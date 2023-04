Las lágrimas no apagan el fuego: el dolor de un matrimonio valdesano que vio quemar el pinar que era su seguro de vida

El fuego desconoce la misericordia. Esa cruel ausencia de piedad que colma de inclemencia el buche incandescente de las llamas la sufrieron con saña estas semanas de inesperada pirotecnia forestal Alfredo Pérez García y Elena Parrondo Arias, matrimonio octogenario que habita en la aldea valdesana de Mouruso, en la parroquia de Canero, de apenas quince vecinos. La noche en que tuvieron que abandonar la casa, el incendio devoró su plantación de pinos pendiente de tala, una superficie de unas diez hectáreas cuidada con mimo durante décadas que era su plan de pensiones, su seguro de vida. Ni un solo árbol sobrevivió a la dentellada del fuego. Lo que queda del aprovechamiento maderable se define en una palabra rotunda: devastación.

Alfredo, de 84 años, nació en Mouruso y en esa localidad ha gastado la mayor parte de su vida. Cuando nació, los árboles ya estaban allí, en la parcela familiar del monte. "Tendrían la mayoría más de cien años", explica. Y recuerda que "de chaval, sería por los años cincuenta", se serraba algún tronco para la casa o se entresacaban puntales que se llevaban a la mina. "Hasta que llegó la Seguridad Social, la madera pagaba el arreglo de la casa, el médico y las medicinas", reflexiona el paisano. La ganancia familiar no estaba en la cuenta bancaria, sino en el monte.

Elena asiente. Suma 82 años y su apellido delata su origen vaqueiro: nació en la braña de Argumoso, situada al pie del pico El Acebo. La mujer es menuda y resuelta y asegura que le ha quedado "frío en los pies" desde la noche de las llamas. Saluda y coge la mano con la serena dulzura con que una madre acaricia la cabellera de un hijo. Acunó a dos, chico y chica, David y María Luisa, de 42 y 41 años. Ambos viven en Gijón. Él, que es ingeniero, se echó raudo al volante cuando le avisaron de que el fuego voraz acechaba la aldea de sus ancestros. Pero la Guardia Civil le dio el alto en Cadavedo y le cerró el paso. Esa larga madrugada de llamaradas e incertidumbres, el matrimonio hizo noche en Canero, acogidos por Pepe y Milagros, "Pin" y "Melinos", los de casa El Bolero. El hijo de ambos, José Manuel Peláez, se desplazó a Mouruso a recoger a la atemorizada pareja, mientras la lengua de fuego se extendía, devorando a dentelladas el monte por la falda de Anguilero. Peláez, que participó activamente con otros ganaderos de la zona en las labores de extinción con sus tractores y sus cubas, subió varias veces durante la noche a la aldea, por si hiciera falta dar la alarma del fuego pegado a las casas. Por fortuna, las llamas sólo se cebaron con el hórreo próximo a la vivienda que ocupa una mujer que ejerce la medicina.

Pero los pinos no sobrevivieron. "No se salvó ni uno", relata Alfredo con voz entrecortada. "Vale más no verlo", añade. "Haces por ello y ves al final el camín que lleva. Dejar de limpiar el monte fue lo que trajo. Aquí nunca quemó nada". Cuenta el veterano vecino de Mouruso que nunca le gustó danzar, pero le entretiene el fútbol, le tira el Oviedo y hace años solía bajar a Luarca a animar al conjunto local al campo de La Veigona. El paisano dejó la escuela a los 13 años y desde entonces "un saquín en la cabeza, madreñas y tira". Aprendió las cuatro reglas y se puso a trabajar como un mulo. "Hasta cumplir los ochenta no hubo un solo día que no pasara sin la gadaña en la mano", explica. Tiene los ojos gastados y vidriosos, como si una laguna amenazara con anegarle las cuencas. La mirada triste y perdida deja escapar, mientras habla, el asomo de una lágrima, quizás en la creencia de ser la avanzadilla de una torrentera de agua milagrosa que pudiera sofocar el tenebroso incendio que colmó de intranquilidad su vejez.

Ahora, el matrimonio no sabe qué hacer con la madera quemada. "Habrá que rifarla. Porque vender… Si antes te daban cincuenta, ahora en esta situación no te dan ni veinte", explica Alfredo. A su edad no es probable que vuelva a plantar árboles. Los troncos malheridos por el fuego van menguando cada día que pasa. Y a río revuelto, la comarca occidental se llena de anuncios de empresas "dispuestas a comprar monte a perrona", señala José Manuel Peláez, quien vio desde su tractor acercarse, peligrosas y hambrientas, las fauces del incendio. "De Naraval aquí el fuego fue monte de detrás de monte. Imposible de sofocar. Ni siquiera la autovía sirvió de cortafuegos". En la cercana parroquia de Barcia, las llamas consumieron todos los montes vecinales en mano común. Una catástrofe también incalculable, en lo económico y en lo ambiental.

En el camino que conduce al pinar arrasado, el suelo rezuma ceniza y aún se pega a la ropa el olor a madera quemada. Algunas raíces humean, de manera que en algunos lugares emerge una fumarada del suelo, como si procediera de una chimenea subterránea. O de las calderas del infierno, porque alrededor el paisaje se muestra devastado y yermo, como las ciudades arrasadas por un ataque de morteros. Un tizón que se extiende kilómetros y un silencio fúnebre suceden a las horas ruidosas y tensas del crepitar de las ramas. Los perros gimen y merodean nerviosos cuando el olfato se les infla del regusto amargo de las sobras del incendio. Una cerca de alambrada próxima a la arboleda permanece caída, destrozada por la huida de los bueyes en estampida. Alfredo y Elena agotan la última lágrima al contemplar cómo el terreno arbolado, ayer frondoso, cubre hoy su rostro inerte con una máscara mortuoria. Desnudo y descarnado, como si lo pasearan en duelo bajo una mortaja negra.