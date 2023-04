"Las prestaciones sociales no se pueden perpetuar y debe hacerse un seguimiento"

Ramón Méndez-Navia Gómez admite que en Cáritas de Asturias veían venir los poco satisfactorios datos que ha arrojado su informe del año pasado, cuando tuvieron que aumentar un 27% la inversión en ayudas. Se rompió así la tendencia de descenso desde 2016. Con todo, el secretario general prefiere ser optimista, algo necesario para seguir adelante con una labor de la que se benefician más de 12.000 personas en toda la región.

–El informe que acaba de presentar Cáritas no es como para estar contentos.

–Pues no. Lo que pasa es que nosotros vamos a la par que la sociedad. O sea, en un contexto de tanta inflación y dificultades como ha sido 2022, tras la salida de la pandemia, el incremento de gente que necesita ayuda ha sido brutal. Fue en los últimos seis meses sobre todo, desde el mes de agosto en adelante, cuando más se notó.

–¿En qué aspecto?

–Nosotros estábamos impulsando el programa de vivienda, porque había necesidades. Antes ya de que empezaran a surgir todas estas dificultades que van apareciendo ahora con la inflación, se habían incrementado los precios y había carestía en la oferta , incluso de las habitaciones de alquiler. Encima los propietarios ya pedían unas garantías que muchas de las personas a las que acompañamos no las pueden ofrecer.

–¿Es el acceso a la vivienda ahora la mayor dificultad?

–Claro, es lo básico para todos los que acompañamos. El otro día una mujer nigeriana con dos hijos me lo decía, que ella lo primero que quiere es pagar la vivienda, lo básico, y luego lo otro se arreglará. Siempre lo prioritario es un lugar donde estar, donde vivir.

–Luego están las condiciones de ese hogar.

–Por supuesto, si no tienes recursos no puedes acceder a una vivienda digna. El problema viene después: si ésta se lleva la mayor parte de tus recursos, ¿qué queda para comer, servicios, transporte, vestir? Prácticamente nada.

–Lo deseable...

–Que haya más oferta y precios equilibrados. Pero es que no es solo en Oviedo, sino en otros lugares también, está muy cara. El otro día buscábamos en Cangas del Narcea, donde ya incluso se alquilan habitaciones. El que tiene una propiedad, si la puede rentabilizar en 800 euros no lo hará en 400. Es lógico. También sería deseable más oferta pública.

–La cesta de la compra está por las nubes.

–Ahora hay un programa del Fondo Social Europeo Plus para garantizar el derecho a la alimentación de las personas con ayuda material básica a través de la utilización de tarjetas monedero y otros sistemas diferentes de lo que era la entrega de alimentos tradicional. Esto supone que vas a precio de mercado, pero claro, la persona que es beneficiaria accede a la alimentación como otra cualquiera, es una forma de normalizar el derecho. El hecho de que tú estés en una situación de mayor precariedad no te tiene que distinguir de otra persona que pueda tener la posibilidad de acceder a un supermercado y comprar unos alimentos.

–Poca vivienda, alimentos caros, energía disparada... La tormenta perfecta. ¿La pandemia lo descolocó todo?

–Sí, pero la pandemia pasó. Dejó ayudas importantes para paliar su efecto. Creo que más que tormenta tenemos un tsunami: la pandemia se retiró y ahora llega esta ola de repente de dificultades que se está llevando por delante a mucha gente.

–¿Qué perfil tenemos en mayoritario entre los que necesitan ayuda en Asturias?

–El 60% más o menos son mujeres y además muchas de ellas migrantes. De todas las edades, aunque hay mucha mujer con hijos y en situación irregular.

–¿Cómo llegan a Caritas?

–Es fácil que lleguen a nosotros, estamos en muchas partes, siempre tienes una parroquia cerca. Entre ellos se informan y ahora las redes sociales hacen mucho.

–¿Somos solidarios los asturianos?

–Se ve bien cuando surge una crisis humanitaria, que hay una respuesta masiva. Cuanto más cerca tienes algo que te afecta, cuanto más te duele, mayor es la respuesta de ayuda. Luego, a medida que se prolonga en el tiempo, mengua.

–¿Es menor ahora la ayuda? Todo el mundo sufre la inflación y supongo que eso reduce la solidaridad.

–Las necesidades ahora cada vez son mayores. Entonces se necesita transmitir una idea que llegue a los corazones. En general, cuando la gente lo ve y lo entiende, se fía de las organizaciones que están gestionando todo eso y es más generosa. Aunque estamos en un tiempo también de desconfianza, de pensar que igual das algo pero luego no llega al destinatario. No es el caso de Cáritas, al menos lo que a nosotros nos llega es que la gente se fía de nosotros. No nos ha bajado el nivel de aportaciones, las cuotas de los socios se mantienen. Las colectas sí que se han reducido algo, las donaciones son más ocasionales...

–¿En qué lugar se sitúa Asturias en los índices pobreza en España?

–Siempre se dijo que durante la pandemia el salario social y el alto índice de pensionistas amortiguaron el impacto. Al haber más ingresos vía subvenciones y pensiones que actividad de mercado la situación fue menos grave. Pero sí que hay dificultades para el empleo, no hay mucho. Nosotros intentamos tantear en los sectores que hay más demanda de trabajadores, pero a veces el problema está en muchas barreras burocráticas. Sería deseable que todos esos trámites que deben afrontar los migrantes para ponerse a trabajar se resolvieran de forma más ágil. Igual así se podría tener esa mano de obra que ahora se reclama en muchos oficios.

–Ha hablado del salario social. ¿Qué piensan en Cáritas cuando se dice que estas ayudas invitan a la gente a quedarse en casa antes que salir a trabajar?

–Vamos a ver, el salario social, por más que haya gente que lo critique, para determinados momentos es muy necesario. No se puede generalizar. Yo entiendo que las prestaciones no se pueden perpetuar, deben estar vinculadas a algo y no se pueden conceder y desentenderte. Debe haber planes de acompañamiento, ver cómo va mejorando la calidad de vida de las personas. Nosotros lo que siempre queremos cuando hacemos el acompañamiento de una persona es que llegue a formar parte de la sociedad y que genere actividad. No que se quede como una parte estigmatizada de la sociedad. Yo creo que el salario social o cualquier ayuda de este tipo revierte en la sociedad, porque vas a gastar en la tienda, en la vivienda, en un café...

–Habla de la integración en la sociedad de los que reciben ayuda. ¿Se logra siempre?

–Hay procesos vitales muy duros y no es fácil, cuesta trabajo. Nosotros hablamos mucho de la transmisión intergeneracional de la pobreza, de personas que han nacido en contextos muy desfavorables y continúan en esos contextos. En un albergue hemos llegado a tener a tres generaciones de una misma familia: nieto, padre y abuelo, al mismo tiempo.

–Caritas es una organización católica. ¿Atienden a gente de otro credo religioso?

–Por supuesto. Cáritas nunca ha puesto ningún impedimento en ese sentido. De hecho, la mayoría de migrantes son musulmanes. Nosotros vamos a que una persona mejore su condiciones de vida. Quizás a veces eso se da al revés, alguno tiene reticencias a venir a una organización cristiana. Si hacemos una misa, invitamos a que celebren con nosotros sin quieren. Si no, no pasa nada.

–Le dan una varita mágica, ¿que pediría?

–Que todos tengamos en mente que lo más importante es el bien común, por encima del bien individual. No creo que alguna vez vaya a desaparecer la pobreza, siempre habrá situaciones, y si no material, espiritual, gente sola,

–Cada vez se ven más casos de gente mayor sola.

–Creo que se ha dejado de lado la familia. No solo la tradicional, incluso las nuevas fórmulas. Esas unidades de convivencia, a todas, hay que protegerlas, son en las que debe apoyarse la sociedad.

–¿Cuánta gente tiene Cáritas en Asturias ?

–Rondamos los 1.600 voluntarios, es un número importante. Sin tener en cuenta los trabajadores, los sacerdotes. El voluntariado ha cambiado, no obstante. No es ese militante que había antes, todos los días a todas horas. Ahora es más estacional. Los jóvenes, por ejemplo, se dedican en verano, cuando no tienen estudios.

–Pronto cambian de sede en Oviedo.

–Llevamos años peregrinando. Empezamos en el Martillo de Santa Ana, luego estuvimos en la Calle Rosal, luego bajamos a la plaza de la Catedral y de allí, para acá. Este edificio de ahora es parte el monasterio de las esclavas. Nos iremos a uno que era la llamada Casa de los Movimientos, que está justo al lado del Palacio Arzobispal. Las obras van bien y en unos cuantos meses espero que nos mudemos.