La nueva ley de discapacidad, a debate en la Universidad de Oviedo: "Hay que perder el miedo a que estas personas ejerzan sus derechos como cualquier otro ciudadano"

La Universidad de Oviedo celebró hoy las jornadas de Formación en Discapacidad, organizadas por la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Oviedo (Facultad de Derecho), la Fundación Aequitas y el Colegio Notarial de Asturias, con motivo de abordar la nueva situación jurídica en lo relativo a las personas con discapacidad tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021.

Una de las participantes en estas jornadas, Almudena Castro-Girona, notaria y directora de la fundación Aequitas, es consciente de que el nuevo marco legal genera “reticencias” en los discapacitados y sus familias, aunque considera que “eso se soluciona con pedagogía y con apoyo”. “¿Cómo puede ser que un apersona discapacitada pueda trabajar pero no pueda gestionar su propio sueldo? -se pregunta Castro-Girona-. Ahora se nos exige a todos muchísima información para poder resolver cada caso concreto. Estamos hablando de personas, de la dignidad humana”.

Otro sector escéptico ante la nueva ley es el jurídico. “A un notario, por ejemplo, le resulta mucho más fácil no ver al discapacitado y que viniese un tutor y ya está. Un discapacitado no podía participar en la herencia de su madre, porque el derecho creía que no tenía aptitud para saber lo que estaba haciendo”, señala Castro-Girona, que reivindica el papel “pionero” de España en lo tocante a los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que llama a “perder el miedo” a que este colectivo “ejerza sus derechos como cualquier otro ciudadano, porque hay quienes tienen la sensación de que si no existe ese control y esa sustitución esas personas no van a saber lo que están haciendo, y eso no es así. Esta ley no merma la seguridad jurídica”, apostilla Castro-Girona.