Preocupación en Asturias por la nueva huelga en la Justicia: "La gente comienza a ponerse nerviosa; nos están haciendo un roto"

La Justicia asturiana vivió este miércoles un paro casi total, con apenas vistas. El paro fue seguido por el 92 por ciento de los funcionarios –según el Principado fue del 57 por ciento–, en una jornada de huelga general con manifestación en Madrid, a la que acudió medio centenar de trabajadores de la región. Solo funcionaron con cierta normalidad algunos servicios, como la Fiscalía, las secciones de la Audiencia Provincial y el Registro Civil, aunque algún usuario tuvo que esperar casi una hora a que le diesen un certificado de nacimiento y matrimonio. Sí se han celebrado bodas civiles en las instalaciones. Como ya ocurrió con la anterior huelga de Letrados de la Administración de Justicia, el paro está siendo seguido de forma masiva en Gijón, y menos en Oviedo.

Los Juzgados y la Audiencia presentaban en la mañana de este miércoles un aspecto desangelado. Como ocurrió en la huelga de los secretarios, solo se han tramitado los asuntos urgentes, como el paso a disposición judicial de detenidos, las órdenes de protección en los casos de violencia de género o las causas con preso. Otras cuestiones, como los auxilios judiciales, en los que es necesario hacer grabaciones y realizar videoconferencias, se han suspendido de forma casi absoluta.

"Me suspendieron un juicio y una conciliación", aseguró un abogado a mediodía de este miércoles. "La gente empieza a ponerse nerviosa con tanta huelga y a decir: ‘lo mío para cuándo’. Tengo a un cliente al que le han suspendido un juicio de familia tres veces por la huelga de Letrados de Justicia, y la semana que vienen seguro que se lo suspenden una cuarta vez por el paro de funcionarios. Yo comprendo que los funcionarios tienen razón, pero entre unos y otros nos están haciendo un roto", aseguró este mismo abogado.

Y es que, en su opinión, si han subido el sueldo a los Letrados de Justicia, con más razón tienen que hacerlo a los funcionarios, "que son en quienes delegan el trabajo: quienes dan fe pública, comprobando la identidad de las personas que participan en los juicios, son los funcionarios, que piden los carnés de identidad antes de la vista".

Este miércoles también estuvo abierto al público el Registro Civil, aunque a bajo ritmo. Una vecina de Oviedo, Juana Canivilo, tuvo que esperar casi una hora para que le expedieran un certificado de nacimiento y matrimonio. "Me dieron hora por internet para las dos menos veinte, pero vine a la una menos cuarto y aunque no había nadie, no me atendieron", se quejó, mientras esperaba. Pese a la huelga, se celebró alguna boda.

Manifestación en Madrid

En Madrid, medio centenar de funcionarios asturianos se sumaron a la manifestación convocada para este miércoles. Portando una pancarta en la que pedía la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO), funciones claras y retribuciones justas, recorrieron las calles de la capital entre el Ministerio de Justicia y el de Economía. La manifestación partió a las 12.00 horas y congregó a unos 10.000 funcionarios venidos de toda España, según los sindicatos, 7.000 según las autoridades. El colectivo está integrado por un total de 45.000 funcionarios.

La huelga de 24 horas convocada por CSIF, STAJ, CC OO y UGT supuso, según los sindicatos unos 700.000 procedimientos y actuaciones paralizadas, así como decenas de miles de juicios suspendidos, entre ellos el de la Gürtel que implica al expresidente valenciano Francisco Camps en la Audiencia Nacional. "Estimamos que, de continuar esta situación, se necesitarán hasta 2 años para recuperar el trabajo suspendido de momento por esta huelga", sostiene CSIF. "Lamentamos los inconvenientes que está produciendo este conflicto a los ciudadanos, pero el último responsable es el Ministerio de Justicia, tras más de dos años y medio sin negociar. Hasta que no haya una propuesta concreta encima de la mesa vamos a seguir en la protesta y los paros parciales continuarán de manera indefinida. La pelota está en el tejado del Ministerio, que mañana (por este jueves) debe acudir a la reunión no solo con palabras sino con una propuesta concreta sobre las reivindicaciones que le hemos trasladado", añadió CSIF.

Daniel Alonso, coordinador de Justicia en el sindicato CC OO, que acudió a la manifestación de Madrid, indicó por su parte: "Estamos esperando a ver la predisposición del Ministerio en la reunión prevista este jueves a las cuatro y media de la tarde. Si no hay avances, pasaremos a medidas más drásticas, como una huelga indefinida". Este jueves, se reanudan los paros de tres horas, de diez de la mañana una de la tarde, como los que se realizaron el lunes y el martes. "La gente está muy animada, este miércoles se adhirió a la huelga más gente que en días pasados", añadió Daniel Alonso.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, deseó que la huelga "se resuelva de la mejor manera y con el menor perjuicio a los intereses de la ciudadanía". Durante su visita a Allande, Barbón mostró su respeto por esta movilización, siempre que sea pacífica, aunque admitió que "llueve sobre mojado" tras la huelga de dos meses de los secretarios judiciales, que ha causado un atasco de asuntos que aún no ha sido cuantificado.

Los funcionarios quieren parar la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) porque, según indican, puede provocar traslados forzosos de los empleados. Además, no se ha consensuado con los representantes de los trabajadores, añaden. Por otro lado, quieren establecer de forma clara las funciones de los empleados y reclaman una subida sustancial de sueldos, en la misma medida que los Letrados de Justicia. En concreto piden una subida de 430 para los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, 400 para los funcionarios del grupo de Gestión, 375 para los trabajadores del grupo de Tramitación y 350 euros para el escalafón más bajo, el grupo de Auxilio Judicial.