El campo asturiano, "harto del abandono", sale a la calle en una protesta histórica

El sentir del campo asturiano se puede resumir en una palabra: hartazgo. Hasta el punto de que tal malestar ha unido a la práctica totalidad de las organizaciones agrarias del Principado en lo que será una concentración histórica y que se prevé multitudinaria. Será el próximo lunes, 24 de abril, al mediodía, delante de la sede de Presidencia en Oviedo, bajo el lema "Es el momento de ponerse en pie". Son varios los colectivos que llaman a una movilización cuyo impulso final ha sido, según explican, la "criminalización" del sector después de la oleada de incendios que asoló la región hace dos semanas, pero que tiene un caldo de cultivo detrás como el incumplimiento de la ley de cadena alimentaria, los retrasos burocráticos en la tramitación y ejecución de ayudas o la falta de medidas para frenar los ataques de la fauna silvestre.

El campo "se siente abandonado por parte de la administración", tal y como exponen los convocantes: ASAJA, COAG, UCA, Ganagri, USAGA y URA. Sus portavoces llaman a todos los actores del medio rural asturiano a salir este lunes a la calle, admiten diferencias en la forma de lograr sus reivindicaciones pero coinciden a la hora de destacar que el malestar y hartazgo son enormes, tanto como para unir a colectivos muy distintos y enfrentados en los últimos tiempos.

"Hay motivos para salir a la calle por todo", sostiene Ramón Artime, presidente de ASAJA. "Pero lo de los fuegos ya ha sido lo último. Es, como poco, una falta de respeto a todos los profesionales del sector decir que tenemos la culpa de los incendios". Critica Artime que se extienda la "sombra de sospecha" sobre gente que "solo" está trabajando en lo suyo. "Decir que tienen controlados a diez sospechosos y luego no pasa nada no tiene un pase, es un cúmulo de despropósitos y genera miedo y malestar. Es una barbaridad explicar que las quemas fueron para pastoreo, cuando en el Occidente, en el gran incendio de Valdés y Tineo, todo lo que se perdió fue madera. Y luego lo único que plantean es paralizar un plan forestal que prometían que iba a ser para 60 años, pero de repente ya no sirve".

"Indignada a más no poder" se muestra la secretaria general de COAG en Asturias, Mercedes Cruzado. No puede entender que se acuse a ganaderos y agricultores de un fuego "que si alguien lo sufre somos nosotros, los que vivimos en los pueblos, que perdemos mucho: terreno, cierres, animales, cuadras, casas...". Recuerda Cruzado que cada vez que hay un incendio, como sucedió con el último en Tineo y Valdés, la gente del campo sale a apagarlo "arriesgando su vida. Pero luego tenemos que oír de todo y que somos culpables". La dirigente de COAG se declara "más que harta" y pide que se investigue "bien y en condiciones. Y el culpable, sea quien sea, pague por esa atrocidad. Pero no culpabilicemos a ningún profesional".

José Ramón García Alba, "Pachón", considera que los ganaderos están "criminalizados" y que siempre pagan por los fuegos. "En el Occidente se quemó monte, no zona para pastos, nunca hubo un animal en esas zonas, pero se sigue diciendo lo contrario. Hay mala intención hacia el medio rural". Se queja el secretario general de UCA, quien años atrás fue condenado por un fuego en un monte de Tineo, de que se extienden sospechas que "de alguna forma inculpan a todos. Por pasar por una zona, por ir a ver ganado, por unos crotales, se da a la gente por sospechoso o culpable. Y eso genera mucho malestar". Por otro lado, García Alba destaca la unión que exhibirá el lunes el campo asturiano: "Hay tanto malestar generalizado que ha servido para que todos estemos juntos en la convocatoria y animemos a todos a ir".

El fuego ha avivado la unión del medio rural, expone Fernando Marrón, coordinador en Asturias de UsAGA. "De alguna manera, con todos los problemas que tiene el campo, se necesitaba unidad y ha llegado. Estaremos el lunes en Oviedo para que no nos criminalicen y no nos hagan sentir culpables de algo que se debe al abandono del medio rural. La gente se va del campo, apenas hay reciella (ganado menor) y eso deja la maleza crecer, que es el mejor combustible para las llamas. Los que gobiernan echan balones fuera, pero han sido cuatro años caóticos en Asturias, donde no hay una gestión forestal clara".

En la misma línea se pronuncia Ramón Fernández, de Ganagri, quien destaca que "los ganaderos cuidan de los animales, mientras que los dueños de los montes deben cuidar de ellos. El Principado y los ayuntamientos son los responsables de que estén en buen estado y no ardan. Pero sin reciella, porque cada vez hay menos, todo se llena de matorral y no hay mantenimiento. Y no hay reciella porque la gente se va, no se queda a trabajar en un sector sin incentivos". En Ganagri tienen unos 80 socios vinculados principalmente al Oriente. "Hay diez que están investigados por fuegos, llevan así un par de años, y todo por indicios sin sentido y equivocados. A uno, por un fuego que afectó a 60 áreas que lindan con un camino, le han condenado a 3 años y 3 meses. Ha recurrido", expone.

"Todos los días hay motivos para salir a la calle a protestar", resume Pablo Álvarez, secretario general de URA, una organización de reciente creación. "Es una locura eso que han dicho desde la administración de que son los ganaderos los que queman, un error gravísimo que demuestra que los que están en los despachos para gestionar y gobernar viven ajenos a la realidad. ¿En qué cabeza cabe que alguien queme aquello que es suyo y que es de lo que vive? Pero si luego somos los primeros que nos jugamos la vida apagando el fuego...", describe Álvarez. "La gente está cansada, se siente señalada y harta de los continuos ataques. Lo del fuego se han sumado a todo lo que venía de atrás y por eso se convoca esta gran concentración". En Ura están contentos, como el resto de organizaciones, de esa unión que ahora exige el campo de Asturias: "Si de algo adolece el sector es de unión, somos pocos y cada uno va por su lado. Ahora es el momento de ir todos juntos, dejar de lado las diferencias que tenemos y pelear por lo nuestro, que es lo que nos une", sentencia Álvarez.