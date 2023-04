Asturias revienta el termómetro en abril, esta es la previsión meteorológica de los expertos

Sin apenas haber tenido tiempo para digerir que 2022 fue el segundo año más cálido de la historia de Europa –así se reveló este mismo jueves en el informe Estado del Clima en el continente realizado por el Servicio de Cambio Climático de la UE, Copernicus–, en Asturias y el resto de España se avecina un "reventón" de termómetros para la próxima semana que, según los expertos, batirá los récords mensuales fijados hasta ahora desde que hay registros.

Con todas las cautelas, debido a que al faltar unos días "las predicciones no son muy fiables", el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Asturias, Ángel Gómez, aventura que las temperaturas se dispararán, sobre todo, el miércoles y el jueves próximos, "con registros máximos de unos 6 grados mayores de lo normal para la época del año". De hecho, la Aemet habla de valores más propios de junio o principios de verano de que la última semana de abril.

En Asturias se prevén que las máximas ronden los 30 grados –el miércoles y el jueves– en lugares del interior como Cangas del Narcea, mientras que las mínimas no bajarán de los 10 grados en toda la región. Esto llegará tras un fin de semana más bien fresquito y con algo de lluvia, muy ansiada por los profesionales del campo, el domingo.

José Miguel Viñas, físico y divulgador de Meteored, explica que tal episodio de calor será "importante y propiciado por una dorsal de aire cálido que se situará sobre la Península". La subida del mercurio en los termómetros es "anómala" para la época. "El calor durante 2 y 3 días será generalizado, con valores de temperaturas que en algunas zonas del interior peninsular, principalmente mitad-sur, serán similares a los de pleno verano, con máximas en el entorno de los 35 º", explica Viñas. El meteorólogo tiene claro que "se batirán récords de calor de abril y en algunos sitios no por unas pocas décimas, sino por algunos grados".

Las previsiones ponen en alerta a los asturianos, sobre todo al medio rural, que apenas ha tenido tiempo de recuperarse de la oleada de incendios que azotó grandes territorios del Principado –el fuego arrasó más de 30.000 hectáreas– hace dos semanas. Un fuego propiciado por la sequía de terreno y el viento cálido del Sur que sopló. Las condiciones de la próxima semana, a falta de conocer las previsiones de viento, son similares. Y es que agricultores y ganaderos claman al cielo por la falta de lluvias, no tanto por la situación actual, sino por lo que esto pueda conllevar para verano y condicionar los cultivos futuros. Viñas advierte: "Con esta situación, aparte de agravarse todavía más la sequía que tenemos en gran parte de nuestro país, el riesgo de incendios forestales volverá a ser muy alto o extremo por distintas zonas de la Península".

De momento, en el Principado la situación respecto al agua no es preocupante, tal y como ha reseñado la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí. Según los datos regionales, los embalses que surten de agua a más del 80% de la población asturiana están al 82% de su capacidad. Descartados los problemas de abastecimiento a la ciudadanía, está por ver cómo se gestiona el riego, algo que en Asturias no ha sido históricamente un asunto que quite mucho tiempo ya que nunca ha habido problemas de agua. Hasta ahora, avisan algunos.

Otra cosa es lo que sucede en el resto del país –hay territorios de Levante donde se ha suspendido el regadío para priorizar el abastecimiento poblacional– y en el resto del continente europeo, que en 2022 estuvo sometido a "intensas y prolongadas" olas de calor así como el mayor número de días con "estrés por calor muy fuerte", según Copernicus. En concreto, la temperatura promedio de 2022 en Europa fue 0,9º superior a la media del periodo de referencia 1991-2020 y la media del verano en el continente fue 1,4º superior a la habitual.

El año estuvo marcado, asimismo, por un bajo volumen de precipitaciones que, junto con las altas temperaturas provocaron una sequía generalizada. En ese entorno, los incendios forestales aumentaron y las emisiones de carbono derivadas de los fuegos en verano fueron las más altas en 15 años y en algunos países se registraron incluso las emisiones más altas en 20 años.