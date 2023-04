Todo el mundo tiene que saber más de la sidra asturiana: la declaración de la Unesco, una campaña masiva para la que hay que estar preparado

La cultura sidrera asturiana está a las puertas de dar un salto histórico con su previsible declaración en 2024 por parte de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Esta declaración será "un escaparate mundial, la campaña publicitaria masiva" que nunca se pudo permitir el sector sidrero asturiano y la región, en palabras del historiador Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo e impulsor de la candidatura a la UNESCO.

Asturias es sidra. Lo dicen los datos: produce el 80% de la manzana nacional y el 75% de producción sidrera de España, que en la región llega a los 50 millones de litros; hay 700 sidrerías, 70 llagares comerciales y unos 1.000 llagares caseros.

Con estos números en el haber de la contabilidad regional, la sidra natural asturiana tendrá una ocasión de oro para abrirse al mundo, donde la bebida fermentada de la manzana, en las distintas variedades que se producen en decenas de países, está empezando a sacar la cabeza para competir de tú a tú con el vino o la cerveza.

De todo esto se habló recientemente en el congreso sidrero internacional, el primero de estas características, que se celebró en la Laboral los pasados días 23 y 24 de marzo, junto con un festival sidrero que reunió a productores de todo el mundo.

Lo primero, normalizar

Eduardo Vázquez Coto, importador de sidra y experto en el sector, fue el organizador de este evento, cuya principal conclusión fue "la necesidad de normalizar el consumo de sidra. Que cuando alguien entre a un establecimiento hostelero, que tiene en la cabeza pedir un vino o cerveza, también sepa que puede pedir sidra. Hay que trabajar para que la sidra sea algo que te esperes en cualquier sitio. No como ahora, que salvo que vayas a una sidrería, no se te ocurre pedir una sidra".

Hace una precisión: "Me refiero, claro, a la sidra que no sea de escanciar, es decir al noventa y ocho por ciento de las sidras del mundo. Porque la nuestra es muy difícil de sacar de Asturias, por el escanciado, algo que es difícil de gestionar. Por eso nosotros tenemos que enfocar la sidra natural desde el punto de vista del turismo. Hay que crear una industria turística en torno a la sidra. Tenemos que hacer como hace Bélgica, a donde todo el mundo va a conocer la industria de la cerveza y eso va ligado a la declaración por parte de la UNESCO de la cultura cervecera como patrimonio de la Humanidad".

Vázquez Coto añade que, en ese sentido, "para que venga mucha más gente tenemos que prepararnos. Preparar los llagares para que sean visitables y todavía son muy pocos los que realmente están preparados para esto. Necesitamos, por ejemplo, mejorar en el tema de los idiomas. Uno de los problemas que tenemos aquí es el idiomático y si queremos avanzar en esa línea no nos queda otra. No se trata sólo de que tengas una persona para hacer las visitas".

A partir de las opiniones recogidas en el encuentro de Gijón, con productores, cosecheros, distribuidores y hosteleros llegados de distintas partes de Europa y América, Vázquez Coto, sacar alguna conclusión: "Los que asistieron al congreso reconocían que nuestra cultura realmente es muy diferente a la del resto del mundo, que Asturias es un sitio para descubrir y para visitar por su cultura sidrera. Hay que potenciar todo este mercado puesto que si nosotros estamos decreciendo en población habrá que ver de qué manera podemos cubrir ese hueco que nos puede dejar en la caída del consumo de sidra y compensarlo con el turismo, lo que redundará en una mejora del mercado y de los ingresos para el sector".

Para beber y para vivir

La sidra natural asturiana hay que beberla, pero sobre todo vivirla. Vázquez Coto: "Los participantes en el congreso que vinieron de fuera lo primero que dijeron es que había que había que venir a vivir esto. Muchos decían que habían probado antes sidra natural asturiana, pero que no les había gustado y entonces eran muy escépticos. Pero estaba fuera del contexto y aquí, cuando la volvieron a probar, les encantó a la primera. Hay que venir a vivir este mundo".

Aún hay cosas que mejorar, apunta este experto. "El segundo aspecto que destacaron es que no puede ser que todos los precios de todas las sidras sean iguales. Me preguntaban que cuál era entonces el incentivo que tenían los llagareros para hacerlo bien o la penalización por hacerlo mal. Nos decían: vosotros mismos estáis tirándolo para abajo porque no hay una contrapartida económica para hacerlo bien. A mí no me importa pagar más, no sólo si es una sidra de más calidad. También si voy a un local en el que me va a cuidar la sidra, que van a estar buscando diferentes palos a ver cuál es el mejor y me lo explican bien, que me pregunten qué tipo de sidra me gusta para darme la que se ajusta a mi gusto".

Más variado y mejor explicado

Vázquez Coto sigue precisando: "Hace falta variedad y didáctica. La variedad, para que sea divertido y la didáctica en los establecimientos hosteleros para transmitirlo, que son los primeros educadores que tenemos sobre el producto. Al consumidor, cuando sabe un poco más de algo, le encanta hablar de ello y transmitirlo y se apasiona. Sea del vino, sea del gin tonic, sea de lo que sea. Con la sidra puede ser igual.

Hace falta, según su punto de vista, más variedad, didáctica y también una renovación de la estética del sector para llegar a nuevos públicos. "Todo el mundo comentó en el festival que les encantaba la imagen que se dio por cómo estaba diseñado, el montaje era mucho más alternativo, más europeo. Yo creo que eso justo hay que trasladarlo a los locales. Tenemos muchas sidrerías que están como hace muchos años y no estamos llegando a determinado público. Se habló mucho de ese tema, sobre una renovación estética. Hay nuevas cervecerías que son muy para jóvenes, mucho más alternativas. Los chavales están en su salsa allí. Habría que dar un giro a las sidrerías y crear otro ambiente. Lo que hay está muy bien, pero vemos que hay otro perfil joven que siente que no es su ambiente. También se pueden explorar muchos conceptos como los microllagares (donde se elabora una pequeña cantidad de sidra artesana y se combina con una oferta gastronómica)".

Añade: "Quizá haya que hacer con la sidra como se hace, por ejemplo, con esos locales que fueron abriendo en Gijón y en Oviedo especializados en cervezas artesanales. Es otro perfil, donde no solo te vas a tomar cañas. Son locales con un montón de grifos con un montón de oferta que va variando. Ofertas dinámicas que tienen que estar todo el día pensando como sorprender a la gente. Por ahí van los tiros en Estados Unidos y en otros países, así es como se está llegando con la sidra".

Ahondar en la diversificación del producto también es clave. "Se habló también, además del maridaje de sidras en alta gastronomía, del potencial de los zumos de manzana, que son la bebida nacional en Austria y Alemania, más que la Coca-Cola. Es un potencial porque tenemos la materia prima y tenmos la industria sidrera. Puede ser la buena salida para el sector. Y creo que falta variedad en las sidras de nueva expresión. Al final, un cliente no quiere monotonía y no puede ser que cada productor que haya sacado una nueva sidra resulte del mismo perfil que todas que ya hay. Ahí necesitamos un esfuerzo por parte de los productores".

La sidra es identidad

Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, incide también en que la sidra asturiana no es una bebida más, es una forma de transpiración del ser asturiano, podría decirse con un formulismo algo filosófico. Así lo explica este historiador: "No se debe perder de vista, en ningún caso, que de lo que se trata es de un reconocimiento por parte de la UNESCO a la cultura sidrera asturiana. De las fortalezas de esta, su coherencia, ser una cultura milenaria viva, el grado de identificación de la comunidad portadora de esta cultura con el elemento identitario y de su capacidad de adaptación; derivaran los beneficios para los diferentes sectores implicados".

Por todo ello la declaración de la UNESCO llegará como "un escaparate mundial a la sidra asturiana", como "la campaña publicitaria masiva que nunca se pudo permitir" el sector "por tratarse de una industria de base familiar".

Luis Benito García asegura que "sin duda, entrará además en variados circuitos gastronómicos internacionales, puesto que la declaración despertará el interés de los consumidores. Todo ello redundará en impulsos y oportunidades para los lagareros, los hosteleros, el turismo y para la región en general".

La espicha, experiencia única

Este experto que impulsó la candidatura a la UNESCO incide también en la necesidad de potenciar "aspectos como la educación patrimonial o el diseño de itinerarios culturales vinculados al turismo".

Lo explica: "Una de las ventajas que tenemos nosotros es el método tradicional de producción, que está vinculado con un ecosistema y un paisaje que preservamos. Podemos tomar nota de algunos modelos de integración turística, como el de la cerveza Belga –aunque se trata de un sector con mucha más producción y más orientado a la exportación- en el que se hace un seguimiento del ciclo del producto completo, con una serie de itinerarios que se pueden crear en la línea del turismo cultural y de la educación patrimonial y que van desde los trabajos en la pumarada a los trabajos en el lugar y, obviamente, al desarrollo de un tipo de ocasión de consumo vinculada al sector hostelero es privativa de las sidra asturiana que es sumamente original. Pocas tradiciones de consumo mercantilizadas hay tan interesante en el mundo como la espicha".

A juicio de Luis Benito García, el trabajo no terminará cuando se produzca una declaración por parte de la UNESCO que casi se da por segura en 2024.

"Lo ideal sería que quienes hemos ideado y desarrollado la candidatura podamos hacer lo propio con los planes de salvaguarda. Aparte de poder seguir profundizando en el conocimiento sobre el elemento. No estaría demás, por otra parte, disponer de unos mínimos recursos para poder hacerlo. Huelga decir que hasta el momento se ha trabajado de modo absolutamente altruista, por lo que quisiera hacer un merecido reconocimiento a colaboradores como Jorge Uría, Xuan de Con, Cristina Cantero, Juaco López o Inaciu Hevia".

La sidra hay que darla en clase

A juicio de este historiador, este proceso de reconocimiento internacional de la cultura sidrera asturiana merecería aún más implicación por parte de la administración regional. "Desde la cátedra de la sidra sacamos un libro infantil escrito por David Acera con ilustraciones de Raquel Lagartos del que mandamos dos mil quinientos ejemplares a todos los colegios de Asturias y tuvimos que pagarlo todo nosotros. También hicimos unas unidades didácticas para Infantil, otra para Primaria y otra para Secundaria que están alojadas en la web de Educastur que se deberían de promocionar más. La labor educativa es fundamental para que las nuevas generaciones se identifiquen con ella y contribuyan a conservarla y difundirla, ese es un aspecto clave".

¿El reto presente para asegurar el futuro? "Tenemos que llegar a ese público joven que está marchando hacia el consumo de cerveza, que además tiene una otras connotaciones socioculturales, y descubrirles la cultura sidrera para que se sienta identificado con esta cultura propia".

El primer culete de la historia y los 800.000 del "txoxt"

El congreso sidrero celebrado a finales de marzo en la Laboral fue también la primera presentación en público de un hallazgo arqueológico que apuntala la tradición de consumo de Asturias desde hace milenios.

El arqueólogo Alfonso Fanjul desgranó las conclusiones de un hallazgo del "hombre de la Sobia". Se trata de los restos humanos con una antigüedad de 2.000 años encontrados en una sima de Teverga y en los que se encontraron, al analizar el sarro acumulado en la dentadura, indicadores del consumo de sidra, partículas de manzana, cristales y hongos exclusivos de la bebida fermentada de manzana.

El hallazgo de ese "primer culete" del que, por ahora, se tiene constancia material está vinculado también al descubrimiento, dos milenios después, de un crimen ya que los restos donde se hallaron indicadores del consumo de sidra se encontraban en un conjunto formado por huesos correspondientes a tres individuos, dos varones y una mujer joven, que habían sido arrojados a la cueva "sin ningún miramiento", apuntó Fanjul. El crimen ocurrió, con total probabilidad, en octubre ya que los restos de la última comida del individuo analizado correspondían a peras y arándanos y en este mes es cuando coinciden estas dos frutas.

La "cumbre" sidrera de La Laboral sirvió también para transmitir experiencias como el despertar sidrero de la región noruega de Hardanger, donde apenas había elaboradores antes de 2009 y ahora hay 50 y aspiran a producir 1 millón de litros en 2025, combinándolo además con turismo que, en los recorridos por los fiordos, llega en barco a visitar esas granjas con llagar y pumarada propia.

También se recordó cómo el sector sidrero del País Vasco está triunfando con la tradición de "txoxt", la degustación de la nueva añada sidrera que va acompañada de un menú especial y que se celebra desde finales de enero a finales de abril.

Esta experiencia gastronómica mueve a 800.000 personas al año en 40 sidrerías, "que están llenas prácticamente de lunes a domingo para comer y cenar", detalló el experto sidrero vasco Haritz Rodríguez.