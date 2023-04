En tiempos de inflación, comer en la Universidad de Oviedo ye regalao. Estos días en Twitter, algunos estudiantes han compartido en sus cuentas unos menús "baratinos", con los que "forras como Dios". Es el caso de la cafetería de la Facultad de Derecho. De primero, lentejas con chorizo, ensalada veneciana o ensalada mixta. De segundo, cachopo de pollo con patatas, tortilla de bonito o lomo a la plancha con patatas. Más postre, pan, vino o agua mineral. Todo por el módico precio de 7,80 euros.

"Menú del día hoy. Facultad de Derecho Uniovi. Baratín y forras como Dios con las lentejas más cachopo de pollo" , escribió un tuitero, acompañando el mensaje de una fotografía. El tuit rápidamente recibió el aplauso de muchos internautas y "me gusta". Todo surgió a raíz de otro menú, este no asturiano, de 4,50 euros de aspecto poco apetecible. Las bromas no tardaron: "¿En qué hospital estás? Ánimo y recupérate pronto".

A la vista de todo esto, el señor rector, Ignacio Villaverde, tiene un motivo más para sentirse orgulloso de su Universidad: además de formar "muy bien" a sus estudiantes, como siempre dice, los forra bien. Quizá podría utilizar la comida para captar a estudiantes de fuera, una necesidad imperiosa, dado que la matrícula no para de menguar.