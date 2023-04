Alejandro Abascal: "En abundantes ocasiones, la deslocalización encubre una realidad criminal"

El ingreso del magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal Junquera (Oviedo, 1978) en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia tuvo ayer una gran carga emocional. Rodeado por sus padres, Ramón y Sonsoles, sus tres hermanos, su esposa, Paloma, y sus tres hijos, el magistrado abrió su discurso con un recuerdo para su tío abuelo Eusebio González Abascal, fallecido un 21 de agosto de 1976 en Salinas, alcanzado por un rayo, que no solo fue decano del Colegio de Abogados de Oviedo, sino promotor de la Academia de Jurisprudencia en la que, 46 años después, ha ingresado su sobrino nieto, arropado por numerosos magistrados, comenzando por su padrino y amigo Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el presidente del homónimo tribunal de Castilla y León, José Luis Concepción, o el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández –que fue presidente del Tribunal Superior de Navarra–, entre otros juristas.

También aprovechó para declarar su amor incondicional a la ciudad donde vio la luz. "Oviedo no es solo la ciudad donde nací, y donde crecí, y donde me formé intelectualmente y como persona. Oviedo es para mí el refugio donde encontrarme y resguardarme. Oviedo es mi punto de referencia vital. Oviedo es principio y seguramente será fin, porque lo llevo, perdonen la exageración, en la sangre".

El magistrado ovetense, ligado a la instrucción de casos tan mediáticos como los de "Púnica", "Lezo" o "Tándem", ofreció un discurso titulado "¿Qué queda del ‘societas delinquere non potest’? Aproximación jurisprudencial y perspectivas de futuro", en el que aborda el presente y las perspectivas de la responsabilidad penal de la empresa, que fue el tema de su tesis doctoral y le apasiona.

Con la reforma de 2010, "la empresa pasa a ser responsable de los delitos cometidos en su seno". El magistrado explicó la evolución jurisprudencial de la ley y señaló como hito fundamental la sentencia del Supremo 221/2016, que acuña incluso el concepto de "delito corporativo, el que se comete por la persona jurídica como un defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión de la persona jurídica, frente al concepto de delito individual que comete la persona física". Una nueva sentencia, la 516/2016, da cabida al concepto de "autorresponsabilidad", de forma que, "para acusar y condenar a una corporación empresarial, deberá demostrarse que el delito ha sido posible por un defecto en la estructura organizativa y sus mecanismos de vigilancia".

Para garantizar los controles la legislación española obliga a las empresas a poner en marcha un "compliance program", o programa de cumplimiento. Las empresas pueden quedar libres de responsabilidad en caso de comisión de delito si desarrollan este programa, pero éste debe ser "específico, no estandarizado, debe analizar las posibles situaciones susceptibles de producir delito" en cada empresa concreta.

Abascal abordó otros mecanismos de control de delitos por parte de las empresas, como las investigaciones internas, que, según algunos autores, son "la mejor estrategia de defensa cuando dicha investigación es rápida, equilibrada y objetiva". No obstante, el magistrado advirtió de que "se trata de investigaciones alegales, que no ilegales, ya que carecen de un sustrato normativo específico y propio". "Esta suerte de privatización penal", tiene sus ventajas, como el ahorro de recursos públicos, la colaboración con la justicia, la evitación de diligencias más invasivas y la reducción del daño reputacional. Pero tienen inconvenientes graves, ya que "afectaría a los derechos fundamentales", especialmente cuando los controles se realizan sobre medios tecnológicos en los que se hace difícil distinguir el plano personal del profesional. Se hace necesario por tanto "el permiso del empleado". Lo mismo ocurre con la videovigilancia y las entrevistas personales, que "se practican sin normativa al respecto". Para Abascal, "no pueden ser equiparables a una declaración judicial".

Finalmente, Abascal abordó la perspectiva de futuro, especialmente la responsabilidad de la empresa matriz respecto a los delitos cometidos por las filiales o de los grupos empresariales. El magistrado puso el acento sobre las "grandes áreas de incertidumbre" en este asunto. "Algún autor ha puesto de relieve que, con la deslocalización de las grandes multinacionales en países en vías de desarrollo o emergentes, la desregulación favorece la comisión de delitos extraterritoriales, y que estamos asistiendo a un fenómeno de dumping en derechos humanos", indicó. Todo ello genera "lagunas de impunidad por la dificultad de efectuar reclamaciones extraterritoriales y los mecanismos de limitación de responsabilidad que establece la empresa matriz. Incluso se apunta a que el fenómeno encubre en abundantes ocasiones una realidad puramente criminal". Pero a pesar de ello, el magistrado indicó que rigen el mismo principio de "autorresponsabilidad".

El magistrado Chamorro y el presidente de la Academia, Leopoldo Tolivar, se congratularon de que el Derecho Penal haya seguido en este campo un camino iniciado décadas antes por el Derecho Administrativo.