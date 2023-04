Encuentran muertos en Cangas del Narcea y Allande a otros dos lobos radiomarcados

Los furtivos siguen actuando en Asturias. Así parece indicarlo el hallazgo de otros dos ejemplares de lobo radiomarcados muertos en la comarca occidental. Los restos del primer ejemplar fueron localizados en las inmediaciones de La Farruquita, en la parroquia de Leitariegos (Cangas del Narcea) en los primeros días del pasado mes de febrero, aunque el hallazgo no se hizo público hasta ahora. El segundo ejemplar fue hallado el pasado lunes, en la sierra del Palo (Allande). Con estos dios ejemplares son ya al menos seis los lobos radiomarcados que han aparecido muertos en Asturias desde el año 2017. Los responsables de la Consejería de Medio Rural no quisieron ayer realizar manifestación alguna a LA NUEVA ESPAÑA sobre estos casos.

Tras conocer el hallazgo de los restos del primero de los cánidos, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha presentado una petición ante Medio Rural solicitando información sobre «las circunstancias de la recuperación del cadáver, los resultados de la necropsia del animal, y en todo caso, la suerte o destino del mismo, así como la información sobre la operación de radiomarcaje asociada».

Los dirigentes del colectivo conservacionista han manifestado hondo recelo sobre el radiomarcaje de animales silvestres, al considerarlo «una actividad polémica por sus riesgos, la realización opaca, la gestión dudosa de la información obtenida, y la vinculación de la misma por obtención de información privilegiada que puede desembocar en la muerte de lobos».

Ascel teme que la geolocalización de los lobos gracias al radiomarcaje sea utilizado para ayudar a la eliminación de ese ejemplar o, en su caso, el de otros integrantes de su manada, y así «ir a tiro fijo» en los controles de población o en las cacerías ilagales. «Las casualidades no existen. Sí el radiomarcaje no sirve a la conservación, porque el Gobierno asturiano no asume la protección, mejor suspenderlo», manifestó ayer Ignacio Martínez, portavoz de Ascel.

Los restos del segundo ejemplar fueron hallados en la sierra del palo allandesa. Según la información recabada por Ascel, el lobo cayó en una trampa este lunes, solo seis días después de haber sido radiomarcado. El colectivo presentará en los próximos días ante la Consejería una solicitud para conocer las circunstancias relacionadas con la muerte, el traslado y el destino del ejemplar, así como la operación de radiomarcaje realizada a ese animal.

Hace justo un año este periódico reveló que los furtivos habían matado a tres lobos radiomarcados en Asturias desde 2017, lo que entonces equivalía al 14% de los 21 a los que se había colocado GPS. Dos murieron en lazos ilegales y uno a tiros. Otro ejemplar radiomarcado hallado muerto no presentó indicios de que su fallecimiento tuviera relación con acciones humanas. Un quinto lobo dejó de enviar localizaciones GPS, sin que se conozca la causa.

Críticas de Barbón a la vicepresidenta Ribera

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió ayer a las compensaciones por daños del lobo para matizar que si los fondos estatales llegan en septiembre, como ocurrió en 2022, es «imposible» gastar lo de todo un año en tres meses. «Eso fue lo que no dijo la vicepresidenta», Teresa Ribera, cuando destacó que Asturias «no agotó» el año pasado el presupuesto para prevención y compensación de daños por el lobo. Barbón remarcó que su pretensión es, «lógicamente, gastarlo todo este año. Es más, no solo vamos a gastarlo todo, sino que seguramente tengamos que pedir más dinero», añadió. Insistió en su rechazo a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y confía en que la justicia le dé «la razón» y derogue la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica.