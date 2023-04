Empresarios asturianos, sobre el boom de la inteligencia artificial: "Parar no es el camino, hay que regular"

El rápido desarrollo de la inteligencia artificial ha desatado el miedo global. La moratoria de seis meses propuesta por más de un millar de expertos y empresarios, entre ellos el dueño de Tesla y Twitter, Elon Musk, o la investigación abierta por España para averiguar si ChatGPT viola las leyes de privacidad de datos son dos buenos ejemplos de que cunde el pánico. ¿Cómo se ve este boom de la IA desde la región? Entre el temor y la esperanza.

Pablo Cárcaba Criado y Óscar Cosido Cobos son dos asturianos que usan a diario la inteligencia artificial en sus empresas, Babel y Upintelligence, respectivamente, dedicadas al desarrollo de soluciones digitales. Ambos expertos coinciden en que "parar no es el camino" (cuando además esta prórroga en la evolución de la tecnología puede ser utilizado por las grandes tecnológicas para ganar tiempo frente a OpenAI, el creador de ChatGPT) y urgen "regular y concienciar". Esto es "absolutamente imprescindible"; de hecho, opinan, "ya vamos tarde".

Pablo Cárcaba, responsable en Asturias de la consultora informática internacional Babel, es más alarmista que Óscar Cosido, director científico de Upintelligence y profesor asociado de la Universidad de Oviedo. Habla Cárcaba: "El miedo está totalmente justificado. Hace años con la investigación genética se plantearon muchas dudas también y estábamos hablando de algo con un impacto mucho menor que el que tiene y tendrá la IA". Pone como ejemplo ChatGPT, que ya "es capaz de superar exámenes, crear programas informáticos, hacer páginas web y videojuegos... Y hasta jugar con ellos de manera muy solvente". "Si este primer experimento ya tiene capacidad para suplantar a muchos trabajadores –se pregunta–, ¿qué no podrán hacer modelos más avanzados en un futuro inmediato?".

Cárcaba continúa con su reflexión: "Estos sistemas tienen la capacidad de transformar profundamente el mundo laboral en un brevísimo espacio de tiempo. Creo que lo lógico es pensar que no tenemos la capacidad como sociedad para abordar un cambio tan abrupto en un espacio de tiempo tan corto. ¿Cuánto va a cobrar Microsoft por el uso de ChatGPT una vez se vuelva imprescindible? ¿Qué va a pasar con los profesionales que sean suplantados por una IA? ¿Qué pasará cuando estos sistemas se integren con Twitter y se creen boots autónomos? ¿Se imaginan un ChatGPT entrenado para eliminar principios éticos y morales?".

Por todo ello, opina el responsable de Babel, "la solución no pasa por una simple moratoria, sino por impedir el despliegue masivo de los modelos generativos hasta que no haya una legislación sólida y consolidada que nos permita incorporarlos de manera segura y beneficiosa para la sociedad". Porque ChatGPT, que está basado principalmente en las bases de conocimiento de Microsoft Office y Github (un almacén gratuito de código fuente informático), pero en los laboratorios hay muchos más. Google está trabajando en un sistema basado en la geolocalización, Meta explota sus redes sociales y Whatsapp, Tesla, sus coches y cámaras... La carrera no ha hecho más que empezar.

Óscar Cosido está de acuerdo en que urge legislar, aunque no comparte el discurso del miedo. "Parar no es el camino. No es ético que porque algunos destaquen, los que no lo hacen pidan parar a los demás. Lo suyo es regular y concienciar". De ello se ocupará precisamente el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial, perteneciente a la Universidad de Oviedo, que se creará dentro de unos meses en Lugones. Según sus impulsores, los investigadores Miguel Ángel Presno, Roger Campione e Irene Díaz, será un centro "pionero e interdisciplinar", que se encargará de estudiar "el impacto social, ético y normativo" de la IA.

Pese al revuelo mundial formado en las últimas semanas, Cosido cree que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. "El miedo bloquea, el miedo es el enemigo número uno de la evolución. Lo que hay que hacer es regular para evitar las malas praxis, los malos usos de estas herramientas", comenta. El director científico de la tecnológica Upintelligence profundiza en esta teoría: "Algunos gurús meten miedo con sus predicciones apocalípticas, porque meter miedo vende. Yo tengo miedo a los que meten miedo. Está en el candelero hablar de la sustitución de los humanos por las máquinas cuando no es del todo cierto. Se van a sustituir tareas para que los humanos hagamos tareas más de humanos". Cosido lo ve desde una óptica positiva: "La tecnología bien aplicada nos salvará de nosotros mismos. Necesitamos de este cambio: menos horas de trabajo y más ocio para evitar la epidemia de enfermedades mentales que tenemos". Pero, claro, volvemos al inicio: hace falta regulación.

Pablo Cárcaba discrepa con su colega y asegura que lo que está en juego son millones de puestos de trabajo, nuestra supervivencia al fin y al cabo: "Sin una legislación podríamos enfrentarnos a despedidos de millones de trabajadores en menos de uno o dos años". Ahí está ChatGPT, que "podría de hoy para mañana sustituir al 80% de los periodistas de una redacción". Y así, en situación de peligro, estarían también "los médicos, los jueces o los programadores".

Tanto Cárcaba como Cosido recuerdan que la IA no es una tecnología nueva. Existe desde la década de los 40-50 del siglo pasado y tuvo su punto de inflexión en el año 2000. ¿Porque ahora se habla tanto de ellas? Porque, lógicamente, ha evolucionado y cada vez es más potente. Ello es posible por el hardware, que cada vez permite un mejor procesamiento. Según Cárcaba, la clave del boom actual "no hay que buscarla en la tecnología en sí misma, sino en los datos etiquetados". En la descomunal cantidad de información que han ido recogiendo los gigantes tecnológicas a través de plataformas gratuitas o de coste muy bajo: Facebook, Instagram, Whatsapp...

Lo que se hace con la IA

Babel está formado por más de 2.700 profesionales y tiene presencia en 14 países. Su sede en Asturias está en Oviedo y es una de las empresas que utilizan la inteligencia artificial. "Lo usamos en proyectos de imagen médica digital para asistir al diagnóstico médico. Partiendo de cada una de las pruebas que se realizan a los pacientes (radiografías, escáners, ecografías, mamografías, etc.), se entrena al sistema en base a los diagnósticos reales que hacen los médicos. Cuando hay cientos de miles de datos introducidos, el sistema ya es capaz de responder con mucha precisión, ayudando a los médicos en los nuevos diagnósticos", explica. Babel también emplea la IA para realizar análisis de datos y predicción de tendencias, para automatizar tareas repetitivas, dar asistencia al cliente con chatbots o personalización del marketing.

Por su parte, Upintelligence, con base en Oviedo, aplica algoritmos de IA para resolver problemas de optimización, clasificación y predicción. "Los algoritmos que utilizamos se consideran dentro de lo que llamamos inteligencia artificial, y las aplicaciones son variadas, pero donde mejor aplicación tienen es en el sector salud, procesos industriales y análisis de flujos de visitantes. Estamos investigando en la predicción de visitantes a eventos, museos, centros comerciales, ciudades, hospitales... También hacemos procesamiento del lenguaje natural, voicebot, chatbot, asistentes virtuales...", remata Óscar Cosido.