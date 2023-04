"Todos los políticos deberíamos pasar un tiempo de autónomos, para saber lo que es"

Vuelve a la política y supone una de las grandes novedades de la lista autonómica del PP, de la que había sido excluido hace cuatro años. José Agustín Cuervas-Mons (Oviedo, 1962) afronta este retorno, que no es el primero, con "humildad" e "ilusión" ante el ciclo político que se avecina y con "agradecimiento" al cabeza de lista, Diego Canga, a quien no conocía hasta hace unos meses y del que destaca haber devuelto la "mentalidad ganadora" al PP asturiano.

–¿Cómo lleva lo de ser un "Guadiana" en las listas electorales del PP?

–Bueno me afilié a AP en 1980, cuando empecé los estudios universitarios y siempre he estado vinculado al partido, unas veces desde cargos y otras colaborando. Es verdad que ahora desde 2019 no estaba en la actividad política y le agradezco profundamente al candidato, Diego Canga, que haya decidido contar conmigo. Espero no defraudar esa confianza y servir para algo a los asturianos.

–¿Cómo surge la posibilidad de este retorno?

–Sinceramente de la confianza del candidato, que primero me nombró portavoz de campaña y después me ha hecho la propuesta de ir en la lista autonómica, que yo acepto encantado. No conocía a Diego Canga, hemos tenido trato estos meses y trabajo muy a gusto con él.

–Usted ha vivido los avatares del PP de estos últimos veinticinco años. ¿Cómo llega su partido a estas elecciones del 28-M?

–Seré sincero: más unido que nunca. Sería una estupidez negar que el PP ha tenido tensiones internas y problemas, algo que es quizá nuestro mayor error. Diego Canga sabe trabajar con equipos y ha hecho que gente de muy diversa orientación dentro del partido trabaje más unida que nunca. Y en gran parte es mérito del candidato. La prueba es la propia configuración de la lista autonómica, donde hay gente que había trabajado con determinados líderes del partido y otra que no. Hablar ahora de facciones o de corrientes en el PP no cabe. Percibo una unidad sin fisuras, que era muy necesaria, en torno a un buenísimo candidato.

–¿Es una respuesta de manual para el ciclo electoral o realmente lo ve así?

–Le aseguro que lo veo así. He de reconocer situaciones de división no deseables en el PP, que nos llevaron a cometer errores y nos perjudicaron electoralmente. Yo eso ahora no lo veo. Se trabaja con ilusión y con una mentalidad de ganar que Diego Canga transmite en una organización a lo mejor acostumbrada al pesimismo. Ese mensaje y el espíritu de ‘salimos a ganar’ era necesario puertas adentro del partido. Al margen de ideologías, Asturias necesita un cambio político porque ya no soporta más gobiernos socialistas tras este de Barbón, que ha sido el peor de todos. Asturias va cada vez peor y hay que revertir la situación de declive absoluto.

–¿Está convencido de la viabilidad de una lista tan heterogénea como la conformada por Diego Canga?

–Si hay sentido común, que lo tiene que haber, sí.

–Lleva cuatro años alejado de la política. ¿Qué enseñanzas trae de estar a pie de calle, fuera de los pasillos de la Junta General?

–Estar alejado de la política te hace ver la realidad desde otra perspectiva. Cuando estás inmerso en la actividad política piensas que es el centro de todo, pero los ciudadanos están mucho a sus problemas, al día a día; la política muchas veces no despierta tanto interés en la gente. Sí percibo que hay preocupación por la situación de Asturias porque la mayoría son autónomos, empleados y padecen situaciones difíciles. En estos años he vuelto a mi actividad de abogado, he sido autónomo y está muy bien saber lo que es ser autónomo, porque resulta difícil. Los autónomos y los pequeños empresarios son los héroes de nuestra sociedad. Está bien vivirlo, apreciarlo y saber lo que cuesta porque así puedes entender mejor muchos de los problemas que tiene la gente. Muchos políticos deberíamos pasarlo y vivirlo. Diego Canga se mete mucho con ‘los vividores de la política’ y hay mucho ciudadano que entiende y conecta con ese mensaje.

–¿ Y qué inquietudes trae a la política tras esta etapa?

–Vuelvo con preocupación porque es cierto que hemos pasado una pandemia, pero otras comunidades ya van por mejor camino que Asturias; y no oculto que hasta con desesperación porque aquí hay problemas que llevamos sufriendo toda la vida, que se eternizan, como la variante de Pajares, a veces pienso que me voy a morir sin verla. Me da vergüenza ajena oír a Barbón decir que hay que activar la Zalia, cuando son cuestiones pendientes hace quince años. En Asturias hay muchos problemas que se han eternizado porque los gobiernos socialistas no han sabido gestionar y se han acomodado. Con el reto demográfico, sabiendo que no es un problema que se solucione en un año, tampoco se ha avanzado ni con Comisionado incluido.

–¿Tiene un plan el PP para reducir la desigualdad con el PSOE en el número de alcaldes, que también suman votos para las autonómicas?

–El plan está clarísimo, hay que ganar implantación territorial y alcaldías. Es cierto que ocho ayuntamientos, hasta hace un mes, de 78 son muy pocos. La aparición de nuevos partidos en el centro derecha nos perjudicó mucho, pero en estas elecciones tenemos la oportunidad de recuperar bastantes alcaldías donde hemos gobernado antes y donde las gestiones posteriores de otros partidos no ha sido buenas.

–¿Por ejemplo?

–Por experiencia personal conozco más el Occidente de Asturias y tenemos buenas expectativas en Navia y Tapia de Casariego. Hay que estar unidos, trabajar y transmitir nuestro proyecto, que lo tenemos, porque el PP no viene de vacío.

–¿Los "fichajes" de Ciudadanos ayudarán a revertir la gran distancia con el PSOE de Adrián Barbón de hace cuatro años?

–Esa es la intención. El PP hoy por hoy es la única alternativa al PSOE y al sanchismo que en Asturias representa Barbón, al que veo muy nervioso. El mensaje de Alberto Núñez Feijóo es ensanchar el partido, con un proyecto de centro derecha moderado, que resulte atractivo incluso para la franja de izquierda moderada. Pedimos la confianza de los asturianos con mucha humildad y con la convicción de que el único proyecto capaz de plantar cara al PSOE en Asturias es el de Diego Canga y el PP porque las cosas no se pueden seguir haciendo igual.