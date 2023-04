Gaitas y banderas de Asturias: la candidata de Podemos Covadonga Tomé busca en Zaragoza que Belarra acabe con su "ninguneo"

La candidata de Podemos Asturies a la presidencia del Principado, Covadonga Tomé, se ha trasladado con integrantes de su candidatura y el sector que la respalda a Zaragoza, donde Podemos celebra la Fiesta de la Primavera, un evento al que Tomé no ha sido invitada, pero al que asisten integrantes de la dirección del partido en Asturias, en concreto Rafa Palacios y Ana Taboada.

Con gaitas y banderas, la representación de Tomé ha acudido para conseguir una reunión con la secretaria general del partido, Ione Belarra. “Queremos tener una conversación amistosa para poner fin a esta situación tan atípica que sufrimos”, ha dicho Tomé. Se refiere en concreto al “ninguneo” que a su juicio sufre la candidatura por parte de la dirección del partido. “Es inédito que un partido, en lugar de poner recursos para la candidatura, haga todo lo contrario”, ha dicho Tomé, quien ha insistido en que su presencia en Zaragoza persigue, “hacer lo que hacemos los asturianos, pelear por lo que consideramos justo y razonable”.

Tomé ha pedido que “de una vez por todas se blinde la candidatura respaldada por la militancia” y se asegura la inscripción completa de la lista que salió de las urnas, incluyendo a Jorge Fernández, sancionado por la dirección del partido. “Es lo que esperamos en un partido en el que la voz de la militancia debe ser lo más importante”, ha añadido.

💜 Ana Taboada y Rafa Palacios ya están en Zaragoza en la Fiesta de la Primavera de Podemos.#FiestaDeLaPrimavera2023 pic.twitter.com/upzX0uZJR3 — Podemos Asturies (@PodemosAsturies) 15 de abril de 2023

La candidata de Podemos ha reconocido que aún no ha recibido respuesta a los numerosos mensajes que ha enviado y llamadas que ha realizado a la líder de Podemos, Ione Belarra, “pero supongo que no han recibido contestación porque tiene una agenda apretadísima”. Tomé intentará hoy tener ese encuentro con Belarra, convencida de que “todo puede cambiar, hay que ser optimista”. Eso sí, recalca las “serias dificultades” que está teniendo como candidata “para hacer la campaña que queremos”. Según Tomé, “no aparecemos en las redes de Podemos Asturies” y no ha sido posible tener ninguna reunión “sensata y productiva” con la dirección del partido en Asturias. Reclama como condición que “cesen las expulsiones y sanciones en el partido”, pero se muestra convencida de que “de Zaragoza en adelante todo sea trabajar en positivo”. Según fuentes del equipo de Tomé, la delegación de la candidata está en todo momento seguida por personal de seguridad del evento.