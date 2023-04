El ganadero de Las Regueras que se jugó el tipo entre las llamas por amor a sus animales

"Pasarán unos años, nos confiaremos y volverá a ocurrir lo mismo". La resignación de Marcos Espina, ganadero en Tresperana, en Las Regueras, es tan honda como extendida está en la montaña asturiana. La experiencia le invita a a ser pesimista. Cuando acababa de echar los dientes de leche, allá por 1985, hubo otro incendio en la zona. "Fue aún más gordo que este, llegó incluso a quemar chabolas", rememora desde su finca, junto a la cuadra donde guarda el ganado, al que dice querer "mucho, como si fuera familia"; solo movido por el amor alguien se jugaría el tipo como lo hizo él el pasado sábado por rescatar a sus animales de las llamas. "Cuando el fuego arrancó, yo estaba haciendo rollos con otro vecino en un prado que está bajando la carretera. Vimos salir humo detrás de una casa aquí al lado. Entonces, llamé a unos amigos ganaderos y les pedí ayuda: "¡Venid, que en 20 minutos el fuego nos alcanza!". Mi colega y yo cogimos el coche. Pasamos entre el fuego, que nos cercaba a los dos lados de la carretera. Fue acojonante, pero cuando tienes que tirar… tiras", relata Espina.

Tras liberar el ganado, tocaba combatir contra las llamas… sin la ayuda de los bomberos, ocupados tratando de salvar las casas de los vecinos de Pereda. Una de las que más peligró fue la de Manuela Fernández, que tuvo el fuego "más cerca, imposible". Es por ello que pasó "muchísimo miedo", tanto que cargó en el coche "las escrituras y algo de ropa", por si tenía que salir pitando. El incendio interrumpió la comida sabatina con su marido. "De repente –cuenta–, vimos un foco de fuego, me asomé y se veía todo lleno de humo. "¡José, se está quemando allí enfrente!" Miré por la parte de atrás y también estaba ardiendo". Como Espina, no olvida el incendio del 85: "También lo quemó todo".

Fernández da gracias a Dios y, sobre todo, a los bomberos por no haber perdido su propiedad. Explica que estuvieron hasta las diez de la noche socorriéndolos. Un auxilio que Espina echó en falta: "Menos mal que aparecieron los vecinos con cubas". Lamenta que los ganaderos tuvieran que tomar "sus propias decisiones". "No somos bomberos –puntualiza–; con un profesional dirigiéndonos no tendríamos que haber puesto en riesgo nuestra integridad". Espina estuvo apaga que te apaga de las dos y media de la tarde hasta las cuatro y media de la madrugada. Catorce horas que sirvieron no solo para poner a salvo su cuadra, sino para evitar que el fuego se extendiese al pueblo de al lado, "donde hay tres o cuatro casas que no se habrían podido salvar porque allí no se puede llegar con las cubas".

No existe una fórmula mágica que garantice que Asturias no vaya a arder de nuevo. No obstante, si bien se asumen ciertos factores incontrolables –como la proliferación de pirómanos, "unos pirados", en palabras de Espina–, se ha reabierto el debate sobre el papel del gobierno regional en la conservación de los montes. Espina, gran conocedor del terreno, propone hacer pistas y cortafuegos, y reclama una mayor relevancia del Servicio de Emergencias del Principado, un cuerpo "crucial" que ha de disponer de más medios, reivindica, al tiempo que se congratula de que la población "se haya dado cuenta" de que los ganaderos no están en el origen de los fuegos. "Quemamos en octubre y noviembre. Ahora estamos todos deseando poner el ganado a pacer. ¡¿Para qué vamos a quemar nada ahora?!", se pregunta. La tierra quemada amortigua los ecos de su vozarrón.