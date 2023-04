Villaverde: «Nuestra Universidad no es una fábrica de parados»

A la Universidad de Oviedo le «ocupa» y le «preocupa» que Asturias esté a la cabeza nacional en fuga de cerebros. Según el último informe de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), titulado «La Universidad en cifras», el Principado es la región con más graduados y titulados de máster trabajando en el extranjero. En concreto, uno de cada diez egresados están empleados en el exterior. Pese al mal dato, el Rector, Ignacio Villaverde, quiso ayer verle el «lado positivo», que es que «formamos –dijo– muy bien a nuestros estudiantes». Prueba de ello es que, remarcó, «los índices de empleabilidad son muy buenos en comparación con el conjunto del sistema». Lo que le lleva a afirmar con rotundidad: «La Universidad de Oviedo no es una fábrica de parados. Para nada».

Según el informe de la CRUE, publicado este martes, el 10,1% de los titulados asturianos de grado del curso 2013/2014 estaban en 2019 trabajando fuera de España. Se trata del porcentaje más alto del país y que se sitúa lejos de la media nacional: un 7,4. El dato de los titulados de máster es algo inferior, de un 9,8, siendo solo superado por Cantabria (9,9) y de nuevo cuatro puntos por encima de la media (5,9). Las áreas más afectadas son Ingeniería, Informática y Ciencias. Pese a que «el marco temporal del estudio queda un poco alejado», Villaverde no ocultó de primeras su «preocupación».

«Aunque no es una cuestión de competencia de la Universidad, porque estamos hablando de aquellos que justamente abandonan las aulas para iniciar su vida profesional, lógicamente nosotros tenemos un compromiso e, incluso, una responsabilidad con nuestros egresados, que no se acaba en el momento de formarlos», señaló. No obstante, el máximo responsable académico quiso ver en las cifras de fuga de talento un «lado positivo»: «que la Universidad de Oviedo forma muy bien a sus egresados». De hecho, aseguró, «los índices de empleabilidad son muy buenos en relación al conjunto del sistema. Puedo afirmar que la Universidad de Oviedo no es una fábrica de parados. Para nada». «Otra cosa es que nuestro deseo fuese que estuviesen en nuestra tierra. Pero eso depende de muchos otros factores que no están en la mano de la Universidad», apostilló.

En relación a esto, el informe de la CRUE recoge que la tasa de empleo de graduados asturianos es del 84,4%, mientras que de titulados de máster, del 85,1%. Por contra, la tasa de paro en grado es de 8,7% y en máster, de 9,5%. Son todos ellos porcentajes que se sitúan por debajo de la media nacional. Por ejemplo, la de paro de graduados en España es del 8%, situándose Andalucía a la cabeza (13,3%) y Cataluña tiene el número más bajo (5,2%). En máster, la tasa media es del 7,3%, con Cantabria arriba del todo (14,1%) e Islas Baleares a la cola para bien (3,7%). Con estas cifras, el Principado se sitúa en los puestos bajos, siendo superado por regiones vecinas como Galicia, Castilla y León y País Vasco.