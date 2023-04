Revitalizar la economía, la única fórmula para intentar frenar el despoblamiento, según los expertos

Asturias se enfrenta a una crisis demográfica sin precedentes. El bajísimo índice de natalidad, el elevado envejecimiento y el derrumbe del medio rural están provocando una desenfrenada caída poblacional. "El reto demográfico de Asturias" es un libro editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) que se enmarca en el ambicioso proyecto de investigación que, con el mismo título, aprobó en su día la comisión de estudio cuarta (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas) de esa institución, que preside Javier Junceda. La obra, que verá la luz en los próximos días, es un estudio concienzudo de un equipo de catorce especialistas asturianos preocupados por la deriva demográfica de la región. Una deriva que está comprometiendo no pocas políticas públicas y configurando una realidad social y territorial que necesita ser reexaminada al detalle, como se intenta en este trabajo coral.

La obra no deja aspecto sin abordar, toda vez que los problemas de naturaleza poblacional suelen ser consecuencia de factores muy plurales. Así, por el libro desfilan observaciones de corte estadístico, urbanístico, ordenadoras del territorio, fiscales, de desarrollo rural, jurídicas o de perspectiva de género. De tal manera que constituye una verdadera guía de lo que procede hacer en esta materia. En cada capítulo figuran propuestas capaces de llevarse al terreno de los hechos a través de reformas legales o normativas, o de cambio de políticas públicas, que permitirían atenuar el reto demográfico, especialmente en aquellas zonas en las que el crecimiento vegetativo es inferior a las áreas más despobladas del mundo.

Este proyecto de investigación, aunque impulsado desde una institución pública, cuenta con una decisiva participación privada, ya que fue financiado por Ilas Reny Picot, CAC-Asprocón y Capital Energy. Han actuado como coordinadores Juan Luis Rodríguez-Vigil y Javier Junceda. Junto a ellos, figuran como autores Ramiro Lomba, Benigno Fernández Fano, Fermín Rodríguez, Arturo Terán, Rafael Fonseca, Lourdes Morate, Roberto Fernández Llera, Amelia Valcárcel, Rafael Menéndez, Jesús Ruiz, Andrés Pérez Pereda y Joel García. LA NUEVA ESPAÑA ha planteado a varios de los autores tres preguntas sobre el reto demográfico de Asturias:

LAS PREGUNTAS

1. ¿Cuál debería ser la medida inmediata para poner una venda a la sangría demográfica de Asturias?

2. ¿El mayor problema es el número (bajar del millón), la distribución territorial o el envejecimiento?

3. Inmigración, bajada de impuestos, fomento de la natalidad, discriminación positiva para la zona rural, políticas de creación de empleo… ¿Cuál sería la mejor solución para paliar el declive demográfico?

Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio | Expresidente del Principado y miembro de número del RIDEA

1. "No hay venda posible. Hay que asumir la enorme gravedad de un problema que determina el futuro de la región y de los asturianos, y que hay que afrontar con operatividad. Hay que tomar decisiones duras, difíciles y complejas en todos los ámbitos, porque si no se acelerará el problema, del que no nos vamos a librar con retórica ni con palabrería. El libro incluye un catálogo complejísimo de medidas en relación con el medio rural más deteriorado. Medidas que hay que tomar como en abanico, no una por delante y otra detrás".

2. "Son todo manifestaciones de lo mismo. Bajar del millón es un símbolo, es el toque de clarín que nos dice que el problema ya está aquí, que hemos llegado. El envejecimiento nos puede llevar a estar en un par de décadas en setecientos mil habitantes. No es lo mismo el problema general demográfico de Asturias que el auténtico derrumbe de gran parte del medio rural. Ahí no hay crisis demográfica sino una auténtica catástrofe demográfica. Y ante una catástrofe hay que tomar medidas. Y no para salir del paso. Hay que actuar".

3. "Todas. Pero cada una tiene sus espinas. Por ejemplo, no puede ser que los inmigrantes vengan aquí a su aire, sin ningún tipo de control ni de política activa. El inmigrante que procede, por ejemplo, de Bogotá lo lógico es que busque establecerse en una ciudad, así que habrá que buscar emigrantes que procedan del medio rural. Habrá que ir allí, convencerlos, traerlos… porque no va a venir nadie así como así al medio rural interior de Asturias. Esto exige planificación y esfuerzo, y no espontaneidad. Hay muchísimas cosas que hacer, como reordenar el complejo régimen fiscal para hacer atractiva la vida en el medio rural, en especial para las mujeres. Todo eso de subvenciones, paguitas y demás, fuera; lo que tiene que haber es renta que salga del territorio. En Asturias tiene que acabar el minifundismo. Ninguna ganadería asturiana se podrá defender con la fincabilidad actual. Pero que haya fincabilidades muy grandes exige un esfuerzo enorme de la Administración. Se habla de los nómadas digitales, pero la base real de la economía rural asturiana es la ganadería. Hay que hacer que la ganadería tenga futuro, que tenga fincas grandes y que sea competitiva. Esto no va de paguitas sino de grandes acciones políticas".

Javier Junceda Moreno | Académico de Jurisprudencia y miembro de número del RIDEA

1. "Potenciar la actividad económica en las zonas más afectadas, adecuando las normas ambientales y urbanísticas a las necesidades de las familias y empresas que radican en ellas. Eso incluye eliminar trabas innecesarias al comercio, favorecer fiscalmente las iniciativas productivas y que generen empleo, así como redefinir la normativa tratando de liberarla de tantísimas cargas o limitaciones que se imponen al vecino que reside en el medio rural. No hablo de subvencionar, sino de crear las condiciones adecuadas para que se pueda desarrollar la vida allí, como hacen en Inglaterra con sus campiñas al convertirlas en las áreas más aptas para arraigar, por el sano contacto con la naturaleza que posibilitan y la amplitud de espacio que permiten, a diferencia de las ciudades. Tras la pandemia, los datos hablan aquí de un tímido éxodo del urbanita al campo, que cabría impulsar siempre que la segunda vivienda no encuentre demasiados obstáculos urbanísticos".

2. "Del millón bajamos como consecuencia del desplome vegetativo que hemos experimentado en los últimos años, especialmente en algunas zonas, que se acentuará además en los próximos años debido al envejecimiento acelerado de la población. Aparte de los efectos en pérdida de representación parlamentaria en Madrid, y de la reducción en el número de miembros de las corporaciones locales, uno de los problemas más acuciantes es la obligada supresión de concejos sin capacidad fiscal suficiente para su sostenimiento, como obliga una Ley de 1986. Para evitarlo se impone la creación de comarcas, previstas también por una ley vigente de ese mismo año, a la que los municipios puedan delegar sus competencias, para poder ser gestionadas de forma conjunta, ahorrando recursos. Necesitamos acomodar la planta municipal a la nueva situación, porque no podemos seguir con una estructura como la que teníamos cuando éramos más y atraíamos población".

3. "Lo que desde luego no arregla el problema es crear o dejar de crear estructuras administrativas para paliarlo, llámense como se llamen. Junto con atacar a la raíz del despoblamiento, que es la falta de dinamismo económico y empresarial, existen múltiples fórmulas a poner en funcionamiento. Por ejemplo, incentivar a los funcionarios para que residan donde tienen su destino en el medio rural, incluir cláusulas de arraigo territorial en los contratos públicos para que generen un humus industrial o comercial en las comarcas, desarrollar algunas figuras del derecho consuetudinario asturiano si el Estatuto se reforma, operar en los planes ambientales medidas eficaces para crear auténticas áreas de influencia socioeconómica de los espacios protegidos, o, en fin, controlar de una vez a los animales salvajes en el entorno expuesto a la despoblación, que ya tardan en provocar un susto serio en las personas que allí viven, muy indefensas por su envejecimiento".

Ramiro Lomba Monjardín | Economista y director del SADEI

1. "En esta materia no hay medidas inmediatas. Puede haber medidas que ayuden, primero, a tomar conciencia del problema; y, segundo, a iniciar un proceso para tratar de revertir la situación. Pero son procesos largos. La única medida inmediata sería atraer inmigrantes, pero es complejo y no siempre soluciona las cosas; habría que ver si se integran o no; hay ejemplos donde funcionó y otros en que no acabó bien".

2. "Bajar de un millón de habitantes no es ningún problema; es algo anecdótico, aunque sí es muy periodístico y da pie a atractivos titulares. Tiene otras consecuencias como la posible pérdida de peso político en el conjunto del Estado, pero eso también se da si tu población está estancada y los otros crecen. La distribución de la población en el territorio es un problema en la medida en que parte del territorio se abandone, se desertice demográficamente. Y aquí sí se puede intentar alguna medida para corregir esa situación, mediante incentivos, mediante políticas públicas. El envejecimiento es el gran problema para todos. Para las alas y para el centro. La estructura de la población de Asturias nos lleva a una acusada pérdida de población en las próximas décadas".

3. "La mejor medida para paliar el declive demográfico es que nuestra economía se revitalizase. Sin generar actividad económica es muy difícil que ninguna medida aisladamente pueda aportar soluciones. Si un territorio o una parte de él tiene un desarrollo económico relevante, normalmente va a ser atractivo para atraer población; también si se crean empleos estables, de calidad, etcétera, los jóvenes tendrán la opción de elegir su opción vital. Esa es la mejor medida para empezar a mitigar el reto demográfico".

Benigno Fernández Fano | Veterinario, exconsejero de Medio Rural y miembro correspondiente del RIDEA

1. "No existe ninguna medida que por sí sola sea capaz de revertir la pérdida de población a nivel de comunidad autónoma, municipio, incluso de parroquia, pero el empleo en cierta medida lo determina todo. No existe un territorio atractivo para vivir si en el mismo no existe posibilidad de trabajar, de generar los ingresos necesarios para alcanzar un modelo de vida digno. Pero además un territorio se hace atractivo para vivir si es capaz de satisfacer otras demandas de los posibles residentes, servicio, comunicaciones, ocio… La mayoría de la ciudadanía entiende que un modelo de vida mas urbanita es capaz de satisfacer mejor sus necesidades que el que tradicionalmente se entiende como rural. En este sentido, no solo las urbes del centro de Asturias pueden jugar un papel determinante, un nuevo y redefinido papel puede ser jugado por las villas como espacio atractivo para vivir y por ello con capacidad de frenar la caída demográfica de muchos municipios asturianos, pero siempre generándose un gran desequilibrio a nivel de parroquias mas rurales en las que nuevos nichos de empleo es mas difícil que surjan".

2. "El millón de habitantes no es mas que una anécdota, una cuestión que puede llamar a la ciudadanía la atención, el problema es la tendencia y el reparto de la población en el territorio, hoy en Asturias la población se concentra en un numero reducido de municipios del área central que resisten mejor la perdida de habitantes y por el contrario en el Oriente y el Occidente se da una caída constante y continua del numero de habitantes, agravado por un marcado envejecimiento de su población. Hoy tanto el Oriente como el Occidente tienen un grave problema de despoblamiento y envejecimiento y si analizamos estas dos cuestiones a nivel parroquial se visualizaran grandes diferencias, existe un importante numero de parroquias cuyo futuro no es otro que quedar absolutamente despobladas".

3. "El envejecimiento de la población, la disminución del número de jóvenes y una tasa de natalidad en descenso son algunos de los indicadores del reto demográfico al que se enfrenta Asturias. No existe una solución única, es necesaria una solución poliédrica que dé respuesta a todos los problemas. Entiendo que legislar mejor en materia demográfica es casi la única forma de atemperar los indeseables efectos de la caída de población, entendiéndose el concepto de ‘legislar mejor’ como el análisis de impacto previo a su posible incidencia en materia demográfica para cualquier iniciativa legislativa o convocatoria publica de apoyo a cualquier actividad económica".

Fermín Rodríguez Gutiérrez | Catedrático de Geografía y director del CeCodet

1. "A mi juicio, dos vendas, para anudarlas en un torniquete que pare la hemorragia. Un plan de inversión público-privada para recualificar físicamente los pueblos y su entorno forestal y ganadero inmediato. Eso daría trabajo y tiene dos dimensiones significativas: una parroquial, ver quiénes son las que resisten, preguntarse por qué, protegerlas y difundir la fórmula; y otra la recualificación de la gestión púbica, su gestor debe dar confianza y muestra de compromiso, llevando equipos de activistas a las parroquias, que escuchen ayuden a decidir y a ejecutar. Un plan de fomento de la natalidad mediante una propuesta que por su carácter holístico sea aceptada por todos los implicados significativos, y que permanezca constante en el tiempo. Y cuando estas dos estén anudadas, contarlo fuera, como la metropolitana ya lo está y las villas son guapas se puede ampliar a ellas el relato sin esfuerzo y harán sinergia para elevar la voz".

2. "¿El mayor problema: número, distribución geográfica o envejecimiento? Digo que el envejecimiento, ese es el telón de fondo del asunto, que cuanto más baja más difícil es la reacción. La distribución geográfica de la baja densidad, no es general. El número indica tendencia, lo preocupante es seguir descendiendo, las cifras de natalidad son extraordinarias en el mundo. Convendrá estabilizar. Donde todos los factores negativos se juntan es en el occidente interior y en las ‘excuencas’ mineras; en ellas la contracción es acusada y amenaza con extenderse".

3. "Una combinación propia de varias. Primero debe abandonarse la teoría catastrófica. Desechar el glayíu vernáculo, que consiste en no anticipar cuando las peligros se dibujan en el horizonte (indolencia), luego calentarse (inocencia) y, finalmente, estallar (ingenuamente). Identificar la situación como fin de ciclo. En ellos aparecen problemas que al presentarse juntos se llaman crisis. No hay que desaprovecharlas pues también generan oportunidades. Esta es por desvitalización social y descapitalización productiva, y es evolutiva, no catastrófica. Exige un esfuerzo organizado no espontáneo. Exige una visión compartida, un proyecto pertinente, y liderazgo para anticipar más que reaccionar, para ser selectivos, y centrarse en las claves estructurales que no funcionan, y no aumentar la carga negativa no estructural. Exige asumir la responsabilidad propia como país. Hacer una autoevalución honesta. Mandar a gente entrenada a mirar cómo otros han resuelto las suyas, y luego decantar esas experiencias, para dar forma a un modelo propio e implementarlo en las comarcas, escuchando a su gente, con profesionales cercanos, flexibles y pacientes, que hagan hacer.

Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós | Catedrática de Filosofía Moral y Política y exconsejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud

1. (Única respuesta) "Las cifras demográficas bajan en toda Europa. Tiene que ver directamente con las nuevas posiciones y libertades de las mujeres. No tiene vuelta atrás. Ya no habitamos una sociedad de características malthusianas".