La denuncia contra tres altos cargos de Cantabria que archivó la fiscal, al Juzgado

La decisión de la Fiscalía de Cantabria de archivar las denuncias ecologistas contra tres altos cargos del Gobierno autonómico por ordenar el año pasado la eliminación de diez lobos en la región ha cosechado críticas por parte de una de los denunciantes, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que ya ha anunciado que volverá a presentar la suya, esta vez, en los juzgados.

Ha lanzado críticas contra el ministerio público, ya que el colectivo conservacionista no había recibido aún ayer el auto de archivo, lo que a su juicio implica "una inaceptable desigualdad de trato", ya que sí tiene conocimiento del archivo uno de los acusados, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco. Y críticas al propio Consejero, al que Ascel aconseja no ser "tan imprudente", pues "está en funciones y no se puede vender ninguna piel antes de cazarla".

Se refiere Ascel a que, de momento, la extracción de lobos está paralizada cautelarmente en la región vecina por orden del Tribunal superior de Justicia de Cantabria. Señaló por otro lado que Cantabria no puede soportar actuaciones políticas, de quién "pretende decidir la vida que cabe o no en esa comunidad", en referencia al Consejero. Los dirigentes del grupo ecologista resaltan asimismo que no observan cómo la Fiscalía desempeña "su papel de impulso de la investigación". "De lo informado, parece que la Fiscalía no entiende o no quiere entender. Desde luego, nosotros no entendemos esas afirmaciones, cuando estábamos a la espera de ser citados para ampliar la denuncia", señala Ascel, que destaca que su denuncia es distinta a la presentada por otro colectivo conservacionista, WWF, aunque la fiscal optó por unificarlas.

"Cuando recibamos alguna comunicación formal, tomaremos la decisión de acudir al Juzgado que corresponda, porque sobre esto, afortunadamente, la decisión no es de la Fiscalía, sino de un juez", destacó Ascel.