El uso del término "asturiana" desata una batalla en el sector sidrero

La inmovilización en Villaviciosa de 40.000 litros de sidra achampanada por presuntamente vulnerar la Denominación de Origen ha desatado una batalla empresarial en el sector sidrero. El fondo está en el uso de dos expresiones a priori tan inocentes como «de Asturias» o «asturiana». Para el Consejo Regulador es irregular esa referencia al etiquetado si esa sidra no se ha producido en el marco de la denomnación de origen; la empresa, en cambio, sostiene que utilizaba esos términos antes de la regulación. Todo parece indicar que las posturas enfrentadas acabarán en los tribunales.

Los 40.000 litros de sidra inmovilizados por el Seprona, para investigar un posible etiquetado fraudulento, pertenecen a la empresa Sidra Mayador, propiedad de la familia Busto y ubicada en La Rasa maliaya. Son, concretamente, botellas de la marca «Sidra Asturiana El Mayu». De esa denominación procede el embrollo.

Es en la primera parte del enunciado de la marca, «sidra asturiana», donde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias advierte que se podría estar cometiendo un presunto fraude, porque bajo sus parámetros ninguna sidra fuera de la Denominación puede usar esa terminología.

Pero el gerente de Sidra Mayador, Verísimo Busto, señaló por medio de un comunicado que su marca, en vigor en la actualidad, «figura debida y legalmente registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el 16 de julio del 2002». Es decir, casi tres años antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Unión Europea la solicitud de registro de la DOP Sidra de Asturias, matizan en Mayador. Por esa razón, dan la vuelta al argumento del Consejo Regulador y sostienen que «a esta parte no le son de aplicación ninguno de los requisitos exigidos para cualquier producto que pretenda utilizar la DOP Sidra de Asturias para su comercialización, puesto que Sidra Asturiana ElMayu no ostenta la calidad de DOP». Y además, «nunca la hemos vendido como tal».

«Llevamos produciendo, embotellando y comercializando sidra desde el año 1939». señala Busto, «destacando durante estos 84 años no sólo por la calidad de sus productos sino también por el respeto a la normativa y la legislación que le sea aplicable». El gerente de Mayador vuelve a aclarar que el objeto que está siendo objeto de investigación nada tiene que ver con la calidad del producto o para ser consumido, «que no es objeto de discusión», sino «únicamente se trata de si el etiquetado es o no correcto, de modo que tal y como ha venido haciendo la empresa siempre a lo largo de su dilatada trayectoria mostramos nuestra inequívoca voluntad de colaborar con el Seprona». Pero también avisa: «Actuaremos procesalmente en defensa de nuestros intereses en el juzgado para que el nombre y reputación de la empresa quede incólume».

El Consejo Regulador, por su parte, se mantiene firme en sus argumentos: nadie que no esté acogido a la DOP puede usar las expresiones «sidra de Asturias» o «sidra asturiana», porque que «esta protección autoriza a usar el término protegido de forma exclusiva».

Visto lo visto, deberá ser el juez el que decida si una marca registrada antes que la DOP puede venderse como «sidra asturiana» fuera de esta protección o si, por el contrario, tendrá que cambiar su denominación para no incurrir en problemas de ambigüedad.

Este periódico intentó ponerse ayer en contacto con profesionales del sector de la sidra para recabar su opinión sobre el asunto, pero declinaron hacer declaraciones al respecto, bien apelando a la «prudencia» o al «desconocimiento» del caso en detalle.

En todo caso, la intervención de la Guardia Civil en el llagar para inmovilizar una partida de botellas ha sido vista por algunos en Villaviciosa como una maniobra «sorprendente», puesto que no es la primera vez que se produce un conflicto por el mismo asunto, con el uso de las expresiones protegidas por la DOP como caballo de batalla. Pero nunca hasta ahora se había producido una actuación de la Benemérita en este sentido, con instrucción de diligencias y remisión al juzgado de primera instancia de la Villa.

Por eso fuentes allegadas al sector reclaman «prudencia» para no causar más daño al ámbito sidrero, envuelto estos días en una polémica que, como sostienen algunos conocedores del caso, «se ha ido mucho de las manos».

El consejero de Medio Rural pide «prudencia» para no dañar al sector «de forma innecesaria»