La secretaria general del PP de Pravia, Pilar González, dimite tras conocer que la formación no cuenta con ella para la lista municipal. "Me dice el candidato, Alberto Morán, que no tienen confianza en mí, que no sé trabajar dentro de un equipo y que creen que si salgo lo voy a dejar, que me voy a ir corriendo. Yo si estoy en el PP es porque siento las siglas, otros a lo mejor vienen a pillar el cargo", afirmó disgustada. González apunta que el partido está dejando atrás a los militantes populares de siempre a la hora de crear la lista electoral "haciendo equipo con la gente de Ciudadanos". Morán fue concejal de Cs en los pasados comicios.