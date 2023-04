La Fiscalía archiva las denuncias contra tres altos cargos de Cantabria por permitir cazar lobos

"He dado orden de preparar ya una nueva orden de extracción de diez lobos", reveló ayer a LA NUEVA ESPAÑA el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco. Tomó esa decisión tras saber que la Fiscalía de Cantabria ha archivado las denuncias de WWF y la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico (Ascel) contra él mismo; el director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, y el subdirector general del Medio Natural, Ángel Serdio, por las autorizaciones de la caza de lobos emitidas el año pasado, ahora suspendidas de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. La Fiscalía descarta que se hayan producido los delitos que los conservacionistas reflejaron en sus denuncias: prevaricación, falsedad documental y contra el medio ambiente. Concluye que no existe delito medioambiental, entre otras razones, porque aún no se ha ejecutado ningún control, al quedar suspendida la autorización por los tribunales, y porque el Ejecutivo siguió el procedimiento administrativo y suspendió las extracciones cuando lo ordenó la justicia.

Respecto al delito de prevaricación, la Fiscalía considera acreditado que las resoluciones no son arbitrarias ni injustificadas, sino decisiones administrativas dentro de las normas establecidas. De hecho, destaca que está "muy lejos". En concreto, indica que estamos "muy lejos" la posibilidad de considerar que las resoluciones se hayan dictado "por voluntad o capricho". Por último, la fiscal rechaza que haya habido falsedad documental, al constar las firmas electrónicas, lo que imposibilita la manipulación de los expedientes. Todo lo contrario: la Fiscalía destaca que este sistema es un "plus de garantía", y una evidencia más de que "nada se ha falseado". Guillermo Blanco indicó que las denuncias carecían de fundamento, ya que las resoluciones estaban "bien argumentadas y bien informadas. No contábamos ninguna engañifa". Aseguró que la cantidad de daños del lobo el año pasado fue "exorbitada" y que "de seguir así acabarían con el ganado en extensivo en Cantabria, que son las verdaderas desbrozadoras de nuestros montes, y con los ganaderos, cosa que no podemos permitir". Admitió que tiene que haber lobos, "pero en sus zonas, y ahora está matando en las rasas costeras". "Tenemos 21 manadas en Cantabria, mientras que en 1989 había solo cinco. Es inasumible, no lo puede soportar el territorio", exclamó Blanco. Criticó al Ministerio para la Transición Ecológica por no remitir el informe sobre las extracciones, "porque no quieren que matemos lobos. Los que han hecho le ley la han hecho para que no matemos lobos, no de forma excepcional, como dice la ley. Nosotros queremos hacerlo conforme a la ley", concluyó.