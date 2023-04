Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias y candidato a la presidencia, pidió ayer a Barbón que las ayudas aprobadas contra los incendios "lleguen cuanto antes" a los afectados. "Hay gente que lo ha perdido todo, que lo está pasando verdaderamente mal y lo que urge es que cuanto antes esos recursos lleguen", defendió en Laviana. Pumares indicó, no obstante, que "si no estuviésemos en precampaña electoral", el Gobierno no se hubiera dado tanta prisa en sacar las ayudas.