Carrau llama a los cirujanos a subirse a la ola tecnológica: "Puede liberarnos"

El médico puertorriqueño Ricardo L. Carrau, referente mundial en cirugía endoscópica de base de cráneo, pidió ayer en Oviedo a sus colegas de profesión subirse a la ola tecnológica que ya está revolucionando los quirófanos. "La tecnología nos puede atar y crear dependencia, pero bien utilizada nos puede liberar", destacó en su discurso de investidura como nuevo doctor honoris causa de la Universidad de Oviedo. Carrau es el primer cirujano de una lista que conforman 72 personalidades desde 1960: desde Severo Ochoa y Margarita Salas hasta Peter Burke y Juan José Millás.

El actual jefe y profesor de Otorrinolaringología en el Ohio State University Medical College de Columbus (Estados Unidos) puso el acento en las generaciones más veteranas. Su mensaje fue claro: "Tenemos que cambiar". Y se explayó: "Podemos convertirnos en críticos obstinados de los cambios por venir, que es muy fácil y requiere un mínimo esfuerzo, o peor aún, dedicarnos a obstaculizar. O tenemos la opción –espero que todos nos unamos a ella– de ser catalizadores de cambios positivos, aportando experiencia y el contexto humano para que no se comentan los mismos errores del pasado". Carrau vaticinó: "En los próximos años veremos cambios radicales en la forma en la que se practican la medicina y la cirugía".

Lo dice un investigador que revolucionó precisamente su campo con el desarrollo de la cirugía de base de cráneo endoscópico. Su fortaleza, explicó, es que es "mínimamente invasiva y reduce la morbilidad". "No se puede aplicar siempre, sino en casos selectivos, pero, cuando se puede usar, evita incisiones y el paciente se recupera mucho más rápido", abundó. Tanto es así que para José Luis Llorente, catedrático de Otorrinolaringología del Departamento de Cirugía y Especialidad Médico-Quirúrgicas de la Universidad de Oviedo, la cirugía endoscópica nasal constituye "el avance más importante en los últimos 50 años de la ORL junto a la introducción del microscopio y el implante coclear". "Las herramientas ópticas y endoscópicas usadas en el tratamiento para extirpar estos tumores se introducen a través de la nariz y la cavidad nasal. Permiten al cirujano visualizar el campo operatorio en alta definición con cámaras iluminadas con fibra óptica", detalló.

Llorente ejerció en el acto de investidura de ayer como padrino de Ricardo L. Carrau. Su nombramiento como doctor honoris causa de la Universidad de Oviedo fue aprobado en el Consejo de Gobierno de 2019 y tuvo fecha de toma de posesión: marzo de 2020. Pero la pandemia obligó a posponerlo hasta ayer. Ese retraso no le quitó a la ceremonia ni un ápice de emotividad. "No hay palabras para expresar mi más profundo agradecimiento por esta investidura. Estar ante ustedes es sin duda el mayor honor de mi carrera profesional", se sinceró Carrau ante el público del Paraninfo. El cirujano recogió los atributos de su nuevo cargo –el título, el birrete, el libro de la ciencia y la sabiduría, el anillo, los guantes blancos y la medalla– ante una amplia presencia de miembros de la comunidad universitaria.

Aparte del equipo rectoral, con Ignacio Villaverde a la cabeza, estuvieron el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, José Antonio Vega; los exrectores Juan Sebastián López-Arranz, Vicente Gotor y Santiago García Granda; el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; y la directora general de Universidad, Cristina González.

"Salvamos vidas cada día"

El acto comenzó con la tradicional comitiva de claustrales revestidos según su área de conocimiento por el patio del Edificio Histórico. Una vez en el Paraninfo y tras levantar la sesión el Rector, el decano de Medicina, como dicta el protocolo, salió al patio precedido por los meceros para recoger al nuevo doctor honoris causa y a su padrino. José Luis Llorente fue el primero en tomar la palabra y lo hizo para poner en valor, a través de la figura de Carrau, a los cirujanos.

"Somos muchos en esta sala los que quizás le deban mucho o incluso la vida a algún cirujano. Patologías hoy consideradas menores, una cesárea, una fractura o una apendicitis, no hace tanto podían llevar al que las padecía al borde de la muerte. Hoy por la mañana (por ayer) ha habido muchos cirujanos que han salvado vidas. A veces (estos profesionales) no tienen la relevancia que se merecen", pronunció. El catedrático continuó: "En cirugía no se puede ser pusilánime, pues exige seguridad en uno mismo, decisión y hasta casi un cierto grado de arrogancia, natural o aprendida. El peaje que hay que pagar es que rara vez estás totalmente satisfecho con todo lo conseguido, algo parecido al castigo de Sísifo".

Llegó el turno del homenajeado y con él "la necesidad de cambio". Empezando por el escalón más bajo, el educativo. "Hay que cambiar con cierta urgencia el paradigma de enseñanza del que hemos dependido hasta este momento. Mi educación conllevó una gran cantidad de memorización de datos que hoy en día se han probado falsos o fútiles. Tenemos que entrenar a las nuevas generaciones a ser autodidactas". Ricardo L. Carrau se centró a continuación en los cirujanos y en la revolución tecnológica. "En las ramas quirúrgicas ya tenemos tecnologías que solo 20 años atrás se consideraban ciencia ficción". Y enumeró algunas de ellas: "Tenemos aparatos que ayudan a establecer diferencias entre los tejidos e identificar cáncer usando iluminación fuera del espectro de luz visible. Igualmente, tenemos instrumentos y sistemas parecidos a un GPS que pueden guiar la cirugía para mantenerse en corredores anatómicos seguros y evitar lesionar estructuras críticas, o robots que permiten completar cirugías de manera más efectiva evitando incisiones o complicaciones mayores. Tecnologías que nos permiten transferir información y consultar a colegas alrededor de todo el mundo y aún completar cirugías a distancia". Pero lo que viene es mayor: "Pronto tendremos computadoras cuánticas e inteligencia artificial". Ante todo ello, pidió, en especial "a las generaciones más antiguas", no ser reacios y convertirse en "catalizadores" de esos cambios.

El rector Ignacio Villaverde cerró el acto diciendo que el doctor Carrau forma parte de "ese selecto grupo de los que están a la vanguardia de la lucha contra el sufrimiento y el dolor". "Ser doctor honoris causa es la máxima expresión de agradecimiento de una universidad para quienes, no formando parte de su claustro, le han prestado servicios extraordinarios y relevantes", manifestó. La relación de Carrau con la Universidad de Oviedo comenzó en 1994 con una estancia en Pittsburgh del profesor Carlos Suárez Nieto. Desde entonces, el intercambio de conocimiento ha sido continuo y fluido. Según Carrau, Asturias "no tiene nada que envidiar" a otras regiones del mundo en el área de Cabeza y Cuello. "Están a un nivel de rango mundial", dijo.

"La Universidad de Oviedo –señaló el Rector– se vanagloria de contar con un campus de la salud de reconocido prestigio internacional, llamado a seguir liderando las investigaciones más avanzadas y la formación universitaria de la más alta calidad. En ello va la salud y el bienestar de todos". "Desde hoy, forma usted a parte de este campus al que deseamos siga unido. Estoy seguro de que contribuirá con su magisterio a que sigamos siendo una referencia científica y asistencial de primer orden", concluyó.

