mortal a una enfermedad crónica que permite a los pacientes vivir una vida plena y normalizada, con una esperanza de vida similar a las personas sin enfermedad". Precisamente en esta batalla, Gilead ha jugado un papel clave, con el lanzamiento de tratamientos revolucionarios como el comprimido único.

Pero estos logros no deben ocultar la realidad. "Aún queda mucho camino por recorrer", dijo Río, que mostró una rápida fotografía del VIH en España. Con este virus conviven hoy entre 140.000 y 170.000 personas, de las que uno de cada siete no está diagnosticado. Cada año se notifican cerca de 3.000 nuevos diagnósticos y mueren 425 personas con una edad media inferior a los 54 años. "Nuestro objetivo como compañía es reducir a cero las nuevas infecciones por VIH y contribuir, por qué no, a su curación funcional", manifestó.

La pregunta es: ¿Cuándo? Por ahora no hay respuesta. María Neira aportó algo de luz: "El título de la jornada puede ser provocador. Pero en salud pública nunca deberíamos poner límites a nuestra ambición. Y por supuesto que vamos a llegar al final de la pandemia del VIH". El tema es que no es nada fácil, como explicó Julia García, investigadora avilesina con más de veinte años de experiencia en el sida. "Hemos avanzado. Hemos pasado de decir ‘vamos a tratar’ a ‘vamos a curar’. Yo soy optimista en este sentido y, de hecho, ya hay pacientes que se han curado con un trasplante de células", afirmó. Aunque la curación es relativa: "¿Uno se cura del cáncer? Es difícil, porque siempre quedan células residuales y el caso del VIH está en nuestro genoma, con lo cual siempre va a convivir con nosotros". Dicho esto, "el final de la pandemia del VIH quizá no esté cerca, pero sí que vamos por el buen camino". La directora científica del Instituto de Investigación Germans Itrias i Pujol e investigadora principal del Instituto de Sida IrisCaixa puso como ejemplo los prototipos de vacunas y las terapias génicas que están en marcha, algunas de ellas ya en fase clínica.

Las cifras regionales

La directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, aportó cifras asturianas que demuestran que "el VIH sigue ahí" y que es "un problema de salud ante el que no podemos bajar la guardia". En 2021, los datos más recientes, se registraron 47 nuevas infecciones, el 51% de ellos fueron diagnosticados tardíos, y hubo 11 muertos. Víctor Asensi, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas-VIH del HUCA, dio alguna cifra más. Por ejemplo, que en Asturias hay casi 3.000 pacientes en tratamiento, que el 91% de los casos se producen por transmisión sexual y que hay un predominio masculino "abrumador". Sin embargo, Asensi dijo que el porcentaje de transmisión entre heterosexuales no es "nada desdeñable", con un 44,2%. El catedrático de la Universidad de Oviedo pidió, para vencer el sida, rastrear la infección del VIH desde todos los sectores del sistema sanitario, atender a las poblaciones más vulnerables y sin recursos, y crear una especie de DNI del VIH para que la información sea accesible en toda España.

En este sentido, la directora general de Salud Pública del Principado de Asturias, Lidia Clara Rodríguez, apostó por la coordinación de los distintos niveles asistenciales, la educación afectivo sexual en los colegios y hacer campañas de uso del preservativo. "Vemos que el VIH desciende, pero que aumentan otras enfermedades de transmisión sexual", mencionó.

La jornada, que fue presentada por el director de la FINBA, Faustino Blanco, contó también con la participación de Pau Arbos, director del área terapéutica de HIV de Gilead Sciences; Tania María Cedeño, directora general de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento del Principado; y Pere Domingo, director del programa VIH/Sida en el Hospital San Creu i Sant Pau.