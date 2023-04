"Somos pocos, y si hay cien fuegos a la vez, no llegamos", avisan los bomberos

"Somos pocos, y si hay más de cien incendios a la vez, no llegamos", confesó este jueves Abel Nido, bombero del parque de Avilés y miembro del comité de huelga de los Bomberos del SEPA, al preguntársele por las quejas de los vecinos durante la última ola de incendios. "Si no lo coges a tiempo, el fuego se desmadra, pero esta ola de incendios no ha sido normal. Habrá que investigar por qué cada cierto tiempo se produce algo así, en el 99, en el 2000, en 2015, 2017, ahora...", añadió. Nido fue uno de los doscientos bomberos que se manifestaron en la mañana de este jueves en Oviedo para reclamar más medios y sobre todo más personal. Estaban los del SEPA, pero también los de Oviedo y Gijón. Los bomberos quieren incrementar los equipos mínimos a cuatro o cinco integrantes, con el fin de incrementar la seguridad.

Este jueves también se reunió el comité de empresa con los responsables de SEPA y hubo avances sustanciales con una propuesta de aumento importante del catalogo de puestos de trabajo en dos años, aunque aún quedan puntos por perfilar y las partes se han emplazado para este lunes próximo. Los bomberos quieren eliminar la figura de los auxiliares, para que se integren plenamente en el cuerpo, e incorporar a los integrantes de las dos bolsas de trabajo con que cuenta el SEPA, integrado por 417 bomberos. La última oferta pública de empleo fue en 2019, pero la anterior se remonta a 2007. "Tenemos además una plantilla muy envejecida, con una media de edad de 45 años. El otro día, un compañero me decía que había tenido que ir a una intervención con dos bomberos de 58 y 59 años. Hay que convocar más plazas de forma más habitual para rejuvenecer la plantilla", añadió Abel Nido. Alberto Martínez, delegado de la Corriente Sindical de Izquierdas, abundó en la imposibilidad de trabajar en las condiciones que se dieron cita en la pasada ola de incendios. "Lo único que pudimos hacer fue proteger vidas y edificaciones. Lo que pasó es inasumible para cualquier servicio. Da igual que estemos doscientos que mil. Lo que hay que hacer es actuar antes", dijo. Martínez criticó que "el SEPA venda un sistema en red de cara a los medios de comunicación", y reclamó "unas dotaciones operativas seguras, que no solo vayan tres personas". "Interpelamos directamente al presidente Barbón para que reestructure el servicio", añadió, y reclamó un nuevo convenio, ya que el anterior data de hacer 13 años. Iván González Pérez, del cuerpo de Bomberos de Oviedo, indicó que "hay que meter gente, están desmantelando el servicio, no garantizamos la seguridad nuestra ni la del ciudadano". Diego Escudero, del cuerpo gijonés, aseguró que no tienen "efectivos suficientes para atender dos intervenciones a la vez en épocas como el verano, sin olvidar que la lucha contra la avispa velutina nos deja en cuadro".