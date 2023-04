Los ganaderos gays que reclaman el derecho a pastos se plantan en León: así ha sido su llegada, entre cencerros y aplausos

Con un atronador ruido de cencerros y muchos aplausos de familiares y amigos fueron recibidos este viernes por la mañana en León los ganaderos Baldomero "Baldo" López y el asturiano Isidro Lorences, quienes con la vaca «Valenciana» recorrieron en la última semana a pie el camino que dista desde el pueblo donde residen, Tejedo del Sil, para denunciar la discriminación de la que se sienten víctimas por ser homosexuales. La pareja sostiene que detrás del veto de acceso a los pastos en el pueblo, del que es originario López, hay homofobia, algo que niega la Junta Vecinal.

Fue Baldo López el que recorrió el camino estos días mientras que su pareja, natural de Pola de Somiedo, le apoyó con un vehículo mientras cuidaba del centenar de vacas que ambos tienen en Tejedo. Ambos están contentos del resultado de la reunión en la delegación de la Junta de Castilla y León, que se ha ofrecido a mediar para que el caso se resuelva satisfactoriamente. «Isabel, una funcionaria del servicio, ha sido muy amable y en todo momento nos ha ayudado. Delante de mí llamó a la junta para dejar claro que como vecino de Tejedo mi solicitud de pastos, que haré próximamente, debe poner que es preferente por ser vecino», explicó López.

La cuestión es que el martes tendrá la respuesta definitiva. «Cuando lo tenga por escrito, me iré», señaló el ganadero, quien el lunes tiene previsto acampar delante de la Junta y pasar allí la noche hasta el martes para rematar la singular protesta. «Pensé que la junta era enemiga pero hoy he visto que no y agradezco la ayuda», concluyó López.

Tanto él como su pareja tienen claro que llegarán hasta el final para reclamar sus derechos en Tejedo, donde aparte de los pastos de utilidad pública, el leonés tiene también privados por herencia familiar. Una abogada les asesora en su protesta.